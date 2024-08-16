Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.3 комментария
Группа украинских штурмовиков ликвидирована в Курской области
В ходе ожесточенного боестолкновения в районе населенного пункта Крупец Курской области российские подразделения уничтожили группу украинских десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщают в ВС России.
Известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию России в районе населенного пункта Крупец Курской области. В ответ на это российские подразделения незамедлительно предприняли меры по ее ликвидации, передает РИА «Новости».
В ходе ожесточенного боя, который продолжался несколько часов, российским военным удалось полностью уничтожить группу десантников ВСУ. По предварительным данным, в результате боестолкновения погибли шесть украинских военнослужащих.
Российские военные также захватили оружие и боеприпасы, которые были у украинской диверсионной группы.
Накануне российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области.