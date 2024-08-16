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Инвалида с тремя пальцами на правой руке мобилизовали в ВСУ пулеметчиком
Пулеметчиком вооруженных сил Украины стал инвалид без указательного и среднего пальцев на правой руке
Вадим Гаврощенко, которого российские военные взяли в плен в районе села Прогресс в ДНР, рассказал, что попал в вооруженные силы Украины в ходе мобилизации, хотя у него не было указательного и среднего пальцев на правой руке.
Гаврощенко потерял пальцы в детстве, он инвалид третьей группы. В декабре в Харьковской области украинская полиция остановила его для проверки документов и отправила в военкомат, поскольку новый закон объявил все отсрочки от призыва недействительными, передает РИА «Новости».
Он прошел военно-врачебную комиссию и подал в военкомат справку о непригодности. Однако его повторно отправили в поликлинику. «Опять дошел до травматолога, дал он направление на больницу, сделали снимки. Что я понял по его почерку – «придатный к службе» (пригодный к военной службе)», – рассказал Гаврощенко.
В итоге он попал в 151-ю бригаду ВСУ. «Дали мне пулемет, сказали: «На, будешь пулеметчиком», – сообщил он.
Напомним, начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день более 100 мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу.