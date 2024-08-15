Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.3 комментария
Эксперты в США заявили, что ВСУ не смогут удержаться в Курской области
ВСУ после атаки на Курскую область не смогут удержаться на этой территории и будут вынуждены отступить из России, об этом заявила директор Центра стратегических исследований Университета Тафтса Моника Тофт в статье для портала Responsible Statecraft.
«В материальном плане нельзя ожидать, что Украина добьется устойчивого результата. ВСУ будут вынуждены отступить из России», – передает ТАСС заявление Тофт.
По ее мнению, оставшиеся в живых солдаты и уцелевшая бронетехника будут перераспределены по критически важным участкам фронта после восстановления.
Научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Марк Эпископос также подчеркнул, что у Украины нет «потенциала для долгосрочного удержания занятых территорий».
Ранее в МИД России заявили о провале целей нападения ВСУ в Курскую область.