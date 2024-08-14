Эксперты назвали позитивной тенденцией переход пользователей с YouTube на российские сервисы

Tекст: Валерия Городецкая

«Это позитивная тенденция. Замедление YouTube, в котором виноват Google из-за своего бездействия, привело к таким замечательным результатам», – сказал Немкин, комментируя увеличение числа пользователей, смотревших детский контент на российских сервисах.

Он отметил, что на YouTube большое количество фейков и другой информации, которая может негативно повлиять на психику взрослого и ребенка, при этом на отечественных платформах публикуется много интересного и полезного контента, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич выразил надежду, что число пользователей, отказавшихся от YouTube в пользу российских онлайн-платформ, будет только расти.

«Замечательно, что все больше наших граждан переходят с YouTube на отечественные онлайн-платформы. Надеюсь, россияне продолжат активно переходить с этой западной площадки на российские. Ведь тут стоит важный вопрос – безопасность наших граждан в интернете. YouTube обеспечить ее не может. У этого видеохостинга русофобская политика модерации. И чтобы не стать ее жертвой, стоит перейти на «VK Видео», RUTUBE, «Платформу» и NUUM», – сказал он.

По словам эксперта РОЦИТ Максима Ксензова, россияне, переходя на отечественные сервисы, помогают им развиваться и обеспечивают себе безопасный досуг в интернете.

«Чтобы уберечь себя и близких от фейков, деструктива, русофобии, стоит прекратить использовать YouTube и перейти на отечественные онлайн-платформы. Производителям контента рекомендовал бы также начать сотрудничество с российскими сервисами. Со временем и удобство, и качество их работы, а также бизнес-выгода от сотрудничества с ними несомненно возрастут», – сказал Ксензов.

Видеосервисы стали частью процесса воспитания, так как родители часто используют их для того, чтобы занять своих детей, поэтому очень важно, чтобы подобные сервисы отвечали требованиям цифровой безопасности, подчеркнула председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

На отечественных сервисах публикуется качественный, разнообразный и безопасный контент: от мультиков до образовательных роликов, указала она. «Это подтверждает готовность российских платформ обеспечивать высокие стандарты в онлайн-пространстве», – отметила Белякова.

На фоне замедления YouTube у «Кинопоиска» с 5 по 11 августа в полтора раза относительно прошлой недели выросло число подписчиков, смотревших детский контент. Рост смотрящих детский контент подписчиков также наблюдается в Okko, Premier, Kion, VK Video.