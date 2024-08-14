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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В церемонии закрытия Олимпиады даже обсуждать нечего

    После краткого концерта на сцену выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона. И группа натовцев начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Победа требует долгой воли

    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

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    14 августа 2024, 01:32 • Новости дня

    Россия призвала СБ ООН посетить Ближний Восток для деэскалации

    Постпредство России призвало СБ ООН посетить Ближний Восток для деэскалации ситуации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совету Безопасности (СБ) ООН необходимо осуществить визит на Ближний Восток в зону палестино-израильского конфликта, если это будет способствовать деэскалации ситуации в регионе, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как указал Полянский на заседании СБ, Россия призывает Совет «не идти на поводу у Вашингтона, который озабочен лишь защитой интересов Израиля и прибылью от поставок оружия в горячие точки». Он призвал СБ сообща подумать, какие меры можно предпринять для деэскалации в Газе и в регионе в целом. «Если для этого необходим визит Совбеза на земле, то его нужно провести», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Во вторник президент РФ Владимир Путин в беседе с палестинским коллегой Махмудом Аббасом заявил, что российская сторона наблюдает за происходящим в Палестине, несмотря на специальную военную операцию.

    Ранее политолог Дмитрий Егорченков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия пытается предотвратить расширение палестино-израильского конфликта.

    13 августа 2024, 14:55 • Новости дня
    Израиль предупредил США и ЕС об ответном ударе по Ирану

    «Галей ЦАХАЛ»: Израиль предупредил США и ЕС об ответном ударе по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона и несколько европейских государств получили уведомление от израильской стороны о том, что за любой прямой атакой Ирана по Израилю последует удар по иранской территории, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    Это предупреждение необходимо, чтобы заранее «снизить давление» на Израиль со стороны международного сообщества, передает ТАСС со ссылкой на «Галей ЦАХАЛ».

    В своих оповещениях Тель-Авив заявляет, что «какими бы ни были результаты [иранской] атаки», Израиль «полон решимости атаковать Иран в ответ», даже если в ходе иранской атаки не будет жертв.

    Ранее Белый дом заявлял о высокой вероятности скорых атак Ирана на Израиль.

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    12 августа 2024, 20:59 • Новости дня
    США предупредили о скорых масштабных атаках Ирана на Израиль

    Кирби: США готовятся к значительной серии атак Ирана на Израиль

    США предупредили о скорых масштабных атаках Ирана на Израиль
    @ Iranian Army/WANA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил о высокой вероятности скорых атак Ирана на Израиль, призвал быть готовыми к серии масштабных ударов.

    Как указал Кирби на онлайн-брифинге, Соединенные Штаты выразили глубокую озабоченность в связи с растущей угрозой масштабных атак Ирана на Израиль в ближайшее время. По его словам, американская разведка располагает информацией, указывающей на высокую вероятность того, что такие атаки могут произойти уже на этой неделе, передает ТАСС.

    Кирби подчеркнул, что хотя точные планы Ирана пока неизвестны, американские власти ожидают серии серьезных ударов, которые могут быть осуществлены как непосредственно Ираном, так и его союзниками в регионе. В связи с этим США приняли решение усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке.

    В понедельник стало известно, что Иран может атаковать Израиль в течение следующего дня. Ранее замначальника оперативного штаба Генштаба ВС Ирана Али Шадмани заявил, что ответ Тегерана на действия израильской стороны будет достойным и жестким.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    13 августа 2024, 21:57 • Новости дня
    Блинкен отменил визит на Ближний Восток из-за обострения ситуации

    Axios: Блинкен отменил визит на Ближний Восток

    Блинкен отменил визит на Ближний Восток из-за обострения ситуации
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен решил не лететь на Ближний Восток, заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в США.

    Блинкен планировал вылететь вечером во вторник, но поездку пришлось перенести «из-за неопределенности ситуации», сообщил корреспондент Axios Равид, передает ТАСС.

    Собеседник добавил, что Иран, по мнению Вашингтона, не начнет атаку на Израиль непосредственно во вторник.

    Ранее палестинский президент Махмуд Аббас сообщал, что Иран может решиться на ответ Израилю на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в течение нескольких ближайших часов.

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    12 августа 2024, 19:12 • Новости дня
    Fox News: Иран готов атаковать Израиль менее чем через сутки

    Fox News: Иран готов атаковать Израиль менее чем через 24 часа

    Fox News: Иран готов атаковать Израиль менее чем через сутки
    @ Iranian Army/WANA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иран может атаковать Израиль в течение следующего дня, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники.

    Официальные лица в регионе уверены, что ситуация обостряется. Однако подробности о том, как именно будет осуществлен удар, не раскрываются, передает ТАСС.

    Ранее в Тегеране заявили, что его ответ на действия израильской стороны будет достойным и жестким.

    Обострение началось после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Выяснилось, что он был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Кроме того, разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США.

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    11 августа 2024, 21:33 • Новости дня
    Axios: Израиль ждет прямого удара от Ирана в ближайшие дни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские спецслужбы полагают, что иранская сторона намерена атаковать в ближайшее время, это будет прямой удар, сообщают СМИ со ссылкой на два источника.

    Тегеран якобы намеревается нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, это может случиться до 15 августа, сообщил журналист портала Axios в соцсети X, передает ТАСС.

    Президент Палестины Махмуд Аббас заявлял, что убийство главы Хании затруднит переговоры о прекращении конфликта в секторе Газа.

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    13 августа 2024, 21:04 • Новости дня
    Аббас: Иран может ответить Израилю на убийство Хании в ближайшие часы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тегеран может решиться на ответ Тель-Авиву на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в течение нескольких ближайших часов, заявил палестинский президент Махмуд Аббас.

    Решение может быть принято в ближайшие дни или даже часы, уточнил Аббас в интервью ТАСС.

    Президент Палестины подчеркнул, что еще 7 октября 2023 года руководство страны официально выступило против войны и убийства мирных жителей.

    «Мы не можем пока предвидеть, что произойдет, но мы можем надеяться на то, что не произойдет эскалации, не будет войны, последствия которой сложно оценить», – заключил он.

    Ранее Белый дом заявлял о высокой вероятности скорых атак Ирана на Израиль.

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    11 августа 2024, 21:52 • Новости дня
    CNN: Новый глава ХАМАС Синвар желает прекращения огня с Израилем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новоизбранный руководитель политбюро ХАМАС Яхья Синвар якобы желает установления о прекращении огня с израильской стороной, об этом со ссылкой на израильский источник сообщает CNN.

    Синвар якобы желает установить прекращение огня, но мнение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по этому вопросу пока неизвестно, утверждает CNN.

    Соединенные Штаты якобы готовы надавить на израильскую сторону, чтобы та согласилась на прекращение огня, поскольку это должно предотвратить региональную войну.

    Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что события на Ближнем Востоке могут обернуться региональной войной.

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    11 августа 2024, 17:46 • Новости дня
    Израиль пригрозил Ирану и «Хезболле» беспрецедентным ударом в случае атаки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Угрожающие израильской стороне беспрецедентным ущербом получат ответ, который ранее не давался «ни в одном другом случае», заявил глава израильского минобороны Йоав Галант.

    Иран и «Хезболла» заявляют, что нанесут ущерб Израилю способами, которые они не применяли ранее, заявил Галант, передает ТАСС.

    Он отметил, что те, кто посмеют совершить такие атаки, получат в ответ удар, «который не был нанесен ни в одном другом случае ранее».

    Министр добавил, что у Израиля есть «значительные возможности», но не уточнил, что именно имеет в виду.

    Он пожелал, чтобы оппоненты израильской стороны «одумались» и не стали открывать войны на дополнительных фронтах.

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    11 августа 2024, 16:48 • Новости дня
    Байден допустил перерастание конфликтов на Ближнем Востоке в войну

    Tекст: Алексей Дегтярев

    События на Ближнем Востоке могут обернуться региональной войной, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в интервью.

    Байден заявил в интервью CBS, что прекращение огня в секторе Газа возможно до окончания его полномочий в январе 2025 года, передает ТАСС.

    Он добавил, что его план по прекращению огня одобрен G7 и Совбезом ООН, и этот план «все еще жизнеспособен».

    «Работаю буквально каждый день – и вся моя команда – над тем, чтобы не допустить перерастания [ситуации] в региональную войну. Но это легко может произойти», – заключил президент США.

    Ранее при ударе Израиля по школе в секторе Газа погибли не менее 100 человек.

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    11 августа 2024, 17:00 • Новости дня
    Израиль: При ударе по школе в Газе ликвидированы командиры ХАМАС и «Исламского джихада»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильским ударом по палестинской школе ликвидированы ряд командиров подразделений группировок ХАМАС и «Исламского джихада», сообщила представитель армии Израиля Анна Уколова.

    Подтверждена ликвидация 19 боевиков, находившихся в мечети комплекса «Эт-Табиин» в момент атаки, в их числе – члены ХАМАС и «Исламского джихада», сказала Уколова, передает ТАСС.

    Среди убитых были и командиры разных подразделений, удар наносился по одному из этажей мечети «высокоточными снарядами».

    По словам Уколовой, на одном из видео запечатлено, что «комплекс и сама мечеть остались целы».

    Радикалы, по мнению Израиля, использовали комплекс как оперативный центр для планирования и проведения терактов против Израиля.

    В результате израильского удара по школе в секторе Газа погибли не менее 100 человек. В ООН комментировали эту атаку.

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    12 августа 2024, 05:28 • Новости дня
    Боррель призвал рассмотреть санкции против министра нацбезопасности Израиля

    Боррель предложил рассмотреть санкции против министра нацбезопасности Израиля Бен-Гвира

    Tекст: Антон Антонов

    Следует рассмотреть введение санкций в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира из-за его позиции по сектору Газа, заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) отметил, что «весь мир добивается перемирия в Газе», а Бен-Гвир пытается добиться «отключения воды и энергии гражданскому населению». Боррель заявил, что министр призывает к военному преступлению. По мнению главы дипломатии ЕС, «санкции должны быть на повестке» Евросоюза. Это первый призыв представителя институтов Евросоюза к санкциям против руководства Израиля, передает ТАСС.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

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    12 августа 2024, 10:25 • Новости дня
    Глава Пентагона приказал отправить атомную подлодку США на Ближний Восток

    Глава Пентагона Остин приказал отправить атомную подлодку США на Ближний Восток

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны США Ллойд Остин отправил на Ближний Восток атомную подводную лодку с управляемыми ракетами и отдал приказ ударной группе авианосца USS Abraham Lincoln как можно быстрее отправиться в этот район, сообщили СМИ.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на AP, данные шаги предпринимаются на фоне усилий по достижению перемирия между Израилем и ХАМАС, которое могло бы помочь снизить напряженность в регионе после убийств лидера ХАМАС Исмаила Хании и высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра . В США ожидают ответных ударов со стороны Ирана и «Хезболлы» и усиливают свое присутствие в регионе.

    На борту авианосца USS Abraham Lincoln находятся истребители F-35 и F/A-18. США редко открыто объявляют об операцияподводной лодки.

    Генерал-майор Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона, рассказал, что Остин в тот же день переговорил с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и подтвердил желание США принять все возможные меры для защиты Израиля.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США планируют выделить Израилю 3,5 млрд долларов для приобретения американского оружия и военной техники.

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    12 августа 2024, 12:33 • Новости дня
    Армия Израиля приведена в полную боевую готовность на всех границах

    Армия Израиля находится в полной боевой готовности на всех границах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Все подразделения Армии обороны Израиля находятся в состоянии полной боевой готовности и продолжают активные действия по борьбе с терроризмом на всех границах, заявила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова.

    По ее словам, все подразделения находятся в состоянии полной боевой готовности, ЦАХАЛ продолжает активные действия в войне с терроризмом на всех границах, передает ТАСС.

    Она отметила, что израильские военные «отслеживают обстановку на Ближнем Востоке с акцентом на действия Ирана и движения «Хезболла» и «готовы действовать в зависимости от оперативной ситуации».

    Ранее глава Пентагона приказал отправить атомную подлодку США на Ближний Восток.

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    13 августа 2024, 14:51 • Новости дня
    Аббас: Палестина не приемлет выселение своих граждан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинская сторона не приемлет попытки принудительного переселения своих граждан из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан, заявил президент Палестины Махмуд Аббас в беседе с президентом России Владимиром Путиным.

    Палестинский народ рассчитывает на гуманитарную поддержку и прекращение политики экспатриации, он не примет экспатриацию палестинцев из сектора Газа, с Западного берега реки Иордан и из Иерусалима, сказал Аббас, передает РИА «Новости».

    Он выразил уверенность, что Палестина при поддержке России достигнет своих целей.

    По словам политика, ООН из-за давления США провалила миссию о принятии резолюции, которая бы «реализовала, обеспечивала реализацию права палестинского народа».

    «Мы чувствуем, что Россия – один из самый дорогих друзей палестинского народа, и, как вы сказали в начале встречи, мы надеемся, что и палестинский народ получит свое государство», – подчеркнул Аббас.

    Ранее в ходе беседы Путин отмечал, что проблемы урегулирования палестино-израильского конфликта корнями уходят далеко в прошлое и «связаны с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого Палестинского государства».

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    13 августа 2024, 08:54 • Новости дня
    В ООН сообщили об обстреле 500 школ в секторе Газа

    ООН: За время конфликта Израиля и ХАМАС в Газе разрушены 500 школ

    Tекст: Вера Басилая

    В секторе Газа по меньшей мере 477 из 564 школ подверглись обстрелам и разрушениям в ходе конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН на оккупированных палестинских территориях.

    По данным ООН, прямому удару подверглись 344 школы, а 133 были разрушены в результате боевых действий. Отмечается, что пострадали 264 государственных школы, 57 частных и 156 школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, передает ТАСС.

    В докладе подчеркивается, что с начала боевых действий после нападения ХАМАС были нанесены удары по 180 школам, где размещались беженцы.

    Ранее в армии Израиля сообщили, что при ударе по школе в Газе ликвидированы командиры ХАМАС и «Исламского джихада».

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