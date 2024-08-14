Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.9 комментариев
Россия призвала СБ ООН посетить Ближний Восток для деэскалации
Постпредство России призвало СБ ООН посетить Ближний Восток для деэскалации ситуации
Совету Безопасности (СБ) ООН необходимо осуществить визит на Ближний Восток в зону палестино-израильского конфликта, если это будет способствовать деэскалации ситуации в регионе, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Как указал Полянский на заседании СБ, Россия призывает Совет «не идти на поводу у Вашингтона, который озабочен лишь защитой интересов Израиля и прибылью от поставок оружия в горячие точки». Он призвал СБ сообща подумать, какие меры можно предпринять для деэскалации в Газе и в регионе в целом. «Если для этого необходим визит Совбеза на земле, то его нужно провести», – подчеркнул он, передает ТАСС.
Во вторник президент РФ Владимир Путин в беседе с палестинским коллегой Махмудом Аббасом заявил, что российская сторона наблюдает за происходящим в Палестине, несмотря на специальную военную операцию.
Ранее политолог Дмитрий Егорченков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия пытается предотвратить расширение палестино-израильского конфликта.