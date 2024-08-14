Россия призвала СБ ООН посетить Ближний Восток для деэскалации

Постпредство России призвало СБ ООН посетить Ближний Восток для деэскалации ситуации

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Полянский на заседании СБ, Россия призывает Совет «не идти на поводу у Вашингтона, который озабочен лишь защитой интересов Израиля и прибылью от поставок оружия в горячие точки». Он призвал СБ сообща подумать, какие меры можно предпринять для деэскалации в Газе и в регионе в целом. «Если для этого необходим визит Совбеза на земле, то его нужно провести», – подчеркнул он, передает ТАСС.

Во вторник президент РФ Владимир Путин в беседе с палестинским коллегой Махмудом Аббасом заявил, что российская сторона наблюдает за происходящим в Палестине, несмотря на специальную военную операцию.

Ранее политолог Дмитрий Егорченков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия пытается предотвратить расширение палестино-израильского конфликта.