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Путин: Россия следит за ситуацией в Палестине, несмотря на СВО
Российская сторона наблюдает за происходящим в Палестине, несмотря на специальную военную операцию, заявил российский президент Владимир Путин в беседе с палестинским коллегой Махмудом Аббасом.
«Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, безусловно, не остается без внимания с нашей стороны», – цитирует ТАСС Путина.
Он поприветствовал Аббаса и его делегацию в Москве и отметил, что не виделся лично с коллегой уже два года, хотя все это время и поддерживал контакт.
Президент России добавил, что с «большой болью и тревогой» наблюдает за гуманитарной катастрофой в Палестине.
«Со своей стороны делаем все, чтобы поддержать палестинский народ», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что политики планируют обсудить вопросы развития двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке.