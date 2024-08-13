Путин: Россия следит за ситуацией в Палестине, несмотря на СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

«Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, безусловно, не остается без внимания с нашей стороны», – цитирует ТАСС Путина.

Он поприветствовал Аббаса и его делегацию в Москве и отметил, что не виделся лично с коллегой уже два года, хотя все это время и поддерживал контакт.

Президент России добавил, что с «большой болью и тревогой» наблюдает за гуманитарной катастрофой в Палестине.

«Со своей стороны делаем все, чтобы поддержать палестинский народ», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что политики планируют обсудить вопросы развития двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке.