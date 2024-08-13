Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.2 комментария
Путин начал переговоры с Аббасом
Владимир Путин начал переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом
Президент России Владимир Путин проводит в Ново-Огарево переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Лидеры обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке.
С российской стороны в переговорах также участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России замначальника Генштаба Игорь Костюков, представитель России при Палестинской администрации Гоча Буачидзе и глава Минтруда Антон Котяков. Со стороны Палестины на встрече присутствуют министр по гражданским делам, глава Службы общей разведки, посол Палестины в России и советник президента по дипломатическим вопросам, передает ТАСС.
На встрече планируется обсудить вопросы развития двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке.