Эксперт: Россия пытается предотвратить расширение палестино-израильского конфликта

Политолог Егорченков объяснил цель визита президента Палестины в Россию

Tекст: Олег Исайченко

«Когда мы говорим о палестино-израильском треке, нужно понимать, что он всегда вписан в контекст так называемого большого ближневосточного урегулирования и является, пожалуй, его ключевым элементом. И конечно, исторически Москва всегда поддерживала право палестинского народа на собственное государство», – отметил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

По его словам, Аббас не просто так напомнил, что даже по линии ООН было принято более тысячи резолюций, где упоминались права палестинцев, «но все это не было реализовано из-за позиции Запада». «Кроме того, сейчас поджигается Ливан, другие окрестные территории. Существует угроза выхода конфликта на пиковую точку с подключением крупных игроков», – указал он.

«Поэтому встреча Путина и Аббаса особенно актуальна, поскольку Россия всегда готова выступить посредником в противостоянии на Ближнем Востоке. Наша страна является одним из участников так называемого ближневосточного квартета – объединения Евросоюза, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта», – напомнил спикер.

«Позиция Москвы важна и на фоне того, что Запад закрывает глаза на страдания палестинцев и избыточно жестокое поведение армии Израиля. Впрочем, даже союзники Израиля признают, что действия нынешних израильских властей непропорциональны. Россия постоянно указывает, что неправильно делать весь палестинский народ ответственным за действия ХАМАС», – продолжил аналитик.

«Кстати, тут есть пересечения и с позицией Москвы по возможности мирного урегулирования ситуации на Украине. Я бы не сравнивал эти конфликты в полном объеме, в обоих случаях мирное урегулирование конфликтов предпочтительнее», – резюмировал собеседник.

Во вторник в Ново-Огареве прошли переговоры президентов России и Палестины Владимира Путина и Махмуда Аббаса. «У нас очень давние глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, и мы этим очень дорожим», – заявил Путин.

«Мы всегда выступали за мирное урегулирование и понимаем: у нас с вами общая позиция, она заключается в том, что корни этой проблемы уходят далеко в прошлое и связаны прежде всего с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого палестинского государства», – добавил глава государства.

Аббас в ответ назвал Россию «дружественной страной для палестинского народа». «Эта дружба связывает нас уже десятилетия – между палестинским народом, Советским Союзом, Россией. Россия всегда стоит на стороне права, на стороне правды», – указал он, упомянув про рекомендации Международного суда ООН о том, что израильская оккупация и поселенческая активность недопустимы.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Ближний Восток всколыхнуло убийство Исмаила Хании – одного из лидеров ХАМАС и ключевого переговорщика с Израилем.

