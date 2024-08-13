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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В церемонии закрытия Олимпиады даже обсуждать нечего

    После краткого концерта на сцену выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона. И группа натовцев начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.

    21 комментарий
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Победа требует долгой воли

    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

    21 комментарий
    13 августа 2024, 20:38 • Новости дня

    Эксперт: Россия пытается предотвратить расширение палестино-израильского конфликта

    Политолог Егорченков объяснил цель визита президента Палестины в Россию

    Эксперт: Россия пытается предотвратить расширение палестино-израильского конфликта
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Москва является традиционным посредником для урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Поэтому контакты России и Палестины сейчас особенно актуальны, ведь кризис в регионе может расшириться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков. Ранее в Москве прошли переговоры президентов России и Палестины Владимира Путина и Махмуда Аббаса.

    «Когда мы говорим о палестино-израильском треке, нужно понимать, что он всегда вписан в контекст так называемого большого ближневосточного урегулирования и является, пожалуй, его ключевым элементом. И конечно, исторически Москва всегда поддерживала право палестинского народа на собственное государство», – отметил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

    По его словам, Аббас не просто так напомнил, что даже по линии ООН было принято более тысячи резолюций, где упоминались права палестинцев, «но все это не было реализовано из-за позиции Запада». «Кроме того, сейчас поджигается Ливан, другие окрестные территории. Существует угроза выхода конфликта на пиковую точку с подключением крупных игроков», – указал он.

    «Поэтому встреча Путина и Аббаса особенно актуальна, поскольку Россия всегда готова выступить посредником в противостоянии на Ближнем Востоке. Наша страна является одним из участников так называемого ближневосточного квартета – объединения Евросоюза, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта», – напомнил спикер.

    «Позиция Москвы важна и на фоне того, что Запад закрывает глаза на страдания палестинцев и избыточно жестокое поведение армии Израиля. Впрочем, даже союзники Израиля признают, что действия нынешних израильских властей непропорциональны. Россия постоянно указывает, что неправильно делать весь палестинский народ ответственным за действия ХАМАС», – продолжил аналитик.

    «Кстати, тут есть пересечения и с позицией Москвы по возможности мирного урегулирования ситуации на Украине. Я бы не сравнивал эти конфликты в полном объеме, в обоих случаях мирное урегулирование конфликтов предпочтительнее», – резюмировал собеседник.

    Во вторник в Ново-Огареве прошли переговоры президентов России и Палестины Владимира Путина и Махмуда Аббаса. «У нас очень давние глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, и мы этим очень дорожим», – заявил Путин.

    «Мы всегда выступали за мирное урегулирование и понимаем: у нас с вами общая позиция, она заключается в том, что корни этой проблемы уходят далеко в прошлое и связаны прежде всего с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого палестинского государства», – добавил глава государства.

    Аббас в ответ назвал Россию «дружественной страной для палестинского народа». «Эта дружба связывает нас уже десятилетия – между палестинским народом, Советским Союзом, Россией. Россия всегда стоит на стороне права, на стороне правды», – указал он, упомянув про рекомендации Международного суда ООН о том, что израильская оккупация и поселенческая активность недопустимы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Ближний Восток всколыхнуло убийство Исмаила Хании – одного из лидеров ХАМАС и ключевого переговорщика с Израилем.

    12 августа 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области
    Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на совещании с Совбезом России и правительством заявил, что главной задачей Минобороны является решение актуальных задач в Курской области.

    Минобороны должно выбить ВСУ с территории региона, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должны обеспечить режим контртеррористической ситуации, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Перед Росгвардией стоят и свои боевые задачи. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым», – подчеркнул глава государства.

    Руководители регионов должны сосредоточиться на поддержке людей, которые нуждаются в помощи и защите, подчеркнул президент.

    Оперативное совещание проводится с членами СБ России, правительства, представителями администрации президента, руководителями силовых ведомств, также там присутствуют главы Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ на Курском направлении в последние сутки потеряли до 260 человек.

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    12 августа 2024, 15:50 • Новости дня
    Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России
    Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Противник получит достойный ответ за действия в российском приграничье, все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом России.

    «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – цитирует ТАСС Путина.

    Путин попросил доложить глав Брянской, Белгородской и Курской областей о ситуации в регионах.

    Ранее Путин назвал главной задачей – выбить ВСУ из Курской области.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    12 августа 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин заявил о бессмысленности переговоров с киевским режимом, атакующим мирных граждан
    Путин заявил о бессмысленности переговоров с киевским режимом, атакующим мирных граждан
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно. На это указал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по ситуации на границе.

    «Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования. Противник при помощи своих западных хозяев – он выполняет их волю и руками украинцев Запад с нами воюет, – стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем», передает ТАСС слова Путина.

    «Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?» – добавил президент.

    Напомним, в июне Путин в ходе выступления в МИД заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории.

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    12 августа 2024, 16:24 • Новости дня
    Смирнов: В Курской области под контролем противника находятся 28 населенных пунктов
    Смирнов: В Курской области под контролем противника находятся 28 населенных пунктов
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дарья Григоренко

    Судьба около двух тысяч мирных жителей, проживающих в 28 населенных пунктах Курской области, контролируемых боевиками ВСУ, остается неизвестной, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину.

    «28 населенных пунктов находится как раз в этой зоне (подконтрольной ВСУ), это порядка 2 тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем», – сказал врио губернатора, передает ТАСС.

    Смирнов в начале своего доклада главе государства назвал ситуацию в области сложной и сообщил, что ВСУ прошли вглубь региона на 12 км.

    «Алексей Борисович, это военными ведомствами доложено, какая там ширина и глубина. Вы доложите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям», – отметил Путин.

    Доклад Смирнова стал последним в открытой части совещания, после чего оно продолжилось за закрытыми дверями. До этого с докладами выступили руководители Белгородской и Брянской областей, а также первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

    Ранее врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что региональным оперштабом принято решение вывозить жителей Беловского района Курской области.

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    13 августа 2024, 14:55 • Новости дня
    Израиль предупредил США и ЕС об ответном ударе по Ирану

    «Галей ЦАХАЛ»: Израиль предупредил США и ЕС об ответном ударе по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона и несколько европейских государств получили уведомление от израильской стороны о том, что за любой прямой атакой Ирана по Израилю последует удар по иранской территории, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    Это предупреждение необходимо, чтобы заранее «снизить давление» на Израиль со стороны международного сообщества, передает ТАСС со ссылкой на «Галей ЦАХАЛ».

    В своих оповещениях Тель-Авив заявляет, что «какими бы ни были результаты [иранской] атаки», Израиль «полон решимости атаковать Иран в ответ», даже если в ходе иранской атаки не будет жертв.

    Ранее Белый дом заявлял о высокой вероятности скорых атак Ирана на Израиль.

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    12 августа 2024, 19:44 • Новости дня
    Махмуд Аббас прибыл в Москву

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинский президент Махмуд Аббас прилетел в российскую столицу, сообщил спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и Африке и замглавы МИД Михаил Богданов.

    Аббас уже прибыл в Москву, сказал ТАСС Богданов, который встречал палестинского лидера на аэродроме.

    Ранее в Палестине сообщали, что Аббас в Москве встретится с российским президентом Владимиром Путиным 13 августа.

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    12 августа 2024, 15:27 • Новости дня
    Путин назвал цель акции ВСУ в Курской области

    Путин: Акция в Курской области преследует цель остановить наступление России

    Tекст: Вера Басилая

    Акция в Курской области преследует военную цель остановить наступление войск России по линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании в режиме ВКС.

    «Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно: остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода.

    В Минобороны России сообщили, что ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 260 военных и три танка.

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    12 августа 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин: Число желающих служить в армии выросло после атаки ВСУ на Курскую область
    Путин: Число желающих служить в армии выросло после атаки ВСУ на Курскую область
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество желающих служить по контракту в армии увеличилось после атаки украинских военных в Курской области, заявил президент Владимир Путин на совещании.

    Киевский режим планировал «посеять рознь, раздоры» и запугать людей, сказал глава государства, передает ТАСС.

    «И здесь ответ со стороны граждан России уже есть – это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение – что очень важно – количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически, с оружием в руках защищают Россию», – подчеркнул президент.

    В последние дни выросло число желающих заключить контракты с министерством обороны, отметил Путин.

    Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявлял, что число россиян, желающих заключить контракт на службу в армии, значительно увеличилось после атак на Курскую область.

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    12 августа 2024, 20:59 • Новости дня
    США предупредили о скорых масштабных атаках Ирана на Израиль

    Кирби: США готовятся к значительной серии атак Ирана на Израиль

    США предупредили о скорых масштабных атаках Ирана на Израиль
    @ Iranian Army/WANA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил о высокой вероятности скорых атак Ирана на Израиль, призвал быть готовыми к серии масштабных ударов.

    Как указал Кирби на онлайн-брифинге, Соединенные Штаты выразили глубокую озабоченность в связи с растущей угрозой масштабных атак Ирана на Израиль в ближайшее время. По его словам, американская разведка располагает информацией, указывающей на высокую вероятность того, что такие атаки могут произойти уже на этой неделе, передает ТАСС.

    Кирби подчеркнул, что хотя точные планы Ирана пока неизвестны, американские власти ожидают серии серьезных ударов, которые могут быть осуществлены как непосредственно Ираном, так и его союзниками в регионе. В связи с этим США приняли решение усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке.

    В понедельник стало известно, что Иран может атаковать Израиль в течение следующего дня. Ранее замначальника оперативного штаба Генштаба ВС Ирана Али Шадмани заявил, что ответ Тегерана на действия израильской стороны будет достойным и жестким.

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    12 августа 2024, 19:12 • Новости дня
    Fox News: Иран готов атаковать Израиль менее чем через сутки

    Fox News: Иран готов атаковать Израиль менее чем через 24 часа

    Fox News: Иран готов атаковать Израиль менее чем через сутки
    @ Iranian Army/WANA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иран может атаковать Израиль в течение следующего дня, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники.

    Официальные лица в регионе уверены, что ситуация обостряется. Однако подробности о том, как именно будет осуществлен удар, не раскрываются, передает ТАСС.

    Ранее в Тегеране заявили, что его ответ на действия израильской стороны будет достойным и жестким.

    Обострение началось после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Выяснилось, что он был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Кроме того, разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США.

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    11 августа 2024, 21:33 • Новости дня
    Axios: Израиль ждет прямого удара от Ирана в ближайшие дни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские спецслужбы полагают, что иранская сторона намерена атаковать в ближайшее время, это будет прямой удар, сообщают СМИ со ссылкой на два источника.

    Тегеран якобы намеревается нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, это может случиться до 15 августа, сообщил журналист портала Axios в соцсети X, передает ТАСС.

    Президент Палестины Махмуд Аббас заявлял, что убийство главы Хании затруднит переговоры о прекращении конфликта в секторе Газа.

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    11 августа 2024, 21:52 • Новости дня
    CNN: Новый глава ХАМАС Синвар желает прекращения огня с Израилем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новоизбранный руководитель политбюро ХАМАС Яхья Синвар якобы желает установления о прекращении огня с израильской стороной, об этом со ссылкой на израильский источник сообщает CNN.

    Синвар якобы желает установить прекращение огня, но мнение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по этому вопросу пока неизвестно, утверждает CNN.

    Соединенные Штаты якобы готовы надавить на израильскую сторону, чтобы та согласилась на прекращение огня, поскольку это должно предотвратить региональную войну.

    Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что события на Ближнем Востоке могут обернуться региональной войной.

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    11 августа 2024, 17:46 • Новости дня
    Израиль пригрозил Ирану и «Хезболле» беспрецедентным ударом в случае атаки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Угрожающие израильской стороне беспрецедентным ущербом получат ответ, который ранее не давался «ни в одном другом случае», заявил глава израильского минобороны Йоав Галант.

    Иран и «Хезболла» заявляют, что нанесут ущерб Израилю способами, которые они не применяли ранее, заявил Галант, передает ТАСС.

    Он отметил, что те, кто посмеют совершить такие атаки, получат в ответ удар, «который не был нанесен ни в одном другом случае ранее».

    Министр добавил, что у Израиля есть «значительные возможности», но не уточнил, что именно имеет в виду.

    Он пожелал, чтобы оппоненты израильской стороны «одумались» и не стали открывать войны на дополнительных фронтах.

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    13 августа 2024, 08:14 • Новости дня
    Трамп рассказал Маску о планах поладить с Путиным
    Трамп рассказал Маску о планах поладить с Путиным
    @ EPA\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью бизнесмену Илону Маску, что рассчитывает в случае переизбрания снова «поладить» с президентом Владимиром Путиным.

    По его словам, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин являются «лучшими из лучших в своем деле», передает РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что предупреждал Путина о наступательных действиях в отношении Украины, заверив, что при его президентстве российские власти «никогда бы на это не пошли».

    «Я надеюсь, что мы поладим с ним снова», – подчеркнул экс-президент.

    Также, говоря о конфликте на Украине, бывший хозяин Белого дома отметил бедственную ситуацию с людскими ресурсами ВСУ.

    Ранее Трамп в интервью Маску признал, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта.

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    11 августа 2024, 16:48 • Новости дня
    Байден допустил перерастание конфликтов на Ближнем Востоке в войну

    Tекст: Алексей Дегтярев

    События на Ближнем Востоке могут обернуться региональной войной, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в интервью.

    Байден заявил в интервью CBS, что прекращение огня в секторе Газа возможно до окончания его полномочий в январе 2025 года, передает ТАСС.

    Он добавил, что его план по прекращению огня одобрен G7 и Совбезом ООН, и этот план «все еще жизнеспособен».

    «Работаю буквально каждый день – и вся моя команда – над тем, чтобы не допустить перерастания [ситуации] в региональную войну. Но это легко может произойти», – заключил президент США.

    Ранее при ударе Израиля по школе в секторе Газа погибли не менее 100 человек.

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