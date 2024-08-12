Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.0 комментариев
В Энергодаре назвали вражескими вбросами сообщения об эвакуации на ЗАЭС
Власти Энергодара назвали вражескими вбросами сообщения об эвакуации на ЗАЭС
Все слухи об эвакуации и опасной ситуации вокруг Запорожской АЭС после после атаки ВСУ являются враждебными вбросами, чтобы посеять панику, заявили в администрации города Энергодар.
В сообщении администрации Энергодара указано, что станция работает штатно, все шесть блоков находятся в состоянии «холодный останов», нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС нет, передает ТАСС.
Власти Энергодара призвали доверять только официальным источникам информации и не поддаваться попыткам дестабилизации ситуации в Энергодаре.
Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.
В результате повторных атак беспилотников на Запорожскую АЭС была существенно повреждена одна из градирен станции.