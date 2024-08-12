Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.0 комментариев
Глава Беловского района Курской области призвал население к эвакуации
Глава Беловского района Курской области Волобуев сообщил об эвакуации населения
В связи с обострением ситуации на границе глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал местных жителей к добровольной эвакуации.
В своем Telegram-канале он указал, что ситуация в приграничном Беловском районе Курской области продолжает оставаться напряженной, в связи с чем власти призывают покинуть дома и эвакуироваться в безопасные места.
Жителям, которые не имеют возможности самостоятельно покинуть опасный район, обещают предоставить транспорт.
В пунктах временного размещения для них организовано питание, медицинское обслуживание и психологическая поддержка.
Ранее российские военные с помощью боеприпаса «Ланцет» успешно нейтрализовали самодельные реактивные системы залпового огня ВСУ, которые использовались для обстрелов мирных жителей в приграничных районах Курской области.