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Церемония закрытия Олимпийских игр стартовала в Париже
На стадионе «Стад де Франс» в Париже проходит церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр, которые проводились с 24 июля по 11 августа, сообщают информационные агентства.
В Олимпиаде в Париже участвовало 15 спортсменов из России, они выступали в нейтральном статусе. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряную медаль в женском парном разряде, передает ТАСС.
Напомним, российские спортсмены не участвуют в церемонии закрытия Олимпийских игр. ОИ в Париже оказались плохо организованы и сопровождались скандалами. Глава координационной комиссии по подготовке Игр Пьер-Оливье Бекерс-Вьежан назвал их «неидеальными».