Провалы Олимпиады в Париже хотят спихнуть на «козни России»

Tекст: Валерия Вербинина

Коллективный Запад наконец-то нашел того, кто виноват во всех проблемах нынешних Олимпийских игр. Само собой, это Россия. В самом деле, к чему искать других виновников, когда есть уже привычный противник, на которого можно свалить все, что угодно?

Как заявляет Bloomberg, «Москва обозначает свое присутствие на парижской Олимпиаде, задействуя связанные с российским правительством группы, которые используют дезинформацию в интернете и средства государственной пропаганды, чтобы распространять негативные утверждения и атаковать страну-организатора».

Причина? «Если они (то есть русские) не могут участвовать в Играх или выиграть их, то они стремятся подорвать, опорочить и унизить международные соревнования в сознании участников, зрителей и мировой аудитории», – объявили неназванные аналитики компании Microsoft.

Опорочить столь значимое мероприятие, оказывается, легче легкого. Например, в вину России вменяется создание вирусного видео средствами искусственного интеллекта. В нем персонаж, похожий на французского президента Макрона, танцует на фоне помоек и не впечатляющей своей чистотой Сены под звуки созданной ИИ песенки, высмеивающей среди прочего качество воды в реке.

Если говорить о Сене, то можно сказать, что идея устроить именно там заплывы в нескольких состязаниях стала в своем роде идеей фикс французских властей. Сена была много лет – почти что целый век – закрыта для купания, потому что прежние власти прекрасно отдавали себе отчет в качестве местной воды.

Но затем пришли большие деньги, точнее – 1,4 млрд евро, которые были официально потрачены на благородную миссию очистки реки. А неофициально, возможно, просто незаметно разошлись по карманам нужных людей, которые изобразили видимость бурной деятельности.

Да, в результате некоторых мер вода стала немного чище, чем раньше, и в ней стало водиться больше видов рыб. Тем не менее пробы воды за считанные дни до Олимпиады показали, что она непригодна для купания, и только за несколько часов до состязаний по триатлону волшебным образом оказалось, что показатели все же находятся в норме. Однако вскоре начались проблемы.

Некоторых триатлонистов рвало после заплыва – пострадали канадец Тайлер Миславчук и спортсменка из Казахстана Екатерина Шибалина. Затем от командных состязаний пришлось отказаться швейцарцам и бельгийцам, потому что некоторые их спортсмены «внезапно» слегли с желудочной инфекцией.

Официально представители бельгийского олимпийского комитета опровергли, что госпитализация их пловчихи Клер Мишель может быть связана с заболеванием, полученным из-за грязной воды Сены. Швейцарский пловец Адриан Бриффо выразился следующим образом: «Я не знаю, связано ли мое состояние с качеством воды в Сене, но все же вопрос остается открытым». Так или иначе, но разговоры об истинных причинах происходящего было уже не остановить, тем более что уже после командных состязаний слегли двое португальских спортсменов – и тоже с желудочной инфекцией.

Как недвусмысленно заметила бельгийская пловчиха Йолиен Вермейлен в интервью Le Soir, говоря о своем участии в заплыве, «я учуяла и увидела такое, о чем мне не слишком хочется размышлять».

Однако французы упорно продолжают держаться версии, что вода в Сене чистая и что в ней можно купаться и проводить олимпийские соревнования. Министр спорта Амели Удеа-Кастера заявила, что сожалеет о «слухах по поводу» состояния Мишель Клер. «Она заболела, но не установлено никакой связи между ее болезнью и заплывом», – добавила чиновница.

Тем временем журналисты Mediapart получили доступ к данным, которые показывают, что на самом деле качество воды являлось приемлемым лишь в течение двух дней из десяти, вопреки тому, что пыталась внушить макроновская пропаганда. Как пишет Le Point, качество воды было лишь чуть выше нормы и место, из которого она забиралась, находится на краешке траектории пловцов. Это наводит на определенные размышления – учитывая размеры Сены, в ней действительно при желании можно отыскать точки, которые покажут нужный властям результат.

8 августа на открытой воде состоялось очередное состязание – марафон по плаванию на 10 километров. Но, разумеется, вряд ли что-то помешает французскому министру спорта в случае, если кто-то еще из спортсменов заболеет, заявить, что никакой связи между заплывами и болезнями не существует.

Однако вода – вовсе не единственное уязвимое место этой Олимпиады. О проблемах с чистотой, о крысах в городе писали сами французские СМИ, отмечая усилия, которые были приложены, чтобы сделать Париж чище и лучше. Но ожидания туристов, как оказалось, могли не оправдать и совершенно неожиданные вещи. Например, австралийцы ополчились на французский кофе, написав, что он «настолько ужасен, как будто его делали с помощью воды из Сены». Англичанам (а также представителям некоторых других наций) не понравилась еда в целом, которая, по их мнению, оказалась очень невысокого уровня.

На качество еды пожаловался и известный пловец Адам Пити, который сообщил, что спортсменам подали протухшую рыбу «с червями». Индийцы опубликовали материал под заголовком «Худшая Олимпийская деревня, которая когда-либо была?», припомнив отсутствие кондиционеров в номерах, опять-таки скверную еду и картонные кровати.

В общем, вопросов к организаторам накапливается все больше – и это даже если не касаться церемонии открытия, о которой даже Питер Хитченс из Daily Mail написал, что «пародия уровня малолеток» на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи вышла чудовищно плохой. А Питера Хитченса трудновато заподозрить в симпатиях к нашей стране, да и вообще к кому-либо.

Однако вовсе не Россия закупала тухлую рыбу, чтобы кормить спортсменов, и вовсе не Россия забыла поставить кондиционеры. Все это – просчеты французских властей и устроителей Олимпиады. Но вместо того, чтобы искать настоящих виновников, куда проще выкопать какой-нибудь ролик в интернете и громко причитать, что во всем виноваты русские.

Впрочем, виноваты они не только в косяках организаторов. Щедрый на подозрения Bloomberg приписывает кремлевским «сетям дезинформации» атаку на выступающую в качестве женщины-боксера гражданку Алжира Иман Келиф, относительно половой принадлежности которой имеются, скажем так, некоторые сомнения.

Однако даже Bloomberg пришлось признать, что вопросом, является ли Иман Келиф на самом деле мужчиной или женщиной, задавались и такие люди, как Дональд Трамп, Илон Маск и известная на весь мир писательница Джоан Роулинг. Спорт не зря всегда делился на мужской и женский: мужчина, который каким-либо образом сумеет состязаться с женщинами, имеет все шансы одержать над ними верх, и тем более в таком силовом виде спорта, как бокс.

Одержанная спортсменкой «победа» за 46 секунд над итальянкой Анджелой Карини возмутила Роулинг настолько, что она написала, что на лице победителя была «ухмылка мужчины, которого защищает мизогинное спортивное учреждение, и он наслаждается страданиями женщины, которую только что ударил кулаком в голову».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразилась более дипломатично: «По моему мнению, это было неравное состязание… я полагаю, что спортсмены с мужскими генетическими характеристиками не должны соревноваться с женщинами». Бывший президент США и кандидат в будущие президенты Дональд Трамп заявил, что мужчинам нечего делать в женском спорте. Точно так же, судя по всему, считает Илон Маск.

При желании можно, конечно, и Роулинг, и Мелони, и Трампа, и даже Маска записать в российские агенты, но пока СМИ ограничиваются тем, что обзывают их «правыми», «трансфобами» и вообще недостойными людьми. Но как бы их ни обличали ретивые репортеры, беда в том, что никаких проблем это на самом деле не решает.

Если некто, не прошедший гендерный тест, выходит на один ринг с женщинами и до странности легко одерживает победы, это проблема. Потому что одна женщина может сражаться с другой в рамках спорта, но когда мужчина дерется с женщиной, за кого бы он себя ни выдавал, это чистое избиение. Если спортсменам подают гнилую рыбу с червями, это проблема, и надо искать и наказывать виновников, а не причитать, что кто-то в интернете над кем-то смеется.

Юмор запретить невозможно – но юмор не работает в вакууме, он отталкивается от того, что есть. И конечно, гораздо проще ссылаться на «козни России», чем признать, что вода в Сене так и осталась грязной, несмотря на все усилия, и плавать в ней нельзя.