  • Новость часаСу-34 разбомбили на удалении личный состав и технику ВСУ в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке на Липецк
    Эксперт: США могут тайно разрешить ВСУ бить ракетами ATACMS по Курской области
    Алаудинов оценил обстановку в Курской области
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область
    Личный состав ВСУ поражен ракетным ударом в Полтаве
    ФСБ задержала жителя Курской области за передачу видео атаки ВСУ на Украину
    Дотком одной фразой описал положение Зеленского
    ВСУ начали строить укрепления в Курской области
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    28 комментариев
    9 августа 2024, 14:05 • В мире

    Провалы Олимпиады в Париже хотят спихнуть на «козни России»

    Провалы Олимпиады в Париже хотят спихнуть на «козни России»
    @ David Goldman/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Зараженная вода в Сене, еда с червями и картонные кровати для спортсменов в Олимпийской деревне. Все это – неполный список претензий и насмешек, которые прямо сейчас звучат в адрес организаторов парижской Олимпиады. Однако, по мнению западных аналитиков, во всем этом виноваты не французские власти, а «российская дезинформация». Каким образом?

    Коллективный Запад наконец-то нашел того, кто виноват во всех проблемах нынешних Олимпийских игр. Само собой, это Россия. В самом деле, к чему искать других виновников, когда есть уже привычный противник, на которого можно свалить все, что угодно?

    Как заявляет Bloomberg, «Москва обозначает свое присутствие на парижской Олимпиаде, задействуя связанные с российским правительством группы, которые используют дезинформацию в интернете и средства государственной пропаганды, чтобы распространять негативные утверждения и атаковать страну-организатора».

    Причина? «Если они (то есть русские) не могут участвовать в Играх или выиграть их, то они стремятся подорвать, опорочить и унизить международные соревнования в сознании участников, зрителей и мировой аудитории», – объявили неназванные аналитики компании Microsoft.

    Опорочить столь значимое мероприятие, оказывается, легче легкого. Например, в вину России вменяется создание вирусного видео средствами искусственного интеллекта. В нем персонаж, похожий на французского президента Макрона, танцует на фоне помоек и не впечатляющей своей чистотой Сены под звуки созданной ИИ песенки, высмеивающей среди прочего качество воды в реке.

    Если говорить о Сене, то можно сказать, что идея устроить именно там заплывы в нескольких состязаниях стала в своем роде идеей фикс французских властей. Сена была много лет – почти что целый век – закрыта для купания, потому что прежние власти прекрасно отдавали себе отчет в качестве местной воды.

    Но затем пришли большие деньги, точнее – 1,4 млрд евро, которые были официально потрачены на благородную миссию очистки реки. А неофициально, возможно, просто незаметно разошлись по карманам нужных людей, которые изобразили видимость бурной деятельности.

    Да, в результате некоторых мер вода стала немного чище, чем раньше, и в ней стало водиться больше видов рыб. Тем не менее пробы воды за считанные дни до Олимпиады показали, что она непригодна для купания, и только за несколько часов до состязаний по триатлону волшебным образом оказалось, что показатели все же находятся в норме. Однако вскоре начались проблемы.

    Некоторых триатлонистов рвало после заплыва – пострадали канадец Тайлер Миславчук и спортсменка из Казахстана Екатерина Шибалина. Затем от командных состязаний пришлось отказаться швейцарцам и бельгийцам, потому что некоторые их спортсмены «внезапно» слегли с желудочной инфекцией.

    Официально представители бельгийского олимпийского комитета опровергли, что госпитализация их пловчихи Клер Мишель может быть связана с заболеванием, полученным из-за грязной воды Сены. Швейцарский пловец Адриан Бриффо выразился следующим образом: «Я не знаю, связано ли мое состояние с качеством воды в Сене, но все же вопрос остается открытым». Так или иначе, но разговоры об истинных причинах происходящего было уже не остановить, тем более что уже после командных состязаний слегли двое португальских спортсменов – и тоже с желудочной инфекцией.

    Как недвусмысленно заметила бельгийская пловчиха Йолиен Вермейлен в интервью Le Soir, говоря о своем участии в заплыве, «я учуяла и увидела такое, о чем мне не слишком хочется размышлять».

    Однако французы упорно продолжают держаться версии, что вода в Сене чистая и что в ней можно купаться и проводить олимпийские соревнования. Министр спорта Амели Удеа-Кастера заявила, что сожалеет о «слухах по поводу» состояния Мишель Клер. «Она заболела, но не установлено никакой связи между ее болезнью и заплывом», – добавила чиновница.

    Тем временем журналисты Mediapart получили доступ к данным, которые показывают, что на самом деле качество воды являлось приемлемым лишь в течение двух дней из десяти, вопреки тому, что пыталась внушить макроновская пропаганда. Как пишет Le Point, качество воды было лишь чуть выше нормы и место, из которого она забиралась, находится на краешке траектории пловцов. Это наводит на определенные размышления – учитывая размеры Сены, в ней действительно при желании можно отыскать точки, которые покажут нужный властям результат.

    8 августа на открытой воде состоялось очередное состязание – марафон по плаванию на 10 километров. Но, разумеется, вряд ли что-то помешает французскому министру спорта в случае, если кто-то еще из спортсменов заболеет, заявить, что никакой связи между заплывами и болезнями не существует.

    Однако вода – вовсе не единственное уязвимое место этой Олимпиады. О проблемах с чистотой, о крысах в городе писали сами французские СМИ, отмечая усилия, которые были приложены, чтобы сделать Париж чище и лучше. Но ожидания туристов, как оказалось, могли не оправдать и совершенно неожиданные вещи. Например, австралийцы ополчились на французский кофе, написав, что он «настолько ужасен, как будто его делали с помощью воды из Сены». Англичанам (а также представителям некоторых других наций) не понравилась еда в целом, которая, по их мнению, оказалась очень невысокого уровня.

    На качество еды пожаловался и известный пловец Адам Пити, который сообщил, что спортсменам подали протухшую рыбу «с червями». Индийцы опубликовали материал под заголовком «Худшая Олимпийская деревня, которая когда-либо была?», припомнив отсутствие кондиционеров в номерах, опять-таки скверную еду и картонные кровати.

    В общем, вопросов к организаторам накапливается все больше – и это даже если не касаться церемонии открытия, о которой даже Питер Хитченс из Daily Mail написал, что «пародия уровня малолеток» на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи вышла чудовищно плохой. А Питера Хитченса трудновато заподозрить в симпатиях к нашей стране, да и вообще к кому-либо.

    Однако вовсе не Россия закупала тухлую рыбу, чтобы кормить спортсменов, и вовсе не Россия забыла поставить кондиционеры. Все это – просчеты французских властей и устроителей Олимпиады. Но вместо того, чтобы искать настоящих виновников, куда проще выкопать какой-нибудь ролик в интернете и громко причитать, что во всем виноваты русские.

    Впрочем, виноваты они не только в косяках организаторов. Щедрый на подозрения Bloomberg приписывает кремлевским «сетям дезинформации» атаку на выступающую в качестве женщины-боксера гражданку Алжира Иман Келиф, относительно половой принадлежности которой имеются, скажем так, некоторые сомнения.

    Однако даже Bloomberg пришлось признать, что вопросом, является ли Иман Келиф на самом деле мужчиной или женщиной, задавались и такие люди, как Дональд Трамп, Илон Маск и известная на весь мир писательница Джоан Роулинг. Спорт не зря всегда делился на мужской и женский: мужчина, который каким-либо образом сумеет состязаться с женщинами, имеет все шансы одержать над ними верх, и тем более в таком силовом виде спорта, как бокс.

    Одержанная спортсменкой «победа» за 46 секунд над итальянкой Анджелой Карини возмутила Роулинг настолько, что она написала, что на лице победителя была «ухмылка мужчины, которого защищает мизогинное спортивное учреждение, и он наслаждается страданиями женщины, которую только что ударил кулаком в голову».

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразилась более дипломатично: «По моему мнению, это было неравное состязание… я полагаю, что спортсмены с мужскими генетическими характеристиками не должны соревноваться с женщинами». Бывший президент США и кандидат в будущие президенты Дональд Трамп заявил, что мужчинам нечего делать в женском спорте. Точно так же, судя по всему, считает Илон Маск.

    При желании можно, конечно, и Роулинг, и Мелони, и Трампа, и даже Маска записать в российские агенты, но пока СМИ ограничиваются тем, что обзывают их «правыми», «трансфобами» и вообще недостойными людьми. Но как бы их ни обличали ретивые репортеры, беда в том, что никаких проблем это на самом деле не решает.

    Если некто, не прошедший гендерный тест, выходит на один ринг с женщинами и до странности легко одерживает победы, это проблема. Потому что одна женщина может сражаться с другой в рамках спорта, но когда мужчина дерется с женщиной, за кого бы он себя ни выдавал, это чистое избиение. Если спортсменам подают гнилую рыбу с червями, это проблема, и надо искать и наказывать виновников, а не причитать, что кто-то в интернете над кем-то смеется.

    Юмор запретить невозможно – но юмор не работает в вакууме, он отталкивается от того, что есть. И конечно, гораздо проще ссылаться на «козни России», чем признать, что вода в Сене так и осталась грязной, несмотря на все усилия, и плавать в ней нельзя.

    Главное
    ВС России и казаки сорвали высадку ВСУ на Кинбурнской косе
    «Калашников» показал видео уничтожения M777 с помощью дрона в Курской области
    Рогозин указал на проблему защиты боевых вертолетов от дронов-камикадзе в небе
    Источник: Рации, за поставку которых отвечал Шамарин, имели компоненты из США и ФРГ
    Найдено подтверждение причастности ГУР Украины к атаке в Мали
    Спасший Поддубного мужчина рассказал, как вывозил военкора с места атаки
    Дотком одной фразой описал положение Зеленского

    Обвала рубля до 100 за доллар эксперты не ждут

    Рубль не сдает позиции и продолжает оставаться слишком крепким. Это невыгодно экспортерам и российскому бюджету, который теряет часть доходов. Крепость рубля объясняется в том числе проблемами с трансграничными торговыми операциями. Эксперты ждут, что как только найдутся новые пути обхода ограничений, рубль ослабнет естественным путем. Однако обвала до 100 рублей за доллар, как было в 2022-м, эксперты не ждут ни в этом, ни в следующем году. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские партии оживились в регионах

    В России начался решающий этап подготовки к Единому дню голосования. Партии выдвинули более 40 тыс. кандидатов различного уровня и определились со своими предложениями для избирателей. В чем заключаются особенности этих предложений и какой будет главная интрига ЕДГ-2024? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ дорого заплатят за вторжение в Курскую область

    Спустя трое суток атаки ВСУ на Курскую область можно говорить о контурах украинского плана на данном участке. В чем именно он заключался и почему итогом этой авантюры для ВСУ с высокой вероятностью окажется потеря двух ударных бригад, а может и части Сумской области Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Провалы Олимпиады в Париже хотят спихнуть на «козни России»

    Зараженная вода в Сене, еда с червями и картонные кровати для спортсменов в Олимпийской деревне. Все это – неполный список претензий и насмешек, которые прямо сейчас звучат в адрес организаторов парижской Олимпиады. Однако, по мнению западных аналитиков, во всем этом виноваты не французские власти, а «российская дезинформация». Каким образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    • Африканский позор Украины

      МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............