Волонтер из России рассказала об отношении к русским на ОИ в Париже

Волонтер из России отметила дружелюбное отношение на ОИ в Париже

Tекст: Вера Басилая

По ее словам, на ее площадке единственной россиянкой была она, остальные волонтеры из США, Бразилии, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании, которые очень отзывчиво и дружелюбно себя вели по ношению к ней, пишет РБК.

Кравчук добавила, что у нее были равные со всеми условия, и никаких дополнительных ограничений для волонтеров из России не было.

Ранее телеканал Eurosport во время трансляции финального матча в мужском одиночном разряде на ОИ в Париже представил российского теннисиста Евгения Кафельникова нейтральным спортсменом.

Кроме того, российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с серебряными медалями ОИ.