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Волонтер из России рассказала об отношении к русским на ОИ в Париже
Волонтер из России отметила дружелюбное отношение на ОИ в Париже
Никаких ограничений для волонтеров из России оргкомитет не предъявлял, негативного отношения во время работы на Олимпиаде 2024 года в Париже замечено не было, заявила россиянка Алина Кравчук.
По ее словам, на ее площадке единственной россиянкой была она, остальные волонтеры из США, Бразилии, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании, которые очень отзывчиво и дружелюбно себя вели по ношению к ней, пишет РБК.
Кравчук добавила, что у нее были равные со всеми условия, и никаких дополнительных ограничений для волонтеров из России не было.
Ранее телеканал Eurosport во время трансляции финального матча в мужском одиночном разряде на ОИ в Париже представил российского теннисиста Евгения Кафельникова нейтральным спортсменом.
Кроме того, российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с серебряными медалями ОИ.