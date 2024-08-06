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    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Деколонизация» – это про кого угодно, но точно не про Россию

    Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Порядок, основанный на правилах», обречен

    Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?

    15 комментариев
    6 августа 2024, 15:07 • Новости дня

    Экс-судья обвинил Международную федерацию фехтования в коррупции на Олимпиаде

    Экс-судья обвинил Международную федерацию фехтования в коррупции на Олимпийских играх

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший судья по фехтованию на саблях немец Маркус Шульц обвинил Международную федерацию фехтования (FIE) в коррупции на Олимпийских играх в Париже.

    Как приводит слова Шульца издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на репортаж телеканала ARD, его бывший тренер сообщил ему о поездке на Олимпиаду и предложил «определенные льготы», уточнив, что самому ему предложили 5 тыс. евро. Шульц рассказал, что отказался. И тогда он сказал мне: «Не будь наивным. Ты никогда не станешь лучшим судьей. Ты либо играешь с нами, либо против нас».

    По его словам, система заточена на мошенничество на Олимпиаде, поскольку она – единственное соревнование по фехтованию, которое каким-то образом привлекает внимание всего мира, и именно поэтому в фехтовании всем манипулируют, чтобы как можно меньше было оставлено на волю случая.

    Шульц заявил, что проблема кроется в правилах фехтования на саблях, где для подсчета ударов используется электроника, а для проверки решений используется видеозапись, и арбитр все равно имеет огромное влияние.

    Ранее итальянский пловец Томас Чеккон был вынужден спать на улице из-за отсутствия кондиционеров в номерах в Олимпийской деревне.

    5 августа 2024, 22:43 • Новости дня
    Пловчиха из Израиля пропустила финал Олимпиады из-за ужина МОК
    Пловчиха из Израиля пропустила финал Олимпиады из-за ужина МОК
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Спортсменка из Израиля Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием из-за ужина Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает портал Ynetnews.

    Горбенко не квалифицировалась в финал, она заняла девятое место в результате полуфинальных заплывов. Австралийка Элла Рэмзи снялась с финального заплыва из-за болезни, а Горбенко была первой запасной, передает ТАСС.

    Израильская спортсменка направлялась на ужин МОК, когда узнала о том, что должна выйти на старт. Перед этим она спросила, необходимо ли ей оставить свою экипировку в комнате ожидания на арене, но старшие должностные лица делегации посчитали, что ее участие не понадобится.

    Как следствие, в финальном заплыве участие приняли семь спортсменок, золото завоевала канадка Саммер Макинтош.

    Горбенко является серебряным призером чемпионата мира на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

    Ранее итальянский пловец Томас Чеккон, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, был вынужден спать на улице из-за отсутствия кондиционеров в номерах в Олимпийской деревне.

    Коментарии (10)
    5 августа 2024, 10:55 • Новости дня
    Победившему на Олимпиаде пловцу из Италии пришлось ночевать на улице
    Победившему на Олимпиаде пловцу из Италии пришлось ночевать на улице
    @ Martin Meissner/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянский пловец Томас Чеккон, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, был вынужден спать на улице из-за отсутствия кондиционеров в номерах в Олимпийской деревне.

    Об этом стало известно благодаря видео, опубликованному в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) гребцом сборной Саудовской Аравии Хусейном Алирезом, передает ТАСС. На нем Чеккон запечатлен спящим на земле возле лавочки в парке.

    Ранее Чеккон уже высказывал недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне, сравнивая их с более высоким уровнем организации во время Игр в Токио. В частности, итальянский пловец отмечал отсутствие кондиционеров в номерах.

    Напомним, пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации.

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    3 августа 2024, 18:53 • Новости дня
    На Олимпиаде в поединке по дзюдо сошлись бойцы с огромной разницей в габаритах

    Tекст: Вера Басилая

    На командном турнире по дзюдо на Олимпийских играх в Париже в четвертьфинале сошлись олимпийский чемпион Тедди Ринер весом 145 кг при росте 204 см и боец из Южной Кореи Ли Ен Хван весом 81 кг, который ниже соперника на 30 см.

    Четырехкратный олимпийский чемпион Тедди Ринер «выдержал» попытки соперника провести приемы, после чего одержал досрочную победу, пишет «Российская газета».

    Отмечается, что жеребьевка состоялась в рамках правил, передает канал «360».

    Ранее участие итальянской боксерши Анджелы Карини в Олимпийских играх в Париже завершилось досрочно из-за травмы, полученной в поединке с алжирским трансгендером Иман Хелиф, которая ранее не прошла гендерный тест.

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    5 августа 2024, 14:19 • Новости дня
    Российский журналист рассказал о последствиях купания в Сене
    Российский журналист рассказал о последствиях купания в Сене
    @ MATSUO.K/AFLO SPORT/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корреспондент газеты «Спорт-экспресс» Дмитрий Кузнецов, искупавшийся в Сене по приезде во Францию, рассказал, что чувствует себя хорошо, но сообщил также, что принял меры предосторожности.

    По его словам, был момент, что лицо чесалось после заплыва, но это, вероятно, из-за жары и отсутствия кондиционеров в парижском метро, передает ТАСС.

    Как сказал Кузнецов, он облил голову хлоргексидином после заплыва и держал закрытым рот, когда прыгал в реку.

    Ранее швейцарские триатлонисты снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за желудочной инфекции.

    Напомним, 4 августа бельгийская триатлонистка Клэр Мишель заразилась кишечной инфекцией после соревнований в Сене на Олимпиаде в Париже.

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    6 августа 2024, 11:59 • Новости дня
    Двукратный олимпийский чемпион рассказал о червях в еде для спортсменов в Париже

    Daily Mail: Двукратный олимпийский чемпион Адам Пити рассказал о червях в еде для спортсменов в Париже

    Двукратный олимпийский чемпион рассказал о червях в еде для спортсменов в Париже
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спортсмены, питающиеся в Олимпийской деревне в Париже, находят в еде червей, рассказал двукратный олимпийский чемпион британский пловец Адам Пити, комментарий которого приводит газета Daily Mail.

    По его словам, в Рио-де-Жанейро и Токио еда была отличной, а в Париже нет достаточного числа вариантов белковой пищи. Чтобы поесть, приходится выстаивать в длинных очередях, передает ТАСС.

    Пити поинтересовался, почему он не может поесть мяса, а в его любимой рыбе люди «находят червей».

    «Я просто хочу, чтобы люди лучше справлялись со своей работой. Думаю, что именно спортсмены могут лучше всего предать ситуацию огласке», – добавил он.

    Ранее спортсменка из Израиля Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием из-за ужина МОК.

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    5 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    Пловчиху выгнали из Олимпийской деревни за ночевку в другом месте

    Парагвайскую пловчиху выгнали из Олимпийской деревни за нарушение правил

    Пловчиху выгнали из Олимпийской деревни за ночевку в другом месте
    @ REUTERS/Issei Kato

    Tекст: Кристина Цыцура

    Олимпийский комитет Парагвая исключил пловчиху Луану Алонсо из Олимпийской деревни за то, что она ночевала вне ее территории, сообщает издание As.

    По данным СМИ, 20-летняя спортсменка получила уведомление от Олимпийского комитета Парагвая с требованием немедленно покинуть Олимпийскую деревню. Причиной данного решения названо то, что ее присутствие «создает неподходящую атмосферу в команде Парагвая», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Игры в Париже стали для Алонсо вторыми в ее карьере. Она участвовала в заплыве на 100 метров баттерфляем, но не смогла пройти в следующий раунд, заняв шестое место.

    После соревнований парагвайская пловчиха объявила в социальных сетях о завершении своей карьеры.

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    4 августа 2024, 21:50 • Новости дня
    Бельгийская триатлонистка заразилась кишечной инфекцией после соревнований в Сене

    Tекст: Ольга Иванова

    После соревнований на Олимпиаде в Париже у бельгийской триатлонистки Клэр Мишель выявили кишечную инфекцию, сообщает газета Nieuwsblad.

    Как сообщил источник газеты, спортсменка болеет четыре дня и находится в больнице. На соревнованиях она заняла 38-е место, передает ТАСС.

    Плавательная часть триатлона проходила в реке Сена.

    Ранее в воскресенье организаторы отменили воскресную тренировку у триатлонистов в преддверии смешанной эстафеты на ОИ в Париже из-за плохого качества воды в Сене.

    Кроме того, триатлонистка Рахел Кламер заявила, что триатлонисты из Нидерландов, принявшие участие в ОИ в Париже, не получили удовольствия от заплыва в Сене: вода была грязной, а условия – несправедливыми.

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    4 августа 2024, 20:34 • Новости дня
    Российские теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли серебро Олимпиады в парах

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде.

    В финале они уступили место итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини (3-й номер посева) со счетом 6:2, 1:6, 7:10, передает РИА «Новости».

    Андреева и Шнайдер cтали первыми медалистами из России на Играх в Париже.

    Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Допущенным россиянам запрещено демонстрировать символику страны и участвовать в командных соревнованиях.

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    5 августа 2024, 15:07 • Новости дня
    Теннисиста Кафельникова представили нейтральным спортсменом в трансляции Олимпиады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Телеканал Eurosport во время трансляции финального матча в мужском одиночном разряде на ОИ в Париже представил российского теннисиста Евгения Кафельникова нейтральным спортсменом.

    По окончании матча канал показал титр с перечислением победителей Олимпиады среди мужчин в XXI веке, при этом напротив фамилии Кафельникова, выигравшего золото игр 2000 года, вместо российского флага был изображен флаг, под которым выступают нейтральные спортсмены из России и Белоруссии на ОИ в Париже, передает ТАСС.

    Ранее МОК уже оправдывался за плакат Олимпиады–2024 с Еленой Исинбаевой и флагом России.

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    4 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    В МОК назвали незаконными гендерные тестирования спортсменов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тестирования спортсменов на гендерную принадлежность являются противозаконными, заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

    По его словам, как процесс самого теста, так и его природа не являются легитимными, и даже то, как эти тесты были взяты, было противозаконно, передает ТАСС.

    Ранее Венгрия и Болгария обратились в МОК из-за проваливших гендерный тест боксерш.

    Напомним, что алжирская и тайваньская боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, были допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

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    5 августа 2024, 09:45 • Новости дня
    Провалившую допинг-тест из-за собаки польскую гребчиху допустили до ОИ

    ITA: Польскую гребчиху допустили до Олимпиады, несмотря на проваленный из-за собаки допинг-тест

    Провалившую допинг-тест из-за собаки польскую гребчиху допустили до ОИ
    @ Rafal Oleksiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полька Дорота Боровская, выступающая в гребле на каноэ, сможет принять участие в ОИ в Париже, несмотря на положительный результат допинг-пробы, сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

    В июне спортсменка сдала допинг-пробу, в которой был обнаружен клостебол (синтетический анаболический андрогенный стероид (ААС), производное тестостерона), передает ТАСС.

    Как говорится в сообщении, CAS признал, что Боровская нарушила антидопинговые правила, но сделала это не по своей воле, и теперь она может свободно участвовать в соревнованиях.

    В ходе разбирательства польская спортсменка представила доказательства того, что у нее был «непреднамеренный контакт» с клостеболом, содержащимся в лекарстве для лечения травм ее собаки, что привело к положительному результату допинг-теста. Суд счел, что низкое содержание препарата, усвоенного гребчихой, не дало ей никакой выгоды.

    Ранее на женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин.

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    5 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    В Совфеде отреагировали на планы США изолировать Россию в спорте

    Сенатор Долгов: В США боятся российских спортсменов, поэтому пытаются их изолировать

    В Совфеде отреагировали на планы США изолировать Россию в спорте
    @ Chicago Tribune/TNS/ABACA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Западе понимают, что российские спортсмены способны в честной борьбе одолеть иностранных атлетов. Поэтому США пытаются вытеснить россиян из любых соревнований, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее СВР сообщила о готовящейся в США кампании по дискредитации российских спортсменов.

    «Спорт, будучи компонентом «мягкой силы», всегда являлся важной составляющей влияния каждой страны. Поэтому ожидать прекращения атак на российских атлетов даже после отстранения от Олимпиады не следует. Мечта западных политиков – полностью исключить россиян из любых международных соревнований», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Тем более что российские спортсмены для американцев представляют реальную и конкурентоспособную угрозу на рингах, катках, беговых дорожках и бассейнах. Мы выработали хорошую и крепкую школу тренировки силовых и моральных качеств атлетов. И в этом смысле Штаты нас даже боятся», – отмечает он.

    «К борьбе с Россией пытаются привлечь откровенных предателей, таких как Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. Однако противостояние с собственной страной никогда ничем хорошим не заканчивалось. Уверен, что оба понесут заслуженное наказание. Это закономерная судьба для любого перебежчика. При этом их деятельность вообще ничего общего со спортом не имеет», – подчеркивает собеседник.

    «Вся ситуация полностью объясняется политическими интересами США и их союзников. Западные страны давно пытаются перенести имеющиеся разногласия с Москвой на соревновательные подмостки. Более того, они хотят превратить Олимпиаду в средство продвижения собственной идеологии», – акцентирует сенатор.

    «Мы видим, как в Париже на церемонии открытия выступают бородатые женщины, как французы глумятся над собственным культурным наследием. Все это никак не связано с изначальной идеей Кубертена о том, что спорт должен стать связующим международным звеном. Фактически они трансформировали стадионы в арены для выяснения политических отношений. Так сильно увлеклись либеральной пропагандой, что даже забыли о качественной организации самих соревнований», – уточняет он.

    «Каждый день Олимпиады проходит со скандалом: то на боксерском ринге неожиданно встречаются мужчина и женщина, то отменяют тренировки из-за грязной воды в Сене. Однако западным странам не удастся загубить спорт как таковой. Россия и ее партнеры готовы предложить миру качественную альтернативу. Наши стремление к совершенству и любовь к спорту допинговые скандалы не изменят», – заключил Долгов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) предупредила о готовящейся в США новой кампании по дискредитации российских спортсменов. По данным спецслужбы, Штаты планируют опубликовать серию «громких расследовательских материалов», обвиняющих наших атлетов в якобы применении допинга. Цель Вашингтона – дальнейшая изоляция Москвы на международных соревнованиях.

    При этом в провокации будут принимать участие бывшие руководители российской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. Именно они намерены курировать проект по дискредитации наших спортсменов. Ключевая сложность, с которой столкнулись США – фабрикация обвинений в тех направлениях, по которым Москва традиционно и безоговорочно является лидером.

    Речь идет о синхронном плавании, фигурном катании и художественной гимнастике. На этом фоне МВД объявило в розыск Соболевского, пишет ТАСС. В базе министерства уточняется, что экс-замглавы антидопинговой лаборатории обвиняется по уголовной статье, однако по какой именно – не говорится.

    В другом материале агентства сказано, что в розыск также переобъявлен и бывший руководитель центра Родченков. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Напомним, он был заочно арестован еще в сентябре 2017 года.

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    3 августа 2024, 19:15 • Новости дня
    Россиянин не смог финишировать в групповой гонке по велоспорту на ОИ

    Россиянин Сырица не смог финишировать в групповой гонке по велоспорту на ОИ

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянин Глеб Сырица не смог финишировать в групповой гонке на олимпийском турнире в Париже по велоспорту на шоссе, победу одержал бельгиец Ремко Эвенепул.

    В официальном протоколе напротив фамилии Сырицы значится статус DNF (не финишировал), передает РИА «Новости».

    Эвенепул стал двукратным олимпийским чемпионом, его время 6 часов 19 минут 34 секунды. До этого он выиграл гонку с раздельным стартом. Вторым финишировал француз Валентен Мадуа , на третьем месте – тоже француз Кристоф Лапорт.

    Российский велогонщик Сырица является многократным призером юниорских и молодежных трековых чемпионатов мира и Европы, он победитель любительских шоссейных гонок в Испании.

    Ранее теннисистки из России Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли в финал олимпийского турнира в парном разряде.

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    3 августа 2024, 15:36 • Новости дня
    Венгрия и Болгария обратились в МОК из-за проваливших гендерный тест боксерш

    Tекст: Валерия Городецкая

    Олимпийские комитеты Венгрии и Болгарии направили в Международный олимпийский комитет (МОК) возражения против участия в парижской Олимпиаде боксерш Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, ранее проваливших гендерный тест, пишет Reuters.

    «Наша федерация уведомила Венгерский олимпийский комитет (MOB) о наших возражениях против участия алжирской спортсменки», – заявила Федерация бокса Венгрии, передает радио Sputnik. В свою очередь президент MOB инициировал срочные консультации с директором по спорту МОК, чтобы прояснить ситуацию, добавили там.

    В Болгарском олимпийском комитете заявили о намерении «твердо защищать права не только болгарских спортсменок, но и всех женщин-спортсменок, которым может быть нанесен ущерб из-за участия представителей противоположного пола в женских соревнованиях».

    «Кроме того, мы выражаем обеспокоенность состоянием здоровья женщин-спортсменок, поскольку научно доказано, что удары мужчин намного сильнее, чем у женщин, и могут привести к серьезным травмам и постоянным увечьям», – отметили в организации.

    Вместе с тем глава алжирской делегации на Олимпиаде Хейреддин Барбари сообщил, что олимпийский комитет Алжира подал жалобу в МОК из-за «безнравственной» кампании против Иман Хелиф, оказавшейся в центре скандала.

    Напомним, что алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

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    4 августа 2024, 15:39 • Новости дня
    На Олимпиаду аккредитовали тренера-педофила

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МОК не понимает, как ранее обвиненный в преступлениях в отношении ребенка австралийский тренер Бретт Саттон получил аккредитацию на Олимпийские игры в Париже, заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

    На ОИ Саттон тренировал швейцарскую триатлонистку Жюли Деррон, завоевавшую серебряную медаль Игр. Аккредитацию он получил через НОК Китая.

    По словам Адамса, Саттон покинул Игры, и вопрос о его аккредитации должен быть задан НОК Китая, так как МОК не занимается предоставлением аккредитаций, передает ТАСС.

    Он добавил, что на Олимпиаде могут происходить разные инциденты время от времени.

    По данным из открытых источников, в 1999 году Саттон признал себя виновным в австралийском суде в пяти преступлениях сексуального характера, совершенных в конце 1980-х годов против девочки-пловчихи, которую он тренировал. После судебного процесса, в ходе которого ему был вынесен условный приговор, ему пожизненно запретили тренировать в Австралии, и брак Саттона закончился разводом. Позже Саттон снова женился и сейчас живет в Швейцарии.

    Ранее сообщалось, что выступающий в пляжном волейболе нидерландец Стивен ван де Вельде был освистан болельщиками во время матча на Олимпийских играх в Париже.

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    • Зеленский решил спрятаться за спину народа

      Владимир Зеленский впервые публично допустил изменение границ Украины по итогам конфликта с Россией. По его словам, вопрос можно решить на референдуме, хотя лично ему такая идея не нравится. Кроме того, Зеленский больше не требует от Москвы вывода войск для начала переговоров. В чем его тактика?

    • Обмен заключенными с Западом: главное

      Между Россией и странами Запада состоялся крупнейший обмен заключенными со времен первой холодной войны. Самые известные имена в списке обменянных – Пол Уилан и Вадим Красиков. Они же – наиболее знаковые.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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