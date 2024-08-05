Российский журналист рассказал о последствиях купания в Сене

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, был момент, что лицо чесалось после заплыва, но это, вероятно, из-за жары и отсутствия кондиционеров в парижском метро, передает ТАСС.

Как сказал Кузнецов, он облил голову хлоргексидином после заплыва и держал закрытым рот, когда прыгал в реку.

Ранее швейцарские триатлонисты снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за желудочной инфекции.

Напомним, 4 августа бельгийская триатлонистка Клэр Мишель заразилась кишечной инфекцией после соревнований в Сене на Олимпиаде в Париже.