Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?3 комментария
Российский журналист рассказал о последствиях купания в Сене
Корреспондент газеты «Спорт-экспресс» Дмитрий Кузнецов, искупавшийся в Сене по приезде во Францию, рассказал, что чувствует себя хорошо, но сообщил также, что принял меры предосторожности.
По его словам, был момент, что лицо чесалось после заплыва, но это, вероятно, из-за жары и отсутствия кондиционеров в парижском метро, передает ТАСС.
Как сказал Кузнецов, он облил голову хлоргексидином после заплыва и держал закрытым рот, когда прыгал в реку.
Ранее швейцарские триатлонисты снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за желудочной инфекции.
Напомним, 4 августа бельгийская триатлонистка Клэр Мишель заразилась кишечной инфекцией после соревнований в Сене на Олимпиаде в Париже.