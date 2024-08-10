Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.2 комментария
Российские спортсмены покинули Париж до закрытия Олимпиады
Ни один российский спортсмен не будет участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, многие из них уже покинули французскую столицу, сообщили во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.
«Никто из российских каноистов не поедет на церемонию закрытия», – сказали в федерации, передает ТАСС.
Последним российским спортсменом, выступившим на Играх, был гребец Захар Петров. Перед этим завершили выступления каноисты Олеся Ромасенко и Алексей Коровашков.
В Федерации велосипедного спорта России сообщили, что российские велогонщики, участвовавшие в Олимпиаде, уже вернулись в Россию. Париж также покинули прыгунья на батуте Анжела Бладцева, семеро российских теннисистов и пловец Евгений Сомов.
Ранее вице-премьер Словакии Томаш Тараба отказался ехать на закрытие «извращенной» Олимпиады.