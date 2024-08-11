Спортивный арбитраж забрал медаль ОИ у американки и вернул румынской гимнастке

Спортивный арбитраж встал на сторону румынской гимнастки Барбосу в споре с американкой за бронзовую медаль Олимпиады

Tекст: Антон Антонов

Барбосу по итогам вольных упражнений заняла третье место. Сборная США оспорила оценки американки Джордан Чайлз, занявшей пятое место. В результате Чайлз отдали бронзовую медаль, Барбосу оказалась на четвертом месте. Кроме того, на пятую строчку опустилась другая румынская гимнастка Сабрина Войня.

Бэрбосу набрала 13,700 балла, баллы Чайлз изменили с 13,666 на 13,766, передает РБК.

CAS постановил, что протест на оценку Чайлз был подан на четыре секунды позже дедлайна (в одну минуту). Таким образом, протест был признан нелегитимным.

CAS сообщил, что заявление Румынской федерацим «частично удовлетворено». Решено восстановить «первоначальную оценку» Чайлз в 13,666 балла. CAS велел определить итоговое положение в финале «в соответствии с вышеуказанным решением», передает РИА «Новости».

Чайлз объявила, что на некоторое время уходит из социальных сетей ради своего психического здоровья, пишет «Чемпионат».

Напомним, Олимпийские игры в Париже оказались плохо организованы и сопровождались скандалами. Глава координационной комиссии по подготовке Игр Пьер-Оливье Бекерс-Вьежан назвал их «неидеальными».