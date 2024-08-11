Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.18 комментариев
Опровергнут фейк о присутствии ВСУ в слободе Белая в Курской области
В слободе Белая (Беловский район Курской области) сохраняется спокойная ситуация, боевых действий нет, заявления о присутствии вооруженных сил Украины в населенном пункте являются фейком, сообщают информационные агентства.
Как сообщил корреспондент РИА «Новости», объехавший слободу по окружной дороге, стрельба не слышна, противника не видно, боев нет. Местные жители подтвердили эту информацию.
Напомним, ВСУ вторглись на территорию Курской области в начале недели. События развивались в основном в Суджанском и Кореневском районах. Российские войска не допустили прорыва ВСУ вглубь территории страны.