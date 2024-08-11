Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.18 комментариев
Опубликованы видео с места падения обломков украинской ракеты на дом в Курске
В интернете опубликованы видеозаписи с места падения обломков украинской ракеты на многоэтажный дом в Курске.
Одну из видеозаписей опубликовал РЕН ТВ. Указывается, что пожар, который начался после падения обломков, «распространился частично на здание, частично – на прилегающую территорию». Огнем поврежден «как минимум один легковой автомобиль». Также канал отмечает «серьезные повреждения фасада дома и балконов».
Кроме того, видеозапись опубликовал в Telegram военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Напомним, в результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажный дом в Курске произошел пожар, он уже ликвидирован. Пострадали 13 человек, несущие конструкции здания не повреждены.