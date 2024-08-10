Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.14 комментариев
На Украине начались самые серьезные отключения света с начала СВО
Time: Украина переживает самые серьезные отключения света с начала СВО
В настоящее время Украина переживает самые серьезные веерные отключения электроэнергии с тех пор, как Россия начала спецоперацию в феврале 2022 года, сообщил журнал Time.
Издание пишет, что без электричества украинцы не могут полноценно работать, пользоваться банковскими услугами, телефонами и интернетом, а также получать медицинскую помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина приблизилась к энергетической катастрофе.