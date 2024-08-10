Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.13 комментариев
Тбилиси обвинил Запад в открытом финансировании революционных процессов в стране
Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил Запад в прямом финансировании революционных процессов в стране перед выборами в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Закон «О прозрачности иностранного влияния» критикуют лишь потому, чтобы продолжить финансирование конкретных революционных группировок, – заявил градоначальник. – К сожалению, все эти финансы направляются в Грузию Западом».
«Мы готовы к дружбе, сотрудничеству и партнерству, но это не может быть односторонним», – отметил он.
«Прямо и открыто иностранные государства финансируют оппозиционный спектр. Не представляю, что такое могло бы происходить в Европе. Посла страны, откуда незаконно поступают деньги, немедленно бы выслали», – сказал Каха Каладзе.
По его словам, «во внутренние дела Грузии же вмешиваются неприкрыто. Вмешиваются в предвыборную кампанию».
Генсек правящей партии призвал МИД страны вызвать послов тех стран, откуда незаконно поступают финансы радикальной оппозиции.
В настоящее фремя грузинская оппозиция проводит предвыборную кампанию «Демократический фестиваль» на деньги посольства Дании, что категорически запрещено законами страны.