Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Закон «О прозрачности иностранного влияния» критикуют лишь потому, чтобы продолжить финансирование конкретных революционных группировок, – заявил градоначальник. – К сожалению, все эти финансы направляются в Грузию Западом».

«Мы готовы к дружбе, сотрудничеству и партнерству, но это не может быть односторонним», – отметил он.

«Прямо и открыто иностранные государства финансируют оппозиционный спектр. Не представляю, что такое могло бы происходить в Европе. Посла страны, откуда незаконно поступают деньги, немедленно бы выслали», – сказал Каха Каладзе.

По его словам, «во внутренние дела Грузии же вмешиваются неприкрыто. Вмешиваются в предвыборную кампанию».

Генсек правящей партии призвал МИД страны вызвать послов тех стран, откуда незаконно поступают финансы радикальной оппозиции.

В настоящее фремя грузинская оппозиция проводит предвыборную кампанию «Демократический фестиваль» на деньги посольства Дании, что категорически запрещено законами страны.