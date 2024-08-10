Захарова: Москва потрясена израильским ударом по школе в Газе

Tекст: Валерия Городецкая

«В Москве глубоко потрясены произошедшим. Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – сказала дипломат, передает ТАСС.

Москва призывает Тель-Авив воздерживаться от атак на гражданские объекты в Газе, поскольку подобные действия подрывают усилия по урегулированию ситуации и обмену удерживаемыми лицами, им «нет и не может оправдания», заявила Захарова.

Ссылаясь на данные палестинской стороны, дипломат подчеркнула, что только за последний месяц были атакованы 13 центров для переселенцев.

Напомним, в результате израильского удара по школе в секторе Газа погибли не менее 100 человек.