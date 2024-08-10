Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.11 комментариев
Захарова: Москва потрясена израильским ударом по школе в Газе
Российская сторона глубоко потрясена атакой Израиля на школу «Эт-Табиин» в секторе Газа, в результате которой погибли более 100 человек и десятки пострадали, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В Москве глубоко потрясены произошедшим. Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – сказала дипломат, передает ТАСС.
Москва призывает Тель-Авив воздерживаться от атак на гражданские объекты в Газе, поскольку подобные действия подрывают усилия по урегулированию ситуации и обмену удерживаемыми лицами, им «нет и не может оправдания», заявила Захарова.
Ссылаясь на данные палестинской стороны, дипломат подчеркнула, что только за последний месяц были атакованы 13 центров для переселенцев.
Напомним, в результате израильского удара по школе в секторе Газа погибли не менее 100 человек.