С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.14 комментариев
AFP: Власти Газы подтвердили удар трех ракет Израиля по школе
Представитель гражданской обороны сектора Газа подтвердил данные об ударе ЦАХАЛа по школе, сообщает агентство AFP.
Как рассказал представитель ведомства СМИ, от 90 до 100 человек погибли, передает ТАСС. В школе, по котором пришелся удар, размещались беженцы, уточнили в Газе.
Ранее в армии обороны Израиля заявили, что под учебным заведением располагались бойцы ХАМАС.