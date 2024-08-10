С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.14 комментариев
Не менее 100 человек погибли в результате удара Израиля по школе в секторе Газа
Не менее 40 человек погибли в результате израильского удара по школе в секторе Газа, передает агентство Xinhua.
Позже стало известно, что число погибших выросло до 100, передает РИА «Новости».
В армии обороны Израиля заявили, что под учебным заведением располагались бойцы ХАМАС.
Ранее ЦАХАЛ начал операцию в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа после получения разведданных о присутствии там «террористов и террористической инфраструктуры».