Не менее 100 человек погибли в результате удара Израиля по школе в секторе Газа

Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ

Mash: Ударом «Искандера» уничтожен командующий группировкой войск «Харьков» ВСУ Драпатый

Tекст: Вера Басилая

Предположительно, после удара «Искандером» погибли сразу три замначальника генштаба ВСУ, среди которых генерал Владимир Горбатюк, командующий группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов, а также командующий нацгвардией Александр Пивненко, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по командному пункту ВСУ в Малиновке Харьковской области, а находившиеся там генералы ВСУ командовали атакой на Курскую область.

CNN сообщила, что в команде главкома ВСУ Александра Сырского случился раскол из-за потерь украинских войск в ходе атаки на Курскую область.