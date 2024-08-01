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    Василий Авченко Василий Авченко Релокация здорового человека

    Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Новый страшноватый мир

    Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    17 комментариев
    1 августа 2024, 14:46 • Новости дня

    CNN: Блинкен через Катар попросил Иран не отвечать на убийство Хании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с просьбой отказаться от ответных действий после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщил канал CNN со ссылкой на источник.

    По информации телеканала, Блинкен во время разговора с главой правительства, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани попросил его передать это сообщение Ирану и «Хезболле», на что тот согласился, передает ТАСС.

    Ранее Иран в ООН заявил о праве на самооборону после убийства главы политбюро ХАМАС.

    31 июля 2024, 09:49 • Новости дня
    Стали известны подробности убийства главы политбюро ХАМАС
    Стали известны подробности убийства главы политбюро ХАМАС
    @ Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ракету, из-за попадания которой в Тегеране погиб глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, запустили с территории иностранного государства, сообщает канал Al Mayadeen.

    Известно, что снаряд был выпущен «не с территории самого Ирана», а «из другого государства», передает ТАСС.

    По данным иранского агентства Fars, Хания в момент гибели находился в специальной резиденции на севере Тегерана, предназначенной для ветеранов боевых действий. Удар по зданию был нанесен с воздуха в 2.00 по местному времени (1.30 мск).

    Один из лидеров йеменских хуситов, председатель высшего революционного комитета движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси назвал убийство главы политического бюро ХАМАС «чудовищным террористическим преступлением».

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.

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    1 августа 2024, 01:12 • Новости дня
    Медведев: Только война на Ближнем Востоке приведет к миру
    Медведев: Только война на Ближнем Востоке приведет к миру
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Единственным путем к шаткому миру на Ближнем Востоке остается полномасштабный конфликт, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Узел на Ближнем Востоке затягивается. <…> Всем понятно, что полномасштабная война – единственный путь к шаткому миру в этом регионе», – написал Медведев в своем англоязычном Telegram-канале.

    Он отметил, что все невинные жизни в этой части света являются «заложниками отвратительного государства – США».

    В среду в Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. В Иране после этого состоялось экстренное заседание высшего совета национальной безопасности. СМИ сообщили, что Тегеран якобы планирует нанести прямой удар по Израилю.

    Коментарии (14)
    31 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
    Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Тегеране убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей, сообщило Tasnim.

    Как сообщило Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции Ирана, произошла «атака на резиденцию» Хании в Тегеране. Идет расследование, передает РИА «Новости».

    ХАМАС выразило соболезнования «сыновьям великого палестинского народа». Палестинское движение заявило, что Хания стал жертвой «вероломного налета сионистов на его резиденцию».

    Напомним, Хания принимал участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Пезешкиан в ходе встречи с Ханией в Тегеране выразил надежду на «уничтожение сионистского режима».


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    1 августа 2024, 08:29 • Новости дня
    В Израиле объяснили выбор места убийства Хании

    JP: Израиль специально убил Ханию в Иране, хотя мог сделать это в Катаре

    В Израиле объяснили выбор места убийства Хании
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские спецслужбы могли убить главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию в Катаре, однако специально решили совершить покушение в Иране, который нес ответственность за его безопасность, сообщили источники в израильских спецслужбах The Jerusalem Post.

    Источники газеты сообщили, что Тегеран для ликвидации Хании был выбран в том числе для того, чтобы избавиться от руководителя ХАМАС, и чтобы «поместить Иран в центр дилеммы о будущем, той степени, на которую он хочет поднять пламя над Ближним Востоком», передает ТАСС.

    Ранее журналист Элайджа Манье предположил, что разведка Израиля смогла установить местоположение руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании с помощью мессенджера WhatsApp.

    В Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. СМИ заявляли, что Иран после этого якобы запланировал нанести прямой удар по Израилю.

    По данным СМИ, ракету по Хании запустили с территории иностранного государства.

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    31 июля 2024, 09:01 • Новости дня
    Москва отреагировала на гибель главы политбюро ХАМАС Хании

    В МИД гибель главы политбюро ХАМАС Хании назвали политическим убийством

    Москва отреагировала на гибель главы политбюро ХАМАС Хании
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является политическим убийством, за ним может последовать эскалация ситуации на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.

    «Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство», – передает РИА «Новости» его слова.

    Богданов отметил, что этот инцидент вызовет напряжение ситуации на Ближнем Востоке.

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.

    Коментарии (23)
    31 июля 2024, 22:29 • Новости дня
    NYT: Хаменеи приказал иранским военным нанести удар по Израилю
    NYT: Хаменеи приказал иранским военным нанести удар по Израилю
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи якобы отдал приказ иранским военным о прямой атаке по израильской территории в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, пишет New York Times со ссылкой на источники.

    Такой приказ якобы был отдан на срочном заседании совбеза Ирана, заявили три иранских собеседника New York Times.

    В среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. После этого в Иране прошло экстренное заседание высшего совета национальной безопасности.

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    31 июля 2024, 11:19 • Новости дня
    Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана

    Политолог Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана

    Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на территории страны, которая не смогла обеспечить безопасность почетного гостя, стало щелчком по престижу Ирана, выразил мнение главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    В Telegram-канале журнала указано, что произошедшее стало неожиданным событием, которое понесет последствия, которые пока трудно предсказать.

    «На сей раз удар был очень точным – погиб сам Хания и его телохранитель, никаких случайных людей», – подчеркнул политолог.

    Также Лукьянов назвал щелчком по престижу тот факт, что Ирана оказался неспособен на собственной территории обеспечить безопасность дорогого и почетного гостя.

    «Получается, что противник может производить лихие и удачные операции внутри страны. Тем более что это самый заклятый враг, на противостояние с которым все и нацелено», – указал эксперт.

    В среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей.

    Напомним, Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе встречи иранский лидер выразил надежду на «уничтожение сионистского режима». В тот же день Израиль заявил о ликвидации одного из командующих «Хезболлы» в результате удара по Бейруту.

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    31 июля 2024, 19:15 • Новости дня
    Посол Ирана заявил о гибели 12 родственников Хании

    Посол Ирана заявил об уничтожении 12 родственников Хании Израилем

    Посол Ирана заявил о гибели 12 родственников Хании
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль в ходе недавней атаки целенаправленно уничтожил в секторе Газа 12 членов семьи погибшего главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    По словам Джалали, среди убитых родственников Хании есть его дети и маленькие внуки, передает ТАСС.

    «Мы уверены в том, что террористические действия не повлияют на решимость палестинского народа к освобождению своих оккупированных земель», – подчеркнул он.

    Ранее Иран призвал к «карательным мерам» против Израиля после убийства Хании.

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    29 июля 2024, 18:27 • Новости дня
    Иран предупредил Израиль о последствиях возможного удара по Ливану

    Иран через Макрона предупредил Израиль о последствиях возможного удара по Ливану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильскую сторону ожидают серьезные последствия в случае атаки на Ливан, заявил иранский президент Максуд Пезешкиан в беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Пезешкиан заявил, что Израиль может столкнуться с серьезными последствиями в случае нападения на Ливан, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA. Также иранский лидер отметил, что Тегеран готов улучшать отношения с Парижем.

    Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболлу», находящуюся на территории Ливана, ждет «сильный удар» за обстрел Голанских высот. В самой «Хезболле» отрицают свою причастность к этому обстрелу.

    Коментарии (6)
    1 августа 2024, 12:58 • Новости дня
    Эксперт назвал варианты ответа Ирана на убийство лидера ХАМАС

    Политолог Ципис: Ответные действия Ирана в отношении Израиля могут спровоцировать масштабный региональный конфликт

    Эксперт назвал варианты ответа Ирана на убийство лидера ХАМАС
    @ IMAGO/RAINER UNKEL/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ответ на убийство Исмаила Хании Иран может провести ограниченную военную операцию. Среди возможных вариантов – атака на север Израиля, а также удары по американской базе в Ираке. При этом не исключен «эскалационный сценарий», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Так он прокомментировал сообщения СМИ о приказе верховного лидера Ирана Али Хаменеи нанести удар по Израилю.

    «Если Иран ничего не предпримет после убийства в Тегеране Исмаила Хании, то Израилем это будет воспринято как проявление слабости. Подобный расклад развяжет руки ЦАХАЛ, и еврейское государство будет действовать еще более агрессивно», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    По его мнению, есть два сценария, по которым могут развиваться дальнейшие события. Первый подразумевает проведение Ираном ограниченной операции. При этом вариантов ее организации у Тегерана довольно много. «Военные республики могут нанести удар по северу Израиля, – продолжил Ципис. – Более того, обойти «Железный купол» им не составит труда, поскольку в рамках предыдущей атаки местные власти могли понять, как именно работает израильская система ПВО», – указал собеседник.

    «Целью Ирана также может стать американская военная база расположенная, например, в Ираке. Это вполне укладывается в идею мести, поскольку Тегеран считает США соучастниками преступлений Израиля», – пояснил он. В качестве еще одного варианта ограниченного ответа республики эксперт называет удары по морским целям в Персидском заливе. Речь идет о кораблях, авианосцах и танкерах, принадлежащих западным странам.

    «Второй же сценарий предполагает широкомасштабные действия Ирана. В этом случае будет нанесен прямой удар по Израилю. Причем Тегеран может привлечь к атаке «Ось сопротивления» – Йемен, Сирию, Ирак, Ливан. Но самым угрожающим для Тель-Авива фактором, конечно, станет возможное участие в этом Турции. Вместе с тем такой шаг приведет к региональной войне, в которую непременно будут втянуты Соединенные Штаты и страны западного блока», – детализировал политолог.

    К слову, на фоне эскалации на Ближнем Востоке несколько авиакомпаний США и Британии отменили рейсы в Израиль. «Ситуация напряжена до предела, все ожидают ответных мер со стороны Ирана. Но, на мой взгляд, они не последует сразу, потому что Тегерану нужно продумать свои действия. По моим прогнозам, реакция республики последует в ближайший месяц», – заключил Ципис.

    Ранее издание The New York Times сообщило, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи якобы отдал приказ о прямой атаке по территории Израиля. По мнению газеты, данное решение призвано стать ответом на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, к которому, по мнению Тегерана, может быть причастно еврейское государство.

    На этом фоне, по соображениям безопасности, американский авиаперевозчик United Airlines заявил о временном прекращении регулярных рейсов в Тель-Авив. В официальном обращении компании сказано, что руководство до сих пор обдумывает дальнейшие действия. В случае возобновления перелетов, безопасности пассажиров и экипажа будет уделяться «особое внимание».

    Напомним, в Иране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Как отметили в КСИР, представитель движения погиб в результате атаки на свою резиденцию в Тегеране.  Во многих странах региона считают, что Израиль мог быть причастен к этой атаке, но представители ЦАХАЛ отказались комментировать CNN новость. В армии еврейского государства сказали, что «не реагируют на сообщения иностранных СМИ».

    Однако министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху заявил, что убийство Хании – «правильный способ очистить мир от этой грязи». «Нет больше воображаемых соглашений о мире, нет больше милосердия к этим сыновьям смерти. Смерть Исмаила Хании делает мир немного лучше», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как отмечает The Times of Israel, Элияху оказался первым топ-чиновником Израиля, который намекнул на причастность государства к убийству Хании. Это произошло, несмотря на негласный приказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху хранить молчание по поводу ночного инцидента. Ранее Элияху, к слову, был наказан за идею ударить по Газе ядерным оружием. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия гибели лидера ХАМАС.

    При этом Иран уже предпринимал обстрелы Израиля в апреле этого года. Тогда телеканал CNN атаку крупнейшим налетом дронов в истории человечества. Однако по ее итогам ЦАХАЛ сообщил о «минимальном ущербе» инфраструктуре страны. Эксперты отмечали, что произошедшее могло дать Тегерану полезную информацию о работе системы ПВО «Железный купол».

    Тогда поводом к действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного события.

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    30 июля 2024, 10:15 • Новости дня
    Советник лидера Ирана пригрозил Израилю жестким ответом в случае удара по Ливану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль в случае атаки на Ливан под предлогом ответа на удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на Голанских высотах столкнется с самым решительным ответом, заявил советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета исламской республики по международным отношениям Камаль Харази.

    Агентство IRNA приводит слова Харази, который заявил, что Израиль должен знать: если он пойдет на такой риск, то столкнется с жесткой реакцией, передает ТАСС.

    «Лучшее решение для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху – положить конец жестокой войне в секторе Газа, поскольку, продолжая войну, он не получит ничего, кроме жертв и разрушений», – добавил он.

    Ранее иранский президент Максуд Пезешкиан в беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что израильскую сторону ожидают серьезные последствия в случае атаки на Ливан.

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    31 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    Иран назвал США соучастниками убийства главы ХАМАС

    Иран назвал США соучастниками убийства главы политбюро ХАМАС

    Иран назвал США соучастниками убийства главы ХАМАС
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Ирана назвало Соединенные Штаты соучастниками ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

    Как говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, МИД подчеркивает ответственность правительства США как соучастника совершения «гнусного террористического акта и продолжения сионистского режима оккупации и геноцида палестинцев», передает ТАСС.

    Ранее МИД Ирана призвал международное сообщество жестко отреагировать на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

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    31 июля 2024, 18:44 • Новости дня
    Иран запросил срочное заседание СБ ООН по гибели Хании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранская сторона запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

    Об этом говорится в письме в адрес председателя СБ ООН, функции которого в июле выполняет Россия, передает ТАСС.

    В письме Иран призвал СБ ООН осудить «эти акты агрессии и террористические атаки израильского режима на суверенитет и территориальную целостность Ирана, а также недавние акты агрессии против суверенитета и территориальной целостности Ливана и Сирийской Арабской Республики».

    Ранее Иран назвал США соучастниками убийства главы ХАМАС.

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    31 июля 2024, 08:25 • Новости дня
    Совбез Ирана созвал экстренное заседание после убийства главы политбюро ХАМАС

    Reuters: Совбез Ирана созвал экстренное заседание после убийства главы политбюро ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Reuters.

    По данным источников, в ходе заседания верховного лидера исламской республики Али Хаменеи присутствуют высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР – элитные части ВС), передает ТАСС.

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей.

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    31 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Иран призвал к «карательным мерам» против Израиля после убийства Хании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Ирана призвало международное сообщество отреагировать на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

    Тегеран ожидает, что страны и международные организации «жестко и эффективно накажут израильский режим и примут необходимые политические, правовые и карательные меры» в отношении Израиля, заявил МИД Ирана, передает ТАСС. Там также подчеркнули право Ирана «соответствующим образом отреагировать на это нападение».

    Иранское дипведомство назвало убийство Хании терактом и грубым нарушением Устава ООН, несущим угрозу международному миру и региональной безопасности.

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. В Иране и Палестине объявили траур по Хании.

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    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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