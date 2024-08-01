Иран в ООН заявил о праве на самооборону после убийства главы политбюро ХАМАС

Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана

Политолог Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале журнала указано, что произошедшее стало неожиданным событием, которое понесет последствия, которые пока трудно предсказать.

«На сей раз удар был очень точным – погиб сам Хания и его телохранитель, никаких случайных людей», – подчеркнул политолог.

Также Лукьянов назвал щелчком по престижу тот факт, что Ирана оказался неспособен на собственной территории обеспечить безопасность дорогого и почетного гостя.

«Получается, что противник может производить лихие и удачные операции внутри страны. Тем более что это самый заклятый враг, на противостояние с которым все и нацелено», – указал эксперт.

В среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей.

Напомним, Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе встречи иранский лидер выразил надежду на «уничтожение сионистского режима». В тот же день Израиль заявил о ликвидации одного из командующих «Хезболлы» в результате удара по Бейруту.

