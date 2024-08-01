Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
Иран в ООН заявил о праве на самооборону после убийства главы политбюро ХАМАС
Иранская сторона оставляет за собой право на самооборону после убийства руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, заявила миссия Ирана в ООН.
В миссии также отметили, что США, Британия и Франция заблокировали предложенный Россией проект заявления ООН для прессы по убийству Хании, передает РИА «Новости».
Напомним, В среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. После этого в Иране прошло экстренное заседание высшего совета национальной безопасности. СМИ заявили, что иранская сторона якобы намерена нанести прямой удар по Израилю.