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    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    7 комментариев
    1 августа 2024, 00:33 • Новости дня

    Иран в ООН заявил о праве на самооборону после убийства главы политбюро ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранская сторона оставляет за собой право на самооборону после убийства руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, заявила миссия Ирана в ООН.

    В миссии также отметили, что США, Британия и Франция заблокировали предложенный Россией проект заявления ООН для прессы по убийству Хании, передает РИА «Новости».

    Напомним, В среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. После этого в Иране прошло экстренное заседание высшего совета национальной безопасности. СМИ заявили, что иранская сторона якобы намерена нанести прямой удар по Израилю.

    31 июля 2024, 09:49 • Новости дня
    Стали известны подробности убийства главы политбюро ХАМАС
    Стали известны подробности убийства главы политбюро ХАМАС
    @ Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ракету, из-за попадания которой в Тегеране погиб глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, запустили с территории иностранного государства, сообщает канал Al Mayadeen.

    Известно, что снаряд был выпущен «не с территории самого Ирана», а «из другого государства», передает ТАСС.

    По данным иранского агентства Fars, Хания в момент гибели находился в специальной резиденции на севере Тегерана, предназначенной для ветеранов боевых действий. Удар по зданию был нанесен с воздуха в 2.00 по местному времени (1.30 мск).

    Один из лидеров йеменских хуситов, председатель высшего революционного комитета движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси назвал убийство главы политического бюро ХАМАС «чудовищным террористическим преступлением».

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.

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    31 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
    Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Тегеране убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей, сообщило Tasnim.

    Как сообщило Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции Ирана, произошла «атака на резиденцию» Хании в Тегеране. Идет расследование, передает РИА «Новости».

    ХАМАС выразило соболезнования «сыновьям великого палестинского народа». Палестинское движение заявило, что Хания стал жертвой «вероломного налета сионистов на его резиденцию».

    Напомним, Хания принимал участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Пезешкиан в ходе встречи с Ханией в Тегеране выразил надежду на «уничтожение сионистского режима».


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    31 июля 2024, 09:01 • Новости дня
    Москва отреагировала на гибель главы политбюро ХАМАС Хании

    В МИД гибель главы политбюро ХАМАС Хании назвали политическим убийством

    Москва отреагировала на гибель главы политбюро ХАМАС Хании
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является политическим убийством, за ним может последовать эскалация ситуации на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.

    «Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство», – передает РИА «Новости» его слова.

    Богданов отметил, что этот инцидент вызовет напряжение ситуации на Ближнем Востоке.

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.

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    31 июля 2024, 11:19 • Новости дня
    Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана

    Политолог Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана

    Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на территории страны, которая не смогла обеспечить безопасность почетного гостя, стало щелчком по престижу Ирана, выразил мнение главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    В Telegram-канале журнала указано, что произошедшее стало неожиданным событием, которое понесет последствия, которые пока трудно предсказать.

    «На сей раз удар был очень точным – погиб сам Хания и его телохранитель, никаких случайных людей», – подчеркнул политолог.

    Также Лукьянов назвал щелчком по престижу тот факт, что Ирана оказался неспособен на собственной территории обеспечить безопасность дорогого и почетного гостя.

    «Получается, что противник может производить лихие и удачные операции внутри страны. Тем более что это самый заклятый враг, на противостояние с которым все и нацелено», – указал эксперт.

    В среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей.

    Напомним, Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе встречи иранский лидер выразил надежду на «уничтожение сионистского режима». В тот же день Израиль заявил о ликвидации одного из командующих «Хезболлы» в результате удара по Бейруту.

    Коментарии (9)
    31 июля 2024, 22:29 • Новости дня
    NYT: Хаменеи приказал иранским военным нанести удар по Израилю
    NYT: Хаменеи приказал иранским военным нанести удар по Израилю
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи якобы отдал приказ иранским военным о прямой атаке по израильской территории в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, пишет New York Times со ссылкой на источники.

    Такой приказ якобы был отдан на срочном заседании совбеза Ирана, заявили три иранских собеседника New York Times.

    В среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. После этого в Иране прошло экстренное заседание высшего совета национальной безопасности.

    Коментарии (16)
    31 июля 2024, 21:56 • Новости дня
    Авиакомпании США и Британии приостановили рейсы в Израиль
    Авиакомпании США и Британии приостановили рейсы в Израиль
    @ Lex Rayton/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские авиаперевозчики United Airlines и Delta Airlines, а также британская авиакомпания British Airways приняли решение с завтрашнего дня приостановить все полеты в Израиль.

    Причины такого решения пока не разглашаются, передает RT.

    Ранее министерство иностранных дел Дании рекомендовало жителям страны не посещать Израиль.

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    31 июля 2024, 12:34 • Новости дня
    В Кремле осудили приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС атаку Израиля

    Представитель Кремля Песков: Россия осуждает приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС атаку Израиля

    В Кремле осудили приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС атаку Израиля
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия осуждает приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании атаку Израиля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хании», – передает ТАСС его слова.

    Представитель Кремля добавил, что атака Израиля направлена против попыток установления мира в регионе, это может спровоцировать дестабилизацию ситуации.

    Ранее МИД России решительно осудил убийство Исмаила Хании.

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    31 июля 2024, 19:15 • Новости дня
    Посол Ирана заявил о гибели 12 родственников Хании

    Посол Ирана заявил об уничтожении 12 родственников Хании Израилем

    Посол Ирана заявил о гибели 12 родственников Хании
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль в ходе недавней атаки целенаправленно уничтожил в секторе Газа 12 членов семьи погибшего главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    По словам Джалали, среди убитых родственников Хании есть его дети и маленькие внуки, передает ТАСС.

    «Мы уверены в том, что террористические действия не повлияют на решимость палестинского народа к освобождению своих оккупированных земель», – подчеркнул он.

    Ранее Иран призвал к «карательным мерам» против Израиля после убийства Хании.

    Коментарии (0)
    31 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    Иран назвал США соучастниками убийства главы ХАМАС

    Иран назвал США соучастниками убийства главы политбюро ХАМАС

    Иран назвал США соучастниками убийства главы ХАМАС
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Ирана назвало Соединенные Штаты соучастниками ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

    Как говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, МИД подчеркивает ответственность правительства США как соучастника совершения «гнусного террористического акта и продолжения сионистского режима оккупации и геноцида палестинцев», передает ТАСС.

    Ранее МИД Ирана призвал международное сообщество жестко отреагировать на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

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    31 июля 2024, 08:25 • Новости дня
    Совбез Ирана созвал экстренное заседание после убийства главы политбюро ХАМАС

    Reuters: Совбез Ирана созвал экстренное заседание после убийства главы политбюро ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Reuters.

    По данным источников, в ходе заседания верховного лидера исламской республики Али Хаменеи присутствуют высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР – элитные части ВС), передает ТАСС.

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей.

    Коментарии (0)
    31 июля 2024, 18:44 • Новости дня
    Иран запросил срочное заседание СБ ООН по гибели Хании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранская сторона запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

    Об этом говорится в письме в адрес председателя СБ ООН, функции которого в июле выполняет Россия, передает ТАСС.

    В письме Иран призвал СБ ООН осудить «эти акты агрессии и террористические атаки израильского режима на суверенитет и территориальную целостность Ирана, а также недавние акты агрессии против суверенитета и территориальной целостности Ливана и Сирийской Арабской Республики».

    Ранее Иран назвал США соучастниками убийства главы ХАМАС.

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    31 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Иран призвал к «карательным мерам» против Израиля после убийства Хании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Ирана призвало международное сообщество отреагировать на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

    Тегеран ожидает, что страны и международные организации «жестко и эффективно накажут израильский режим и примут необходимые политические, правовые и карательные меры» в отношении Израиля, заявил МИД Ирана, передает ТАСС. Там также подчеркнули право Ирана «соответствующим образом отреагировать на это нападение».

    Иранское дипведомство назвало убийство Хании терактом и грубым нарушением Устава ООН, несущим угрозу международному миру и региональной безопасности.

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. В Иране и Палестине объявили траур по Хании.

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    31 июля 2024, 10:10 • Новости дня
    В политбюро ХАМАС обещали ответить на убийство Хании

    Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заверил, что убийство Хании не останется без ответа

    Tекст: Александра Юдина

    Убийство главы политбюро Исмаила Хании не останется без ответа, заявил на канале Al Hadath замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

    По его словам, убийство Израилем главы политбюро ХАМАС «является трусливым актом и не останется без ответа», передает ТАСС.

    Как отметил вице-президент уходящего правительства исламской республики Амир Хосейн Газизаде Хашеми, силы палестинского сопротивления имеют полное право «наказать» организаторов убийства.

    «Неотъемлемое право фронта сопротивления – как можно скорее прояснить размеры этого преступления», – заключил он.

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.

    Известно, что ракету, из-за попадания которой в Тегеране погиб Хания, запустили с территории иностранного государства.

    Коментарии (3)
    31 июля 2024, 10:37 • Новости дня
    Иран пригрозил Израилю высокой ценой за убийство главы политбюро ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль должен понести ответственность за приписываемое ему убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, заявил секретарь Совета по определению политической целесообразности и экс-командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Мохсен Резаи.

    Он принес соболезнования бойцам ХАМАС и «Исламского джихада» в связи с мученической кончиной лидера народа Палестины Исмаила Хании передает ТАСС.

    «Оккупационный и террористический сионистский режим заплатит высокую цену», – заявил Резаи.

    Ранее канал Al Mayadeen сообщил, что ракету, из-за попадания которой в Тегеране погиб глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, запустили с территории иностранного государства.

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.

    Коментарии (0)
    31 июля 2024, 12:21 • Новости дня
    Москва решительно осудила убийство главы политбюро ХАМАС
    Москва решительно осудила убийство главы политбюро ХАМАС
    @ Dalati Nohra/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Андрей Настасьин.

    «Решительно осуждаем убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране», – передает ТАСС его слова.

    Также Настасьин добавил, что организаторы политического убийства не отдавали себе отчета в том, какими последствиями опасна данная ситуация.

    Дипломат отметил, что убийство Хании негативно повлияет на контакты ХАМАС и Израиля по согласованию взаимоприемлемых условий прекращения огня в секторе Газа.

    Кроме того, Настасьин сообщил, что Россия решительно осуждает атаку Израиля по территории Ливана 30 июля и выражает глубокую озабоченность из-за возрастающей на этом фоне угрозы резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке.

    В заключение дипломат отметил, что Москва призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности.

    В среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей.

    Напомним, Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе встречи иранский лидер выразил надежду на «уничтожение сионистского режима». В тот же день Израиль заявил о ликвидации одного из командующих «Хезболлы» в результате удара по Бейруту.

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