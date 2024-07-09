Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.12 комментариев
Сийярто: Венгрия не будет участвовать в миссии НАТО по поддержке Украины
Проекты резолюций саммита НАТО говорят о планах альянса начать миссию по поддержке Украины, но Будапешт не будет участвовать в этом, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Венгрия не отправит своих военных на Украину, не будет участвовать в финансировании Киева и отправке ему оружия, написал Сийярто в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской в России), передает РИА «Новости».
Единственным способом остановить эскалацию украинского конфликта является прекращение огня и начало мирных переговоров, «на поле боя решения нет», заявил министр. По этой причине Венгрия начала «мирную миссию».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал центры силы, от которых зависит урегулирование на Украине.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ