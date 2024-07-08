В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.5 комментариев
Премьер Франции Атталь прибыл в Елисейский дворец для подачи прошения об отставке
Премьер Франции Атталь прибыл в Елисейский дворец, чтобы подать прошение об отставке
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь прибыл в Елисейский дворец, чтобы подать президенту республики Эммануэлю Макрону прошение о своей отставке. Кадры прибытия Атталя в резиденцию французского лидера показал телеканал BFMTV.
По данным BFMTV, в случае если Эммануэль Макрон примет его отставку, Атталь продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового главы кабмина, передает ТАСС.
Ранее Атталь объявил об отставке после публикации предварительных результатов внеочередных парламентских выборов.
Напомним, партия Марин Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов.