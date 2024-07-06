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    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    0 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    6 июля 2024, 15:14 • Новости дня

    Маск заявил, что в США уже давно нет настоящего президента

    Tекст: Александра Юдина

    В США уже какое-то время нет настоящего президента, заявил американский предприниматель Илон Маск после вышедшей в газете The New York Times статьи с заголовком «Нужен ли США президент?».

    По его словам, «очевидно, что в США президента давно нет», передает РИА «Новости».

    Ранее резидент США заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, что может отказаться от участия в выборах, если «Господь Всемогущий сойдет с небес» и велит ему прекратить предвыборную гонку.

    5 июля 2024, 20:12 • Новости дня
    Трамп придумал прозвище для Харрис

    СМИ: Трамп приготовил прозвище для Харрис в случае ее выдвижения кандидатом в президенты

    Трамп придумал прозвище для Харрис
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дональд Трамп серьезно рассматривает вице-президента Камалу Харрис как потенциального соперника на предстоящих президентских выборах.

    Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники из окружения Трампа. По их данным, он готовит «жесткий ответ» Харрис в случае ее возможного выдвижения от Демократической партии. Трамп уже прозвал вице-президента «хихикающей Камалой Харрис», что, по мнению портала, свидетельствует о серьезном отношении к его кандидатуре, передает ТАСС.

    Некоторые источники выразили беспокойство о том, что Харрис может представлять большую угрозу для Трампа, чем он предполагает. Она имеет значительную поддержку среди женщин, которые голосуют чаще мужчин, и может использовать это преимущество. Кроме того, возрастное преимущество Трампа становится менее актуальным, так как Харрис моложе его почти на двадцать лет. Советники Трампа признают, что его возможные нападки на Харрис во время предвыборной кампании могут отпугнуть некоторых избирателей.

    По данным газеты The Wall Street Journal, Камала Харрис считается наиболее вероятным кандидатом на замену президенту Джо Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки. Она укрепляет свои позиции в администрации Байдена, в том числе в области национальной безопасности.

    Коментарии (30)
    5 июля 2024, 04:57 • Новости дня
    Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной

    Президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной

    Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной
    @ Yuri Gripas/Consolidated News/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Во время интервью на радиостанции президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной.

    «Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной и служить вместе с чернокожим президентом», - сказал Байден в интервью радиостанции WURD, имея в виду свою работу вице-президентом в период администрации Барака Обамы, передает ТАСС.

    Напомним, накануне американский президент признался, что во время теледебатов с Дональдом Трампом «облажался».


    Коментарии (45)
    6 июля 2024, 07:40 • Новости дня
    Байден назвал условие отказа от участия в выборах в США

    Байден согласился обдумать отказ от участия в выборах в США, если велит Господь

    Байден назвал условие отказа от участия в выборах в США
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что может отказаться от участия в выборах в США, если так повелит Господь.

    По словам Байдена, если «Господь Всемогущий сойдет с небес» и велит ему прекратить предвыборную гонку, он, «возможно, так и сделает», передает ТАСС со ссылкой на ABC.

    Напомним, Байден заявил, что не считает себя немощным. Президент США не верит данным соцопросов, которые показывают, что поддержка Дональда Трампа среди американцев выше, чем у него.

    Коментарии (29)
    4 июля 2024, 20:44 • Новости дня
    Байден признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом
    Байден признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден признал свои неудачи на дебатах с Дональдом Трампом, заявив, что «облажался».

    В интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму, Байден признал совершенную ошибку, предварительно списав ее на усталость, вызванную поездками в Европу, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщениям американских СМИ, в ходе видеоконференции с штабом и нацкомитетом Демократической партии Байден заявил о намерении продолжать борьбу и остаться в гонке, несмотря на возможные призывы к отставке.

    Белый дом заявил, что Байден остроумен и не собирается сниматься с выборов, несмотря на критику его выступления на дебатах с Трампом. Ситуация может измениться на съезде в августе, где демократы имеют теоретическую возможность выдвинуть другого кандидата.

    Ранее газета Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов.


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    4 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов
    Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Газета Washington Post представила возможный сценарий того, как прозвучала бы речь президента США Джо Байдена о его решении покинуть предвыборную гонку в День независимости.

    Издание предположило, что Байден мог бы заявить о необходимости в более энергичном лидере для Соединенных Штатов и предложить вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены.

    «Мой период на службе подходит к концу. Эту правду было трудно принять. Но это естественный ход событий... поэтому я принял решение покинуть предвыборную кампанию перед выборами президента США», – мог бы сказать Байден, согласно мнению Washington Post, передает РИА «Новости».

    Издание предполагает, что нынешний президент США мог бы провести параллели между текущей ситуацией и моментом, когда первый президент США Джордж Вашингтон столкнулся с аналогичным вопросом перед завершением своего второго срока. «Вашингтон отошел от дел, хотя конституция на тот момент этого не требовала. Он смотрел мимо амбиций и чувства собственного достоинства в сторону того, что нужно нации», – приводит газета гипотетические слова Байдена.

    В речи Байдена также могло бы прозвучать заявление о том, что высокопоставленные члены Демократической партии и партийный комитет договорились следовать упорядоченному процессу выбора следующего кандидата, а Камала Харрис «любезно и отважно» согласилась принять участие.

    СМИ в США оценивают неудачное выступление Байдена на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий президент США заикался, делал паузы, не всегда ясно выражал свои мысли, а после мероприятия на камеру попал момент, когда его супруга Джилл помогала ему спуститься по лестнице.


    Коментарии (8)
    6 июля 2024, 04:27 • Новости дня
    Байден дал интервью и отказался считать себя немощным

    Байден уклонился от вопроса о тесте на когнитивные способности и отказался считать себя немощным

    Байден дал интервью и отказался считать себя немощным
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что не считает себя немощным. Он сказал, что не проходил тест на когнитивные способности, но уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли пройти тест и обнародовать результаты.

    Байден дал интервью телекомпании ABC. Комментируя свои ляпы и оговорки, он заверил, что «находится в хорошей форме». Байден сказал, что не считает себя более немощным, чем ранее, передает ТАСС.

    На вопрос, проходил ли он тест на когнитивные способности, Байден ответил: «Нет, и никто не говорил о том, что мне необходимо это сделать». Его несколько раз спросили, готов ли он пройти такой тест, но Байден вместо ответа заявил, что результаты работы «ежедневно» доказывают его профессиональную пригодность, передает РИА «Новости».

    Байден выразил уверенность, что его умственных и физических способностей вполне хватит, чтобы проработать еще один президентский срок. Он заявил: «Могу ли я пробежать сотню за десять секунд на одном дыхании? Нет, но я все еще в хорошей форме».

    При этом Байден заявил, что только он сам виноват в плохой подготовке к дебатам с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Он признал, что «это был плохой эпизод». По версии Байдена, он «был без сил и не слушал своих инстинктов в том, что касается подготовки», чувствовал себя «ужасно». Как заявил Байден, он не страдал от инфекции или вируса, но был простужен.

    Действующий глава государства полностью исключил возможность сняться с предвыборной гонки. Он выразил уверенность, что лидеры демократов в Конгрессе США не потребуют от него отказаться от участия в выборах. Байден полагает, что сенатор от Демократической партии Марк Уорнер является единственным, кто добивается этого.

    Байден утверждает, что не знает никого, кто был бы пригоднее к победе на выборах и следующему президентскому сроку, чем он сам. Президент США сообщил, что у него есть «планы преемственности», но он уверен в своих силах на второй президентский срок.

    По словам Байдена, он «парень, который сплотил НАТО» и «остановил [президента России Владимира] Путина». «Я управляю миром, <...> я противостою Путину, – заявил он. – Кто кроме меня может так сплотить НАТО? Кто сможет удерживать Тихоокеанский бассейн в таком виде, <...> Китай? Кто еще может это сделать?».

    Президент США не верит данным соцопросов, которые показывают, что поддержка Трампа среди американцев выше, чем у него. По его словам, эти данные являются неверными, Байден назвал их «вбросами».

    Тем временем член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Майк Куигли призвал Байдена выйти из предвыборной гонки, чтобы предотвратить надвигающуюся «катастрофу». Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что сенатор Уорнер пытается сформировать группу однопартийцев в верхней палате Конгресса США с намерением призвать Байдена к выходу из предвыборной гонки.

    Напомним, на дебатах Байден постоянно путался в ответах, бессвязно говорил и выглядел крайне плохо. В Демократической партии США, а также ее спонсоры начали обсуждать возможность замены Байдена в качестве кандидата в президенты США.

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    5 июля 2024, 20:30 • Новости дня
    Нейрохирург призвал Байдена пройти тест на когнитивные способности

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главный медицинский корреспондент телекомпании CNN и нейрохирург Санжай Гупта призвал президента США Джо Байдена пройти проверку когнитивных способностей после неудачного выступления на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом.

    В своей авторской статье Гупта отметил неврологические аспекты, вызвавшие беспокойство, такие как сбивчивая и бессвязная речь, внезапная потеря концентрации, заторможенная речь и отсутствие мимики, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это лишь наблюдения, они не являются диагнозом, однако медики, обратившиеся к нему, согласились, что Байдену стоит пройти тщательное тестирование на когнитивные и двигательные расстройства, результаты которого должны быть общедоступны.

    Предвыборный штаб Дональда Трампа заявил о том, что демократы и СМИ скрывали правду о состоянии президента Байдена, в то время как в Белом доме отметили, что не видят необходимости раскрывать дополнительные данные о его здоровье или прохождении теста на умственные способности.

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    5 июля 2024, 00:58 • Новости дня
    CNN: Ближайшие двое суток станут решающими для карьеры Байдена

    Tекст: Максим Попов

    Следующие 48 часов станут решающими для политической карьеры Джо Байдена после его неудачного выступления на теледебатах, сообщила CNN.

    Отмечается, что 5 июля Байден должен дать интервью на американском телевидении и оно будет даже более сложным для президента, чем прошедшие дебаты, передает ТАСС.

    Журналисты подчеркнули, что сейчас каждое публичное выступление американского лидера будет оцениваться на предмет возможных ошибок или признаков уязвимости.

    Напомним, накануне Байден объявил о переменах в рабочем расписании, в частности он решил отказаться от вечерних мероприятий в пользу сна.

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    4 июля 2024, 06:15 • Новости дня
    Американцы сочли Байдена слишком старым для работы президентом
    Американцы сочли Байдена слишком старым для работы президентом
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Согласно опросу, проведенному изданием The Wall Street Journal, 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для исполнения своих обязанностей.

    Как отмечается в публикации, опрос был проведен среди 750 зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составила 3,6 процентных пункта, передает RT.

    Ранее один из крупнейших спонсоров Демократической партии США, генеральный директор Netflix Рид Хастингс, призвал Байдена отказаться от участия в президентской гонке.

    Напомним, накануне демократы подготовили письмо с требованием снять Байдена с выборов.


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    4 июля 2024, 17:28 • Новости дня
    Путин о дебатах Байдена и Трампа: У меня своих дел хватает

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин признался, что не особо следил за дебатами между кандидатами на пост президента США Джо Байденом и Дональдом Трампом, хотя и видел отдельные фрагменты.

    «Я какие-то фрагменты видел, но у меня своих дел хватает. Поэтому я так не особенно слежу за тем, что там происходит, тем более в комментариях в средствах массовой информации, они всегда имеют определенные предпочтения», – цитирует Путина ТАСС.

    Напомним, американская пресса сочла неудачным выступление действующего главы Белгого дома Джо Байдена на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Они проходили в ночь на 28 июня. Байден делал частые остановки, туманно выражался, после дебатов на видео сняли, как его супруга Джилл помогала ему сойти с лестницы.

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    4 июля 2024, 09:19 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал выход Байдена из предвыборной гонки

    Трамп считает, что Байден выйдет из предвыборной гонки, ему на смену придет Харрис

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидат от Республиканской партии и экс-президент США Дональд Трамп полагает, что после неудачных дебатов 27 июня действующий американский лидер Джо Байден снимет свою кандидатуру, после чего кандидатом от демократов станет вице-президент Камала Харрис.

    Как приводит слова Трампа американский портал The Daily Beast, он выкинул Байдена из гонки, и теперь на очереди Камала Харрис, передает ТАСС.

    Экс-президент США отметил, что ему будет проще конкурировать с Харрис, которую он считает «жалкой». Он также охарактеризовал Байдена как «разбитую кучу хлама».

    Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден обсудил со своим «ключевым сторонником» возможность продолжения участия в предвыборной гонке, осознавая трудное положение после неудачных дебатов.

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    4 июля 2024, 22:41 • Новости дня
    Байден отказался от вечерних мероприятий в пользу сна

    Tекст: Максим Попов

    Во время встречи с губернаторами-демократами президент США Джо Байден объявил, что исключит из своего рабочего графика мероприятия, которые проводятся после восьми вечера.

    По информации телеканала CNN, это решение было принято с целью уделять больше времени сну, передает РИА «Новости».

    Также сообщается, что некоторые присутствовавшие на встрече губернаторы были разочарованы словами Байдена о его рабочем графике. Президент хотел убедить их в том, что он способен эффективно управлять страной еще четыре года.

    Напомним, 4 июля Байден признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом.


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    5 июля 2024, 22:52 • Новости дня
    Байден выразил намерение продолжить борьбу за пост президента США

    Байден заявил о намерении одержать победу на выборах президента США

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий президент США Джо Байден заявил, что собирается продолжить борьбу за пост главы государства и одержать победу.

    Выступление Байдена в Висконсине должно было начаться в 14.15 по местному времени (21.15 мск). Через полчаса после указанного времени зрителям объявили о приветствии президента, но Байден к аудитории не вышел, передает РИА «Новости».

    Начав с опозданием свое выступление, Байден отметил, что после его дебатов с Дональдом Трампом звучало «много спекуляций на тему того, что же будет делать Джо». «Продолжит ли он участие в гонке? Покинет ее? Что он намерен предпринять? Таков мой ответ: я остаюсь и я намерен одержать победу», – заявил Байден, признав при этом, что на дебатах «выступил не наилучшим образом».

    27 июня (утром 28 июня мск) в американской Атланте прошли так называемые нулевые дебаты кандидатов в президенты – то есть еще до того, как партийные съезды определят своих фаворитов. Байден выступил настолько плохо, что его однопартийцы и спонсоры стали обсуждать возможный выход действующего президента из гонки.

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    4 июля 2024, 17:56 • Новости дня
    Путин назвал выборы президента США внутренним делом Америки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскую сторону интересуют происходящие в США события, поскольку эта страна играет большую роль на мировой арене, но выборы президента США – внутреннее дело Америки, заявил президент Владимир Путин.

    «В целом, конечно, я видел [дебаты действующего и бывшего лидеров США Джо Байдена и Дональда Трампа], что же, отворачиваться от этого невозможно, тем более что Соединенные Штаты остаются великой державой с известными возможностями в сфере экономики, безопасности, в сфере военного дела. США – член Совета Безопасности [ООН] постоянный. Конечно, такое влияние имеют на ситуацию на Украине. Конечно, небезразлично, что там происходит, но это их, собственно, внутреннее дело», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Также он отмечал, что частично видел фрагменты дебатов Байдена и Трампа, но пояснял, что у него «своих дел хватает».

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    6 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    СМИ: Байден едва мог говорить накануне дебатов с Трампом

    Politico: Байден едва мог говорить накануне неудачных дебатов с Трампом

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден с трудом мог говорить за два дня до дебатов со своим конкурентом на пост главы государства Дональдом Трампом, пишет газета Politico.

    По информации издания, за несколько дней до дебатов Байден проснулся с сильной простудой и едва мог говорить, передает РИА «Новости».

    Источники уверяют, что в тот же день Байден провел короткую репетицию дебатов с помощниками, а потом весь день отдыхал. Некоторые советники полагают, что усиленные репетиции сильно вымотали президента.

    Ранее резидент США заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, что может отказаться от участия в выборах, если «Господь Всемогущий сойдет с небес» и велит ему прекратить предвыборную гонку.

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