Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».10 комментариев
Новый премьер Британии пообещал Зеленскому продолжить поддержку Украины
Британский премьер Стармер заверил Зеленского в приверженности новых властей Соединенного Королевства поддержке Украины
Новые власти Великобритании сохранят приверженность оказанию поддержки Украины, заявил глава британского правительства Кир Стармер украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре.
В заявлении канцелярии премьера сообщается, что для Стармера было важно «в первый же день пребывания на должности подтвердить» эту приверженность. Он заверил Зеленского, что переход власти к лейбористам не изменит ситуацию в данном вопросе, Великобритания «продолжит обеспечивать Украину оборонительной помощью». Стармер заявил, что рассчитывает на скорую встречу с Зеленским, передает ТАСС.
Напомним, Стармер официально вступил в должность премьер-министра страны. В том, что касается поддержки Украины и противостояния Москве, программы лейбористов и пребывавших ранее у власти консерваторов совпадают.