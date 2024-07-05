  • Новость часаМинобороны: ВСУ за неделю потеряли до 13,5 тыс. человек в зоне СВО
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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Эстонизация» превращает ЕС в мировое захолустье

    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

    3 комментария
    5 июля 2024, 14:23 • Новости дня

    Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 13,5 тыс. человек в зоне СВО

    Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 13,5 тыс. человек в зоне СВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия за последние семь дней потеряла до 13 тыс. 525 человек ранеными и убитыми в зоне ответственности различных группировок ВС России, сообщило российское Минобороны.

    В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли до 1595 человек, четыре танка, три боевые бронированные машины, три станции радиоэлектронной борьбы, 31 орудие полевой артиллерии, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки «Запад» украинская армия потеряла до 3580 человек, танк, семь боевых бронированных машин, четыре машины РСЗО «Град», 27 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 20 складов боеприпасов.

    В зоне ответственности Южной группировки ВСУ потеряли до 3845 человек, группировка также освободила населенный пункт Спорное и район «Новый» города Часов Яр в ДНР. Кроме того, украинская сторона потеряла 19 боевых бронированных машин, 53 орудия полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов.

    Группировка «Центр» освободила Шумы, Новоалександровку и Новопокровское в ДНР. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 2970 человек, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 32 орудия полевой артиллерии.

    В зоне ответственности группировки «Восток» украинская сторона потеряла до 900 человек, 22 орудия полевой артиллерии.

    В зоне ответственности группировки «Днепр» ВСУ потеряли до 635 человек, боевую бронированную машину, 24 орудия полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.

    Средства ПВО за неделю сбили два самолета МиГ-29, один Су-27, пять американских ракет ATACMS, пять ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 британских крылатых ракет Storm Shadow, семь французских управляемых авиабомб Hammer, противорадиолокационную ракету HARM, 42 снаряда HIMARS и Vampire и 451 дрон.

    На аэродромах базирования уничтожены пять Су-27 и вертолет Ми-24, повреждены два самолета Су-27 воздушных сил Украины.

    Также российские военные в последние семь дней нанесли 23 групповых удара по военным аэродромам, объектам энергетики, хранилищам топлива, цехам сборки дронов ВСУ. За неделю в плен сдались 32 украинских военнослужащих.

    4 июля 2024, 21:17 • Новости дня
    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского с Украины

    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского актера Ханумака с Украины

    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского с Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер из студии «Квартал 95» и близкий друг украинского лидера Владимира Зеленского Руслан Ханумак сбежал с Украины в США, пишут украинские СМИ.

    По данным журналистов, Ханумак покинул Украину, будучи военнообязанным, и отправился к сыну в США, передает «Московский комсомолец».

    Актер заявил, что согласен быть «предателем в глазах многих» ради того, чтобы «сын рос с отцом».

    Аналитики считают, что отъезду Ханумака с Украины мог поспособствовать лично Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак, чтобы «старый друг мог устроить себе нормальную жизнь».

    Ранее сообщалось, что родственники украинских чиновников сбежали из страны с помощью детей-сирот.

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    4 июля 2024, 17:34 • Новости дня
    Путин назвал условие для прекращения огня на Украине

    Путин: Прекращение огня на Украине возможно лишь при наличии необратимых договоренностей

    Путин назвал условие для прекращения огня на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение огня на Украине не представляется возможным, пока не достигнуты четкие необратимые договоренности, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    «Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации», – сказал Путин, подчеркнув, что без этого прекращение огня невозможно, передает ТАСС.

    Если Россия объявит о прекращении огня, обратная сторона может воспользоваться этим, чтобы подготовиться к продолжению конфликта, добавил российский лидер.

    «Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта», – сказал он, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Он напомнил, что в 2022 году Москва и Киев договорились об отводе российских войск от украинской столицы, однако ответных шагов со стороны Украины не последовало.

    Ранее Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров по указке США.

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    4 июля 2024, 17:07 • Новости дня
    СМИ сообщили о первом применении ФАБ-3000 под Красным Лиманом
    СМИ сообщили о первом применении ФАБ-3000 под Красным Лиманом
    @ mil.ru

    Tекст: Кристина Цыцура

    На территории ВСУ под Красным Лиманом, находящейся под временным контролем украинской армии, произошел сильный взрыв.

    По информации Telegram-канала «Военная хроника», в этом районе возможно впервые был применен боеприпас ФАБ-3000, передает URA.ru.

    «По предварительным данным, возможно, в казармы, расположенные в этой зоне, впервые попал ФАБ-3000», – сообщают авторы канала.

    Уточняется, что приземление было настолько мощным, что фундамент соседних строений начал трескаться. По информации «Военной хроники», Красный Лиман является базой для нескольких украинских подразделений, защищающих Часов Яр и Тернов.

    Ранее в Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000.

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    5 июля 2024, 11:44 • Новости дня
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Орбан «не получал никакого мандата» от Совета ЕС на визит в Москву, заявил Боррель, передает ТАСС.

    Позиция ЕС по спецоперации России на Украине «исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным», подчеркнул он.

    «Визит премьер-министра Венгрии в Россию осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией», – заключил Боррель.

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    5 июля 2024, 01:39 • Новости дня
    Американский журналист рассказал о будущем истребителей F-16 для Украины
    Американский журналист рассказал о будущем истребителей F-16 для Украины
    @ Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Ударные истребители F-16, которые Запад пообещал Украине, будут быстро уничтожены российской авиацией. Такое мнение высказал американский журналист и военный эксперт Дэвид Экс для британской Daily Telegraph.

    По его словам, западные истребители будут так же уязвимы на своих базах, как и Су-27 и МиГ-29, которые были потеряны ВСУ в результате ударов российских  комплексов «Искандер-М» по Миргороду и Долгинцево, передает ТАСС.

    По оценке эксперта, имеющиеся у Киева комплексы ПВО не позволяют одновременно защищать крупные города, войска в прифронтовой зоне и военные аэродромы. Он считает, что ситуация может измениться в обозримой перспективе благодаря передаваемым Украине ЗРК Patriot, однако их будет недостаточно.

    Напомним, ранее на Украине признали, что быстрого эффекта от поставок F-16 не будет.


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    5 июля 2024, 09:35 • Новости дня
    Орбан: Венгрия как председатель ЕС может побудить Россию и Украину к переговорам
    Орбан: Венгрия как председатель ЕС может побудить Россию и Украину к переговорам
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры от имени Евросоюза, но дает возможность выяснить, какая сторона до чего готова пойти, и после этого лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения и вести переговоры, но сейчас все стороны от этого пока далеки, передает РИА «Новости».

    По его словам, Венгрия «не имеет достаточного веса», но может стать «средством в руках желающих мира людей», чтобы побудить обе стороны к «долгому пути, в конце которого могут быть прекращение огня и мирные переговоры».

    Ранее Орбан сообщил, что предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «изменить порядок действий» – «сначала объявить о прекращении огня» на Украине, а уже затем «ускорить процесс организации мирных переговоров» с Россией.

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    5 июля 2024, 13:54 • Новости дня
    Рогов рассказал о переходе ВСУ к «англосаксонской тактике» в Запорожской области

    Рогов: ВСУ намерены превратить Запорожскую область в зону отчуждения

    Рогов рассказал о переходе ВСУ к «англосаксонской тактике» в Запорожской области
    @ Юрий Войткевич/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские боевики пытаются превратить Запорожскую область в зону отчуждения и заставить людей покинуть свои дома. Фактически они применяют излюбленную «анлосаксонскую тактика», сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он рассказал о ситуации в регионе.

    «Украинские боевики переняли излюбленную стратегию США и Британии. Она предусматривает создание непригодных условий для жизни мирного населения. Цель заключается в том, чтобы заставить людей покинуть свои дома, превратить область в зону отчуждения, а также понизить мотивацию к сопротивлению защищающих регион солдат. Такое мы наблюдали и в Афганистане, и в Ираке, и в Сирии, и во многих других государствах, где Запад инициировал конфликты», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов.

    Теперь «англосаксонская тактика» применяется ВСУ в Запорожской области. «Противник регулярно наносит удары по энергосетям и по подстанциям. Кроме того, целями становятся вышки. Мобильная связь – зачастую единственный канал, который позволяет жителям прифронтовых районов Запорожской области вызвать аварийные и спасательные службы. То есть отсутствие мобильной связи приводит к тому, что люди не могут ни вызвать ни скорую, ни пожарных в случае удара украинских боевиков», – детализировал собеседник.

    Также противник регулярно обстреливает объекты жизнеобеспечения, продолжил Рогов. «Порой люди остаются без электричества, без воды. Причем сейчас в регионе сорокаградусная жара. При этом побережье водоемов смертельно опасно, поскольку ВСУ прицельно бьют и по мирному населению», – рассказал он.  

    «Когда у Зеленского и его подельников будет постоянный страх, то это же чувство будут испытывать и их подчиненные, включая военных. Нужно до них донести четкий посыл: каждое совершенное ими преступление будет отомщено, а каждый из этих преступников понесет наказание по всей строгости закона», – акцентировал Рогов.

    Напомним, в среду украинские военные атаковали подстанцию «Радуга» в городе Энергодаре в Запорожской области, большая часть города осталась без света и воды. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинские военные нанесли с помощью дронов удар по подстанции в городе, пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной электростанции.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, по какой причине киевский режим продолжает атаковать самую крупную АЭС в Европе.

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    5 июля 2024, 08:42 • Новости дня
    Шестилетняя девочка погибла после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

    Tекст: Александра Юдина

    В больнице скончалась шестилетняя девочка, получившая ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на жилой дом в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что от полученных ранений в больнице скончалась шестилетняя девочка.

    «В результате атаки пострадали еще несколько человек, включая детей», – указал Кондратьев.

    Губернатор выразил соболезнования семье погибшей и пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

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    5 июля 2024, 12:33 • Новости дня
    Орбан прилетел в Москву
    Орбан прилетел в Москву
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер Виктор Орбан прибыл на самолете в Москву, он намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши.

    Виктор Орбан прибыл в Москву «в рамках своей миротворческой миссии», сообщил Хаваши, передает ТАСС со ссылкой на агентство MTI.

    Он добавил, что Орбан намерен встретиться с Путиным.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом России. Он пояснял, что Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву.

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    4 июля 2024, 16:44 • Новости дня
    ВСУ признали сдачу района в Часовом Яре

    ВСУ объяснили сдачу района в Часовом Яре «нецелесообразностью» его защиты

    ВСУ признали сдачу района в Часовом Яре
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия действительно покинула район «Канал» в городе Часов Яр, сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» ВСУ Назар Волошин.

    Удержание этого микрорайона было «нецелесообразным», оно угрожало жизням и здоровью бойцов ВСУ, сказал Волошин в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

    По его словам, прежние позиции защищавшихся были уничтожены, командование решило отойти на «более подготовленные и защищенные позиции».

    В среду ВС России освободили район «Новый» в Часовом Яре.

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    5 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Путин и Орбан начали встречу в Москве
    Путин и Орбан начали встречу в Москве
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу во второй половине дня в Москве началась встреча президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана.

    Глава российского государства рассчитывает на переговорах узнать детали плана Орбана по урегулированию на Украине, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что ознакомит Орбана с деталями предложений российской стороны по мирному урегулированию на Украине.

    «У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу двусторонних отношений в этой непростой ситуации. И, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, я имею в виду на украинском направлении», – цитирует Путина ТАСС.

    На встрече также присутствует венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, она проходит в Кремле.

    Сам венгерский премьер отмечал, что прибыл в Москву с «мирной миссией».

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    4 июля 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин заявил о бессмысленности диалога с Верховной радой Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обращения к украинской Верховной раде не имеют смысла, поскольку большая часть ее депутатов напрямую подчиняется незаконной украинской власти, сказал президент России Владимир Путин.

    «Обратиться к [Верховной] Раде, конечно, можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине – это бессмысленно, потому что большинство в Раде подчинено этой так называемой правящей верхушке, о которой я сказал», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Напомним, в июне глава российского государства называл условия для начала мирных переговоров с украинской стороной. Для этого Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    5 июля 2024, 02:49 • Новости дня
    Мощный взрыв произошел в Одесской области

    Tекст: Максим Попов

    В городе Черноморск Одесской области Украины произошел мощный взрыв, сообщил телеканал ТСН.

    «Черноморск – мощный взрыв», – цитирует РИА «Новости» сообщение телеканала.

    Кроме того, стало известно, что мощный взрыв раздался в городе Конотопе, расположенном в Сумской области на севере Украины. Подробности не приводятся, комментариев от местных властей пока не поступало.

    Напомним, с 1.00 мск в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

    Как ранее сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, в городе повреждена портовая инфраструктура.


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    4 июля 2024, 23:17 • Новости дня
    Развожаев рассказал о ложных ракетах ВСУ в небе над Севастополем

    Tекст: Максим Попов

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в эфире местного телеканала, что в сторону города были запущены ложные цели, имитирующие ракеты.

    По его словам, ВСУ использовали ложные ракеты, известные как «обманки», поэтому системы противовоздушной обороны не были задействованы, сообщает ТАСС.

    Известно, что в четверг воздушную тревогу в городе объявляли дважды. Первый раз сигнал об опасности звучал в течение двух минут, а второй – через 12 минут. При этом в городе не было слышно звуков работы систем противовоздушной обороны.

    Напомним, в понедельник Развожаев раскрыл последствия предыдущей попытки атаки ВСУ на Севастополь.


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    5 июля 2024, 08:33 • Новости дня
    ВСУ произвели удар минами по отступавшему под Стельмаховкой взводу сослуживцев

    ВСУ произвели минометный удар по отступавшему под Стельмаховкой взводу сослуживцев

    Tекст: Александра Юдина

    Близ населенного пункта Стельмаховка в ЛНР подразделения украинских военных обстреляли минометным огнем своих же солдат, которые отступали с позиций после боя с российскими военными, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, после непродолжительного боестолкновения ВСУ «самовольно оставили позиции» и попытались организованно отойти в северо-западном направлении, но по ним нанесли удар минами с украинских позиций, передает РИА «Новости».

    «На радиоэфире на открытых частотах попавшие под минометный обстрел украинские военные запросили эвакуацию раненых, но «им было отказано абонентом с позывным Дикий», – указал Марочко.

    В конце июня российские военные спасли женщину-бойца ВСУ, которую пытались убить сослуживцы.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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