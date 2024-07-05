Tекст: Алексей Дегтярев

В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли до 1595 человек, четыре танка, три боевые бронированные машины, три станции радиоэлектронной борьбы, 31 орудие полевой артиллерии, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В зоне ответственности группировки «Запад» украинская армия потеряла до 3580 человек, танк, семь боевых бронированных машин, четыре машины РСЗО «Град», 27 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 20 складов боеприпасов.

В зоне ответственности Южной группировки ВСУ потеряли до 3845 человек, группировка также освободила населенный пункт Спорное и район «Новый» города Часов Яр в ДНР. Кроме того, украинская сторона потеряла 19 боевых бронированных машин, 53 орудия полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов.

Группировка «Центр» освободила Шумы, Новоалександровку и Новопокровское в ДНР. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 2970 человек, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 32 орудия полевой артиллерии.

В зоне ответственности группировки «Восток» украинская сторона потеряла до 900 человек, 22 орудия полевой артиллерии.

В зоне ответственности группировки «Днепр» ВСУ потеряли до 635 человек, боевую бронированную машину, 24 орудия полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.

Средства ПВО за неделю сбили два самолета МиГ-29, один Су-27, пять американских ракет ATACMS, пять ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 британских крылатых ракет Storm Shadow, семь французских управляемых авиабомб Hammer, противорадиолокационную ракету HARM, 42 снаряда HIMARS и Vampire и 451 дрон.

На аэродромах базирования уничтожены пять Су-27 и вертолет Ми-24, повреждены два самолета Су-27 воздушных сил Украины.

Также российские военные в последние семь дней нанесли 23 групповых удара по военным аэродромам, объектам энергетики, хранилищам топлива, цехам сборки дронов ВСУ. За неделю в плен сдались 32 украинских военнослужащих.