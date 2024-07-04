ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Госдума приняла закон о лишении мандатов депутатов за несогласованный выезд за границу
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон о досрочном прекращении полномочий депутатов и сенаторов за несогласованный выезд за границу.
Как говорится в тексте законопроекта, сенатор Российской Федерации, депутат Государственной думы обязаны согласовать выезд за пределы территории России, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации, передает РИА «Новости».
При нарушении этой процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению Совфеда или Госдумы.
Напомним, 25 июня законопроект об обязанности парламентариев согласовывать свои выезды за пределы России внесла группа сенаторов и депутатов на рассмотрение Госдумы.