Российская СВО стала катализатором пока ещё не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.0 комментариев
В Госдуму внесли обязывающий парламентариев согласовывать выезды за рубеж проект
В Госдуму внесли проект, обязывающий сенаторов и депутатов согласовывать выезды за рубеж
Законопроект об обязанности парламентариев согласовывать свои выезды за пределы России, внесла группа сенаторов и депутатов на рассмотрение Госдумы.
Текст документа размещен в думской электронной базе. Законопроектом предлагается внести изменения в законе «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ». Закон дополняется нормой о том, что сенаторы и депутаты Госдумы «обязаны согласовать выезд за пределы территории РФ, за исключением служебных командировок», передает ТАСС.
Ранее запретить продажу энергетических напитков в здании на Охотном ряду, предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он поручил специальной комиссии по регламенту рассмотреть этот вопрос и, при необходимости, изымать энергетики у депутатов, которые их употребляют.