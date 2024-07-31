Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.6 комментариев
Краснов: Теракты в «Крокусе» и Дагестане показали просчеты органов власти
Генпрокурор Краснов: Теракты в «Крокусе» и Дагестане показали просчеты органов власти
Теракты в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье и в Дагестане показали просчеты органов власти в отношении антитеррористической защиты, заявил генпрокурор России Игорь Краснов, его слова привели в пресс-службе надзорного ведомства.
Краснов, проводя оперативное совещание по подведению итогов работы органов прокуратуры в 1-м полугодии 2024 года, отметил, что произошедшие террористические акты бросили вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу, передает ТАСС.
«Во многом это стало возможным вследствие допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти, что требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму», – добавил он.
В результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Басманный суд Москвы в марте арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокусе». Суд продлял арест четырем обвиняемым в причастности к теракту.
Напомним, в результате нападения боевиков на православные храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских.