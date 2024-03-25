Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Tекст: Антон Антонов

Как и трое остальных фигурантов, Файзов арестован до 22 мая, передает РИА «Новости».

Сообщается, что он родился в Таджикистане в 2004 году. Зарегистрирован в Иваново, где раньше был парикмахером в барбершопе, сейчас безработный. С судом Файзов говорил через переводчика.

Заседание шло в закрытом режиме. По версии следствия, Файзов вел съемку нападения на «Крокус». В суде он был на носилках и говорил с трудом. Учитывая это обстоятельство, защита просила избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, передает ТАСС.

Напомним, до этого были арестованы Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. На русском в суде разговаривал только Фаридуни. Файзова доставили в Басманный суд Москвы на кресле-каталке.