На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.8 комментариев
Арестован третий фигурант дела о теракте в «Крокусе»
Басманный суд Москвы арестовал третьего фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте Шамсидина Фаридуни по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Фаридуни арестован до 22 мая. Он стал первым из фигурантов дела, которому не потребовался переводчик. Фаридуни сообщил, что родился в 1998 году в Таджикистане. По его словам, у него есть восьмимесячный ребенок. Как заявил фигурант, он был зарегистрирован в Красногорске, работал на паркетной фабрике в Подольске, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее Басманный суд Москвы арестовал еще двух фигурантов дела о теракте. Далерджон Мирзоев и Саидакрами Рачабализода признали вину.