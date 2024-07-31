Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.4 комментария
Мигрант выстрелил из травматического пистолета в голову мужчине в Башкирии
В башкирском городе Кумертау мигрант, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, выстрелил из травматического пистолета в мужчину.
Инцидент произошел после того, как мигрант вычислил человека, который, по его мнению, побудил местную жительницу заявить о его мошеннических действиях, передает телеканал «360».
Пострадавший получил травму головы, у него образовалась гематома за ухом, начались тошнота, рвота и головокружение, а также периодические потери сознания, рассказал очевидец произошедшего.
По его словам, мигрант и его семья уже много лет терроризируют жителей Кумертау: «Они квартиры переоформляют, на деньги кидают, машины отжимают, организовали вокруг себя преступную группировку, ходят с ружьем, пистолетами, пугают людей».
После случившегося иностранца доставили в отдел полиции и изъяли у него пистолет, сообщили в пресс-службе МВД. Мужчину оштрафовали за нарушение режима пребывания в стране, но не стали выдворять.
В мае мигрантов отдали под суд за нападение на интернет-кафе в Уссурийске.