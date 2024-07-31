Мигрант выстрелил из травматического пистолета в голову мужчине в Башкирии

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел после того, как мигрант вычислил человека, который, по его мнению, побудил местную жительницу заявить о его мошеннических действиях, передает телеканал «360».

Пострадавший получил травму головы, у него образовалась гематома за ухом, начались тошнота, рвота и головокружение, а также периодические потери сознания, рассказал очевидец произошедшего.

По его словам, мигрант и его семья уже много лет терроризируют жителей Кумертау: «Они квартиры переоформляют, на деньги кидают, машины отжимают, организовали вокруг себя преступную группировку, ходят с ружьем, пистолетами, пугают людей».

После случившегося иностранца доставили в отдел полиции и изъяли у него пистолет, сообщили в пресс-службе МВД. Мужчину оштрафовали за нарушение режима пребывания в стране, но не стали выдворять.

В мае мигрантов отдали под суд за нападение на интернет-кафе в Уссурийске.