Мигрантов отдали под суд за нападение на интернет-кафе в Уссурийске

Прокуратура Приморского края передала в суд дело о нападении мигрантов на интернет-кафе в Уссурийске

Tекст: Максим Попов

Как следует из материалов уголовного дела, в январе прошлого года фигуранты, намотав на голову футболки, взломали дверь в интернет-кафе на улице Тургенева в Уссурийске и напали на девушку-администратора, сообщает Telegram-канал надзорного ведомства.

Злоумышленники направили на нее оружие, требуя открыть кассу. Услышав отказ, они выстрели в сторону девушки не менее четырех раз. После этого похитили из кассы 15 тыс. рублей, а также два ноутбука.

Уголовное дело подлежит направлению в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу, отметили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, в Москве вынесли приговор белорусскому гражданину, участвовавшему в разбойном нападении на дом продюсера передачи «Куклы» Валентина Григорьева.



