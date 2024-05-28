«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Мигрантов отдали под суд за нападение на интернет-кафе в Уссурийске
Прокуратура Приморского края передала в суд дело о нападении мигрантов на интернет-кафе в Уссурийске
В Приморском крае осудят четырех иностранных граждан, обвиняемых в разбойном нападении на интернет-кафе с применением оружия, сообщила региональная прокуратура.
Как следует из материалов уголовного дела, в январе прошлого года фигуранты, намотав на голову футболки, взломали дверь в интернет-кафе на улице Тургенева в Уссурийске и напали на девушку-администратора, сообщает Telegram-канал надзорного ведомства.
Злоумышленники направили на нее оружие, требуя открыть кассу. Услышав отказ, они выстрели в сторону девушки не менее четырех раз. После этого похитили из кассы 15 тыс. рублей, а также два ноутбука.
Уголовное дело подлежит направлению в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу, отметили в прокуратуре.
Как сообщалось ранее, в Москве вынесли приговор белорусскому гражданину, участвовавшему в разбойном нападении на дом продюсера передачи «Куклы» Валентина Григорьева.