Сын экс-судьи Арбитражного суда получил 20 лет за организацию четырех убийств

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Русакова, суд признал Кондрата виновным в попытке организации трех убийств и организации одного убийства и приговорил его к 20 годам лишения свободы. По ее словам, Кондрату назначили также 1,5 года ограничения свободы после освобождения, передает ТАСС.

Отмечается, что его сообщник, 30-летний Григорий Воскресенский, приговорен к десяти годам лишения свободы.

В прокуратуре Московской области уточнили, что суд также взыскал с осужденных солидарно 26 млн рублей в счет компенсации ущерба потерпевшим. Защита заявила, что обжалует приговор.

В ходе прений сторон гособвинитель потребовал назначить Кондрату 20 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год и шесть месяцев. По мнению прокурора, вина осужденного полностью доказана.

Напомним, бывшую судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат задержали в Грозном, где она пыталась скрыться, сменив имя и фамилию. В ноябре 2021 года в отношении нее было возбуждено уголовное дело по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. В конце июля Мосгорсуд приговорил Елену Кондрат к девяти годам колонии и штрафу в 77 млн рублей.

В январе 2022 года суд в Москве по обвинению в причастности к двум убийствам арестовал Николая Кондрата.