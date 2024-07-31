  • Новость часаВ Кремле осудили приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС атаку Израиля
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    США бросились наверстывать гиперзвуковое отставание от России и Китая
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    Стали известны подробности убийства главы политбюро ХАМАС
    Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана
    США заявили о работе над «разрывом» отношений Армении с Россией
    Взрывы прогремели в Киеве
    Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради хороших отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

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    31 июля 2024, 12:50 • Новости дня

    Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»

    Спикер МИД Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»

    Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В отношениях народной артистки СССР Аллы Пугачевой с народом «что-то сломалось», выразила мнение спикер МИД Мария Захарова в ответ на заявление Минюста о недостаточности оснований для внесения исполнительницы в реестр иностранных агентов.

    В частности, дипломат напомнила о словах композитора Микаэла Таривердиева касательно творческой работы с Пугачевой о том, что он был поражен ее артистическими данными, однако потом «что-то сломалось», передает ТАСС.

    «Может быть, он сказал чуть в других словах и выражениях, но смысл был такой: каждый пошел своим путем и уже неинтересно», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что ломалось таким образом у певицы со многими людьми, однако теперь «что-то сломалось» на глобальном уровне – «у нее с народом».

    Ранее Минюст не увидел оснований для признания Пугачевой иноагентом.

    30 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    @ Angelo Giuliano/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России в связи с несогласием с политикой западных стран и восхищением российскими традиционными ценностями.

    По его словам, в России он видит альтернативу глобалистской повестке дня, которая разрушает западное общество, передает РИА «Новости».

    Джулиано выразил глубокое уважение к России, подчеркнув ее приверженность традиционным ценностям, таким как семья, религия и патриотизм.

    Он также положительно оценил политику президента Владимира Путина, который, по мнению журналиста, последовательно защищает интересы своей страны и противостоит глобалистским элитам.

    Кроме того, журналист не исключил возможности получения российского гражданства и переезда в Россию, а также заверил в готовности отказаться от итальянского паспорта. Он раскритиковал политику итальянского правительства, которое, по его мнению, полностью подчинено США и не защищает интересы своих граждан.

    В заключение Джулиано призвал российские власти упростить процедуру получения виз для европейцев, чтобы они могли лично познакомиться с Россией и рассказать о ней своим соотечественникам.

    Ранее итальянский журналист обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

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    28 июля 2024, 15:55 • Новости дня
    Эксперт: Россия ответит на размещение американских ракет в ФРГ гиперзвуком
    Эксперт: Россия ответит на размещение американских ракет в ФРГ гиперзвуком
    @ army.mil

    Tекст: Евгений Поздняков

    Недружественные действия США и Германии могут спровоцировать Россию на дополнительное размещение гиперзвуковых ракет. При этом идея превращения ФРГ в игрушку в руках Вашингтона потенциально способна вызвать недовольство внутри немецкого общества, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет готова ответить на развертывание вооружений США в ФРГ.

    «Размещение американских ракет в Германии рискует стать значительной угрозой безопасности России. Поэтому Москва намерена решительно ответить на враждебные действия западного лагеря. Скорее всего, речь идет об усилении контура нашей защиты гиперзвуковыми системами. В этой сфере мы до сих пор сохраняем лидирующие международные позиции», – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Данные технологии позволяют наносить ответные удары с невероятной скоростью. Кроме того, их показатели точности заметно превосходят аналогичные характеристики традиционных вооружений. Возможности перехвата подобных боеголовок крайне невелики. То есть Россия способна выдвинуть к своим границам по-настоящему грозную силу», – отмечает он.

    «Не стоит забывать и о возможностях флота. Наши корабли обладают возможностью переносить ракеты значительной мощности. Их конструкция позволяет наносить серьезные повреждения как морским, так и наземным целям. Поэтому сочетание гиперзвуковых орудий и ВМФ рискует стать значительным вызовом для западных государств», – считает он.

    «Однако настойчивость, с которой Москва комментирует инициативу Германии по размещению американских вооружений, может создать волну недовольства среди немецкого общества. Идея о превращении ФРГ в игрушку в руках Вашингтона многих не устраивает. Вполне возможно, что их недовольство может и переубедить Олафа Шольца», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет готова ответить на развертывание вооружений США в ФРГ. Об этом он сообщил в ходе Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге. Президент подчеркнул, что действия западных государств значительно угрожают безопасности РФ.

    По его словам, в случае осуществления планов Вашингтона и Берлина, в зону досягаемости боеголовок попадут важные российские объекты государственного и военного управления. Таким образом, Москва, отвечая на недружественные шаги, будет считать себя свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

    Путин добавил, что ситуация напоминает ему события времен холодной войны. При этом разработка ряда систем РСМД уже находится на завершающей стадии. Россия будет принимать зеркальные меры, с учетом действий США и их сателлитов. Слова президента также подтвердил и его помощник Николай Патрушев.

    Напомним, в начале июля США и Германия в совместном заявлении сообщили о том, что развертывание американских дальнобойных огневых средств в ФРГ начнется в 2026 году. Об этом писало издание Reuters. Подобными действиями Вашингтон намерен продемонстрировать приверженность НАТО в деле усиления европейской обороны.

    При этом «эпизодическое развертывание» станет подготовкой к более долгосрочному размещению ударных систем, которые будут включать в себя гиперзвуковые мощности и крылатые ракеты Tomahawk. На этом фоне сразу четыре страны ЕС договорились о собственной разработке РСМД, в их числе Франция, Германия, Италия и Польша.

    В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала Phoenix заявил, что условием для отмены решения о размещении американских вооружений в США может стать прекращение Россией боевых действий на Украине. Глава МИД Сергей Лавров на этом фоне подчеркнул, что глава правительства Германии известен «простодушными заявлениями».

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    29 июля 2024, 17:31 • Новости дня
    В ФРГ «приняли к сведению» слова Путина об американских ракетах

    В ФРГ настаивают на размещении средств сдерживания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, заявила официальный представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

    «Мы принимаем это к сведению», – сказала Хоффман, передает РИА «Новости».

    По ее утверждению, Берлин настаивает на размещении этих вооружений на территории Германии, поскольку Россия якобы «изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами».

    Ранее Путин заявил, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих.

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    30 июля 2024, 09:36 • Новости дня
    Олимпийский чемпион прокомментировал объятия Харлан с уроженкой России
    Олимпийский чемпион прокомментировал объятия Харлан с уроженкой России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации фехтования России Ильдар Мамедов назвал объятия представляющей Азербайджан уроженки России Анны Башты с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан на Олимпиаде в Париже «тараканами» последней.

    По его словам, такое поведение связано «с внутренними противоречиями» украинской спортсменки, передает «Спорт-Экспресс».

    Мамедов добавил, что постоянные изменения позиции украинской стороны свидетельствуют о наличии серьезных внутренних конфликтов.

    По его мнению, это может быть связано «с тараканами» в голове.

    «Они сами не знают, чего хотят», – заключил Мамедов.

    В апреле украинским спортсменам, принимающим участие в Олимпийских играх в Париже, решили запретить стоять на общих фото с россиянами, пожимать им руки.

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    31 июля 2024, 09:35 • Новости дня
    Активистка рассказала о планах оппозиции атаковать Белоруссию дронами

    Активистка рассказала о планах оппозиции атаковать Белоруссию дронами и радиоактивными веществами

    Tекст: Александра Юдина

    Активистка белорусской оппозиции Ольга Тишкевич раскрыла подробности планов уехавших в Литву радикальных оппозиционеров, готовящих диверсии с использованием дронов и радиоактивных веществ, нацеленные как на Белоруссию, так и на Украину.

    По ее словам, работавший в Институте биоорганической химии НАН Белоруссии экс-ученый Олег Дорошкевич разработал план по использованию дронов для распыления радиоактивных веществ над территорией Украины и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    В частности, целью этих действий является не только нанесение вреда, но и последующее восстановление зараженных земель по разработанной Дорошкевичем методике.

    К этому плану присоединился сторонник насильственной смены власти в Беларуси Юрий Косач, который даже посетил литовский авиазавод, производящий оборудование для распыления удобрений.

    Тишкевич добавила, что никто из оппозиционеров не задумывался о потенциальных катастрофических последствиях своих действий.

    Кроме того, активистка рассказала о планах оппозиционеров по нанесению ударов по Белоруссии с помощью дронов.

    Так, речь шла о возможной атаке на Белорусскую АЭС. По ее словам, один из оппозиционеров, Павел Белютин, сообщил ей о приобретении более 20 дронов для этих целей.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха.

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    29 июля 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин одобрил договор об общем энергорынке России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка РФ и Белоруссии, документ опубликован на портале правовой информации.

    Как говорится в распоряжении, Путин предписал принять предложение российского правительства о подписании договора о формировании общего энергорынка России и Белоруссии и считать целесообразным осуществить подписание документа на высшем уровне, передает ТАСС.

    Ранее Путин обвинил западные элиты во внесении хаоса в мировой энергорынок.

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    30 июля 2024, 13:49 • Новости дня
    Набиуллина предупредила о возвращении «серых» схем на ипотечном рынке

    Глава ЦБ Набиуллина предупредила о возвращении «серых» схем на ипотечном рынке

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Банка России России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность возрождением сомнительных схем на ипотечном рынке после завершения программы льготной ипотеки.

    По ее словам, банки предлагают клиентам различные «завлекаловки» в виде рассрочек, кэшбэка и заниженных ставок, скрывая при этом дополнительные риски и повышая конечную стоимость кредита, передает ТАСС.

    «ЦБ будет активно бороться с недобросовестными практиками на ипотечном рынке», – подчеркнула Набиуллина.

    Также она отметила, что многие банки предлагают клиентам различные схемы, которые на первый взгляд выглядят привлекательно, что на самом деле могут привести к серьезным финансовым проблемам для заемщиков.

    Кроме того, Набиуллина выразила уверенность в том, что ставки по ипотеке в России начнут снижаться по мере замедления инфляции и последовательного снижения ключевой ставки.

    В заключение глава ЦБ призвала граждан быть бдительными при выборе ипотечного кредита и тщательно изучать все условия договора.

    Ранее Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» по подозрительным кредитам.

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    30 июля 2024, 13:39 • Новости дня
    Набиуллина назвала лучший способ защитить доходы граждан

    Глава ЦБ Набиуллина: Контроль инфляции является главным инструментом для защиты доходов граждан

    Tекст: Александра Юдина

    Лучшим инструментом для защиты реальных доходов граждан и обеспечения устойчивого экономического роста является сдерживание инфляции, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, несмотря на сложности, связанные с текущей экономической ситуацией, Банк России твердо намерен достичь поставленной цели, передает ТАСС.

    Также Набиуллина отметила, что контроль над инфляцией является не просто конъюнктурной задачей, а стратегической целью ЦБ, сравнив текущее состояние российской экономики с плаванием корабля в бурных водах.

    Кроме того, глава Банка России обратилась к представителям бизнеса, призвав их более тщательно подходить к управлению процентными рисками. По ее словам, широкое распространение кредитов с плавающей ставкой создает определенные риски для компаний, и необходимо принимать меры для их минимизации.

    Набиуллина заверила, что российская банковская система находится в стабильном состоянии и обладает достаточным запасом прочности. Однако она предупредила, что банки должны разумно оценивать риски при финансировании различных проектов, учитывая интересы вкладчиков.

    Ранее Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» по подозрительным кредитам.

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    30 июля 2024, 17:48 • Новости дня
    Посол: Россия станет первой страной для визита Мадуро после переизбрания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Николас Мадуро после переизбрания на пост президента Венесуэлы может посетить Россию в первую очередь, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров со ссылкой на высокопоставленных венесуэльских чиновников.

    «Как мне говорили местные высокопоставленные чиновники, одна из первых точек, куда намерен совершить свой визит Николас Мадуро после переизбрания, – это Россия. Поэтому будем ждать», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

    Ранее Россия признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле. Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием.

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    31 июля 2024, 07:59 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 19 украинских беспилотников над регионами России

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 19 украинских беспилотников над регионами России

    Система ПВО за ночь сбила 19 украинских беспилотников над регионами России
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Средства ПВО в ночь на среду сбили 19 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 11 над Белгородской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила 11 дронов ВСУ над Белгородской, четыре – над Брянской, а также по одному беспилотнику над Курской, Калужской, Ростовской областями и республикой Крым.

    Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали Курскую и Брянскую области.

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    30 июля 2024, 09:55 • Новости дня
    Ликвидирован пожар на нефтебазе после атаки дрона в Курской области

    Врио губернатора Курской области Смирнов: Ликвидирован пожар на нефтебазе после атаки дрона

    Tекст: Александра Юдина

    Пожарные потушили возникший из-за атаки украинского беспилотника пожар на нефтебазе в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале он указал, что возникший ночью в результате атаки украинского беспилотника пожар ликвидирован.

    Известно, что горели три резервуара с топливом. Площадь возгорания составила более 500 кв. метров.

    Было привлечено 140 спасателей и 32 единицы техники.

    Накануне стрелковым оружием и средствами РЭБ было обезврежено восемь БПЛА в Курской области.

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    31 июля 2024, 07:51 • Новости дня
    Российские ПВО сбили ракету «Нептун-МД» над Курской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО России успешно перехватили и уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун-МД», которая была запущена в направлении Курской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО была обнаружена и успешно поражена украинская ракета «Нептун-МД».

    Ракета была уничтожена в воздухе над территорией Курской области до того, как смогла достичь цели.

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    31 июля 2024, 07:30 • Новости дня
    Воздушная тревога объявлена в Киеве и шести областях Украины

    Воздушная тревога объявлена в Киеве и шести областях Украины, прогремели взрывы

    Tекст: Александра Юдина

    В среду по всей территории Украины, включая Киев, объявили воздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов. В Киевской области были зафиксированы взрывы, свидетельствующие о работе систем противовоздушной обороны, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

    Отмечается, что сигнал воздушной тревоги начал распространяться по территории Киева, Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по данным украинского канала «ТСН», в Киевской области прогремела серия взрывов.

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    30 июля 2024, 10:21 • Новости дня
    Ребенок пострадал из-за обстрела ВСУ в Херсонской области

    Сальдо: Ребенок пострадал из-за обстрела ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Александра Юдина

    В результате обстрела села Малые Копани в Голопристанском округе Херсонской области со стороны ВСУ ребенок 2008 года рождения получил множественные осколочные ранения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что ребенок получил множественные осколочные ранения и был незамедлительно доставлен в городскую больницу Скадовска.

    Сальдо заверил, что все необходимые меры для оказания ему медицинской помощи будут приняты.

    Ранее при атаке БПЛА-камикадзе в Горловке пострадал мужчина.

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    31 июля 2024, 12:21 • Новости дня
    Москва решительно осудила убийство главы политбюро ХАМАС
    Москва решительно осудила убийство главы политбюро ХАМАС
    @ Dalati Nohra/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Андрей Настасьин.

    «Решительно осуждаем убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране», – передает ТАСС его слова.

    Также Настасьин добавил, что организаторы политического убийства не отдавали себе отчета в том, какими последствиями опасна данная ситуация.

    Дипломат отметил, что убийство Хании негативно повлияет на контакты ХАМАС и Израиля по согласованию взаимоприемлемых условий прекращения огня в секторе Газа.

    Кроме того, Настасьин сообщил, что Россия решительно осуждает атаку Израиля по территории Ливана 30 июля и выражает глубокую озабоченность из-за возрастающей на этом фоне угрозы резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке.

    В заключение дипломат отметил, что Москва призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности.

    В среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей.

    Напомним, Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе встречи иранский лидер выразил надежду на «уничтожение сионистского режима». В тот же день Израиль заявил о ликвидации одного из командующих «Хезболлы» в результате удара по Бейруту.

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      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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