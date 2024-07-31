Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»

Эксперт: Россия ответит на размещение американских ракет в ФРГ гиперзвуком

Tекст: Евгений Поздняков

«Размещение американских ракет в Германии рискует стать значительной угрозой безопасности России. Поэтому Москва намерена решительно ответить на враждебные действия западного лагеря. Скорее всего, речь идет об усилении контура нашей защиты гиперзвуковыми системами. В этой сфере мы до сих пор сохраняем лидирующие международные позиции», – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

«Данные технологии позволяют наносить ответные удары с невероятной скоростью. Кроме того, их показатели точности заметно превосходят аналогичные характеристики традиционных вооружений. Возможности перехвата подобных боеголовок крайне невелики. То есть Россия способна выдвинуть к своим границам по-настоящему грозную силу», – отмечает он.

«Не стоит забывать и о возможностях флота. Наши корабли обладают возможностью переносить ракеты значительной мощности. Их конструкция позволяет наносить серьезные повреждения как морским, так и наземным целям. Поэтому сочетание гиперзвуковых орудий и ВМФ рискует стать значительным вызовом для западных государств», – считает он.

«Однако настойчивость, с которой Москва комментирует инициативу Германии по размещению американских вооружений, может создать волну недовольства среди немецкого общества. Идея о превращении ФРГ в игрушку в руках Вашингтона многих не устраивает. Вполне возможно, что их недовольство может и переубедить Олафа Шольца», – заключил Козюлин.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет готова ответить на развертывание вооружений США в ФРГ. Об этом он сообщил в ходе Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге. Президент подчеркнул, что действия западных государств значительно угрожают безопасности РФ.

По его словам, в случае осуществления планов Вашингтона и Берлина, в зону досягаемости боеголовок попадут важные российские объекты государственного и военного управления. Таким образом, Москва, отвечая на недружественные шаги, будет считать себя свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

Путин добавил, что ситуация напоминает ему события времен холодной войны. При этом разработка ряда систем РСМД уже находится на завершающей стадии. Россия будет принимать зеркальные меры, с учетом действий США и их сателлитов. Слова президента также подтвердил и его помощник Николай Патрушев.

Напомним, в начале июля США и Германия в совместном заявлении сообщили о том, что развертывание американских дальнобойных огневых средств в ФРГ начнется в 2026 году. Об этом писало издание Reuters. Подобными действиями Вашингтон намерен продемонстрировать приверженность НАТО в деле усиления европейской обороны.

При этом «эпизодическое развертывание» станет подготовкой к более долгосрочному размещению ударных систем, которые будут включать в себя гиперзвуковые мощности и крылатые ракеты Tomahawk. На этом фоне сразу четыре страны ЕС договорились о собственной разработке РСМД, в их числе Франция, Германия, Италия и Польша.

В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала Phoenix заявил, что условием для отмены решения о размещении американских вооружений в США может стать прекращение Россией боевых действий на Украине. Глава МИД Сергей Лавров на этом фоне подчеркнул, что глава правительства Германии известен «простодушными заявлениями».