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Демократы подготовили письмо с требованием снять Байдена с выборов
Bloomberg: Демократы могут подписать письмо с требованием снять Байдена с выборов
Десятки законодателей-демократов собираются подписать письмо с требованием снять с предвыборной гонки президента США Джо Байдена, сообщили СМИ.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Демократической партии, данный шаг может быть предпринят из-за паники в стане демократов, которая связана с их опасениями, что выдвижение Байдена будет стоить им также утраты контроля над Конгрессом США, передает ТАСС.
По словам чиновника, письмо распространяют демократы, которые баллотируются на переизбрание в традиционно демократических округах, что свидетельствует о том, насколько широко распространена паника в партии.
Ранее New York Times писала, что Джо Байден обсудил со своим «ключевым сторонником» возможность продолжения участия в предвыборной гонке, осознавая трудное положение после неудачных дебатов. Позже в Белом доме опровергли сообщения о возможном снятии Байдена с выборов.
Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Дональдом Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению возможной замены действующего кандидата кем-то другим.