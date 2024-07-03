  • Новость часаПосол США: Байден разрешил Киеву бить оружием США по граничащему с Харьковом региону РФ
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    Зеленский высказал свои опасения о будущем Украины в случае победы Трампа
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    Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до 100 млрд долларов
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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Как заваривался котел ненависти

    У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Красная армия стремительно освободила Белоруссию

    80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.

    4 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украине придумали новую цель для войны

    При нынешней ситуации с количеством и качеством дронов у ВСУ и возможном получении западных истребителей, на год людского ресурса хватит. А дальше – Западу плевать. Будет Украина – хорошо. Не будет – тоже нормально, ушла красиво.

    12 комментариев
    3 июля 2024, 18:38 • Новости дня

    Байден намерен убедить сторонников в своей пригодности для поста президента

    Байден обсудил со сторонником необходимость продолжать предвыборную гонку

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден обсудил со своим «ключевым сторонником» возможность продолжения участия в предвыборной гонке, осознавая трудное положение после неудачных дебатов, сообщает газета New York Times.

    Байден подчеркнул, что понимает проблемы и решает, стоит ли продолжать предвыборную гонку/ Для этого ему необходимо восстановить свои позиции после катастрофического выступления на дебатах, чтобы убедить избирателей в своей пригодности для должности президента, передает РИА «Новости».

    По словам анонимного сторонника Байдена, следующие выступления президента, включая запланированное интервью с телеканалом ABC в пятницу, должны быть успешными, чтобы он смог вернуть поддержку избирателей. Высокопоставленный советник Байдена подчеркнул, что президент осознает политические проблемы, с которыми он сталкивается.

    Отмечается, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом, проходивших в Атланте. СМИ обсуждают возможность замены Байдена другим кандидатом со стороны Демократической партии на съезде в августе.


    3 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    В Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России

    Сенатор Долгов: Вашингтон поднимает градус конфликта на Украине перед выборами в США

    В Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России
    @ U.S. federal government

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон терпит фиаско на украинском треке. И в преддверии американских выборов Штатам надо вновь поднять градус, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе пригрозили разрешить Украине увеличить дальность ударов по России.

    «Вашингтон продолжает свою линию на разжигание и эскалацию конфликта вокруг Украины. Заявления о расширении зоны применения американского оружия ВСУ – не что иное как провокация, направленная на затягивание противостояния», – считает сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий указывает – противник намерен нанести России как можно более заметный ущерб. «И в первую очередь они нацелились на гражданское население. Это реакция на наши успехи на поле боя», – говорит он.

    Кроме того, свою роль в американской риторике играют и грядущие выборы президента США, добавляет собеседник. «Вашингтон терпит фиаско на украинском треке, поэтому Штатам надо любыми силами поднять градус», – акцентирует Долгов.

    Он при этом напоминает: вне зависимости от официальных заявлений, Белый дом давно разрешил Украине наносить удары по российским территориям. «Владимир Путин уже обращал внимание на то, что корректировка ударов, развединформация – все это дело рук Запада», – напомнил сенатор. В заключении Долгов указал, что в России принимаются необходимые меры по нейтрализации угроз.

    Ранее стало известно, что США могут разрешить Украине увеличить дальность ударов по России. Как заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен, это возможно при расширении фронта.

    Он пояснил, что ранее это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом, но теперь, как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия расширит этот фронт, Украине разрешат достигать целей на большем расстоянии

    Между тем, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в рамках слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям заявил: «Россия рассчитала все так, чтобы Украина не смогла нанести ответный удар. Хотя некоторые ограничения на украинские контратаки уже сняты, этого явно недостаточно».

    В свою очередь республиканец Томас Кин напомнил, что дальность ракет ATACMS составляет 300 км. Он также поднял вопрос о том, какие российские военные объекты могут попасть под удары в случае разрешения от США увеличить глубину ударов ВСУ.

    На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил: власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. По его словам, «дальнобойные вооружения должны применяться в пределах суверенной территории» Украины, а Крым, по мнению США, «это часть Украины».

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказал уверенность в том, что таким разрешением власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну.

    Напомним, в мае ряд западных стран во главе с США разрешили Украине использовать иностранное оружие для нанесения ударов по российской территории. При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» оставалась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.

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    3 июля 2024, 06:24 • Новости дня
    Байден признался, что «чуть не уснул на сцене» во время дебатов с Трампом

    Байден объяснил свое состояние на дебатах с Трампом предшествующими поездками по миру

    Байден признался, что «чуть не уснул на сцене» во время дебатов с Трампом
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, поскольку до этого провел несколько заграничных поездок.

    Байден сказал, что «решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов». Он посетовал, что «не послушал своих помощников». Как признался президент США, он «чуть не уснул на сцене», передает ТАСС.

    По словам Байдена, «это не оправдание, а объяснение». Свое решение о заграничных поездках он назвал «не очень разумным». Он извинился за провал на дебатах, но заявил, что его выступление было «критически важным» для победы на выборах.

    Напомним, официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер, комментируя выступление Байдена на дебатах, заверила, что президент США не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным, Белый дом не видит необходимости публиковать дополнительные данные о его здоровье.


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    1 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США

    Трамп назвал концом «охоты на ведьм» решение Верховного суда США о его иммунитете

    Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат на пост президента США Дональд Трамп счел историческим решение Верховного суда страны, по которому он обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

    Решение Верховного суда США является историческим, оно должно положить конец «охоте на ведьм», которую организовал действующий президент США Джо Байден, заявил Трамп в Truth Social, передает ТАСС.

    Он добавил, что это решение стало «большой победой» для конституции и демократии США.

    Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования.

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    1 июля 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперты: Изучение ATACMS докажет причастность США к атаке на Севастополь

    Эксперт Леонков: Изучение ATACMS позволит доказать причастность США к атаке на Севастополь

    Эксперты: Изучение ATACMS докажет причастность США к атаке на Севастополь
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изучение ракеты ATACMS российскими специалистами позволит доказать причастность США к атаке на Севастополь, а также даст возможность что-то перенять у американцев в технологическом плане, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков. Ранее стало известно, что в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ракеты ATACMS.

    «Система GPS и блок гироскопов доказывают, что ракета ATACMS, которая атаковала Севастополь, была управляемая. То есть через сигналы GPS происходила корректировка, согласно которой ракета меняла курс. Таким образом она вышла на цель со стороны моря и разрядила штатный боеприпас над пляжем, где в это время отдыхали мирные граждане», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Гироскопы нужны для того, чтобы поддерживать стабильный курс ракеты, ее высоту, ориентацию в пространстве. То есть за счет этого блока происходит корректировка курса ракет, задается новое направление или координаты, и боеприпас начинает с помощью рулей управления менять свое движение», – детализировал он.

    «Все это нам нужно, как доказательство того, что атака ракеты была не случайной, как это пытались изобразить на Западе и в Киеве. И второе: мы подтвердим, что Украина не могла корректировать ракету в полете. Это делали американские специалисты», – подчеркнул собеседник.

    Формировать полетные задания могут только американцы, изучение данных о работе бортовых систем управления ATACMS позволит нам доказать причастность США к атаке на Севастополь, согласился доктор военных наук Константин Сивков.

    Кроме того, изучение ATACMS российскими специалистами также даст возможность что-то перенять у американцев в технологическом плане, добавил он. «Также можно будет лучше понять, каким именно образом выводить из строя эти ракеты с помощью системы электронного подавления», – указал спикер.

    Ранее стало известно, что российские специалисты по работе с вооружением изучают систему наведения и коррекции полета, оказавшейся в их распоряжении оперативно-тактической ракеты ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    «Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», – рассказал специалист. Он отметил, что эксперты смогут изучить работу систем ракеты на всем протяжении полета, а также ее возможности по корректированию курса.

    Напомним, 23 июня удар кассетной ракеты ATACMS по пляжу Учкуевка в Севастополе унес жизни четверых мирных жителей и ранил более 150 человек, среди них – десятки детей. Спецкор газеты ВЗГЛЯД был в городе и стал свидетелем подвига жителей, пришедших на помощь пострадавшим, невзирая на опасность новых атак.

    Между тем в апреле Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, «в пределах суверенной украинской территории». По версии американских СМИ, в последние поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 км.

    В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.

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    2 июля 2024, 21:04 • Новости дня
    Рейтинг одобрения Байдена после дебатов с Трампом упал до минимума

    Рейтинг одобрения Байдена после дебатов с Трампом достиг нового минимума

    Рейтинг одобрения Байдена после дебатов с Трампом упал до минимума
    @ Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена после первых президентских дебатов достиг нового минимума, свидетельствуют данные опроса телекомпании CNN.

    Согласно опросу, экс-президент Дональд Трамп опережает своего конкурента на шесть пунктов – 49% к 43%. Также три четверти американских избирателей считают, что у Демократической партии было бы больше шансов занять президентское кресло в 2024 году, если бы кандидатом на выборах был не Байден, передает ТАСС.

    Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной: замену действующего кандидата кем-то другим.

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    1 июля 2024, 17:38 • Новости дня
    Эксперт сравнил приезд Канье Уэста в Москву с визитом Такера Карлсона

    Политолог Бавырин: Визит Канье Уэста в Москву пробил информационную блокаду Запада

    Эксперт сравнил приезд Канье Уэста в Москву с визитом Такера Карлсона
    @ Michael Wyke/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если визит Такера Карлсона являлся чисто политическим, то приезд Канье Уэста в Москву – это скорее народная дипломатия. И в России, давая визу Уэсту, прекрасно осознавали эффект, который он произведет на Западе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Дмитрий Бавырин.

    «Уэст – это один из самых влиятельных музыкантов в мировой истории. Его уровень влияния сопоставим с The Beatles, Элвисом Пресли, Майклом Джексоном. Уэст много чем обременен, в том числе диагнозами и специфической репутацией, но он все равно кумир, звезда, богат и влиятелен. И его появление в Москве – это пробивание информационной блокады, которая была установлена Западом в отношении России», – пояснил политолог Дмитрий Бавырин.

    «Ближайшая аналогия здесь – это Такер Карлсон. Раньше про него могли не знать в России, но в США за ним следили десятки миллионов человек. То же самое с Уэстом. Но если Такер – это чистая политика, то визит Канье ближе к народной дипломатии: звезда приехала в красивый современный город, в столицу не «тоталитарного Мордора», а великой страны», – отметил он.

    «Мне кажется, в России осознавали этот информационный эффект. Ведь американцу сейчас нельзя так просто взять и приехать в Москву. Отношения между странами на нуле, визу получить очень сложно, и этим необходимо заниматься заранее. Сомневаюсь, что Канье полгода собирал справки и выписки для визита в Россию. Похоже, на его визит было дано согласие людей, которые понимали, каким может быть информационный эффект от появления в Москве звезды подобного масштаба», – предположил Бавырин.

    В воскресенье в Москву прилетел американский рэпер, 24-кратный лауреат «Грэмми» Канье Уэст. Ксения Собчак сообщила, что цель приезда Канье – отметить 40-летие своего друга и дизайнера его бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Празднество прошло в ресторане «Белуга».

    В одном из столичных ресторанов Канье с компанией заказывали пельмени, блины, три вида икры, оливье, дальневосточный гребешок и новоивановскую страчателлу, также сообщает РИА «Новости». Во время его визита фанаты Уэста устроили шестичасовой митинг у отеля Four Seasons рядом с Охотным рядом, где остановился музыкант. В понедельник стало известно, что Уэст покинул Россию.

    По мнению политолога Дмитрия Дробницкого, визит Уэста в Москву не ограничивался личными мотивами. «Пока Демпартия США бегает за Тейлор Свифт и пытается склонить ее к поддержке Джо Байдена, Уэст визитом в Москву открыто оппонирует американскому истеблишменту. Он – бунтарь», – сказал собеседник газеты ВЗГЛЯД.

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    2 июля 2024, 21:46 • Новости дня
    Пентагон: Украинские пилоты завершили в США обучение управлению F-16

    Tекст: Кристина Цыцура

    Несколько украинских летчиков завершили обучение по управлению американскими истребителями F-16 в США и отправились на дальнейшую подготовку в Европу, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

    «В настоящее время более десятка украинских летчиков проходят обучение по управлению F-16 в Дании и США», – передает ТАСС его слова.

    Представитель Пентагона отказался сообщить точное количество украинских пилотов, проходящих обучение по управлению американскими истребителями.

    Ранее Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16.

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    2 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    В Китае опровергли ведение разведки с Кубы против США

    Посольство Китая назвало клеветой заявление США о ведении разведки с Кубы

    В Китае опровергли ведение разведки с Кубы против США
    @ eng.chinamil.com.cn/Photo by Wang Bin

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявления американской стороны о том, что Китай использует объекты на Кубе в целях разведки, являются клеветой, заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

    «Эти утверждения считаются клеветой. Кубинская сторона уже дала пояснения», – передает ТАСС его слова.

    Он отметил, что именно США являются ведущей страной в области разведки и даже не щадят своих союзников. Лю Пенъюй потребовал от США прекратить очернение Китая.

    В докладе американского центра указывается, что Китай расширяет объекты на Кубе, предположительно для проведения электронной разведки в отношении США.

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    2 июля 2024, 23:49 • Новости дня
    Белый дом заявил, что у Байдена нет деменции

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер отвергла предположения о деменции у Байдена

    Белый дом заявил, что у Байдена нет деменции
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным, Белый дом не видит необходимости публиковать дополнительные данные о его здоровье, заявила официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер.

    Отвечая на вопрос о дегенеративных заболеваниях, Жан-Пьер сказала: «У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ – нет», – передает РИА «Новости».

    Жан-Пьер заверила, что Белый дом «прозрачен» в вопросах о состоянии здоровья Байдена, публикует отчеты врачей, «специалисты считают, что проведения проверки его когнитивных способностей «не требуется», передает ТАСС.

    При этом пресс-секретарь Белого дома заявила, что Байден продолжает болеть простудой, от которой страдал на дебатах. Она заверила, что Байден «не принимал никаких препаратов в тот день».

    Жан-Пьер утверждает, что видео, на которых президент США представляется потерянным, являются «дешевыми подделками», «нацеленной на президента атакой по дезинформации». В Белом доме не жалеют о своих высказываниях о «дешевых фейках».

    При этом Жан-Пьер признала, что вопросы о выступлении американского лидера нельзя назвать «несправедливыми». Она заявила: «Это была плохая ночь». Белый дом понимает беспокойство общественности по поводу выступления Байдена на дебатах, но он не отказывается от участия в выборах. Жан-Пьер утверждает, что Байден по-прежнему способен обеспечивать лидерство США на мировой арене, хотя и признала его возраст и «замедление».

    Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Дональдом Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению возможной замены действующего кандидата кем-то другим.

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    1 июля 2024, 09:24 • Новости дня
    Володин: Действующие главы США и Франции с треском терпят поражение

    Володин назвал причины поражения Байдена на дебатах и партии Макрона на выборах в парламент

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выборные процессы в США и Франции показали, что действующие главы государств – Джо Байден и Эммануэль Макрон – с треском терпят поражение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Он напомнил, что Байден потерпел поражение в ходе дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, а партия Макрона заняла только третье место на выборах в парламент.

    «Байден стал токсичным даже для своих: в окружении ломают голову, как снять его кандидатуру с выборов. Макрон хотел показать всему миру насколько популярен и контролирует ситуацию – показал. Смеются все, кроме него самого», – написал Володин в Telegram.

    По словам спикера ГД, такие результаты неслучайны, поскольку американцы и французы делают выбор в пользу проведения национально ориентированной политики. Граждане этих стран высказываются за развитие национальных экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности.

    По прогнозам Володина, правящую консервативную партию Британии также ожидает поражение на предстоящих парламентских выборах.

    Причину, отметил он, им необходимо искать в себе. Байден, Макрон, премьер Британии Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц сделали все, чтобы разрушить стабильность в мире.

    «Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода», – заключил Володин.

    Напомним, первое место в первом туре парламентских выборов во Франции заняла правая партия «Национальное объединение», партия Макрона – третья.

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    1 июля 2024, 23:43 • Новости дня
    Захарова назвала Байдена «жертвой»
    Захарова назвала Байдена «жертвой»
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден стал жертвой людей, которые привели его к власти «в абсолютно бессознательном состоянии», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сказала, что должно быть жалко людей, которые «стали его жертвами», но и сам Байден оказался «жертвой», учитывая, в каком состоянии он «выбирался» и «дошел до конца своего срока», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

    По ее словам, людей вовлекли в «американскую авантюру под названием Украина». Как заявила Захарова, «это были американские демократы, либеральные демократы». Она считает, что «все это началось» со времен вице-президентства Байдена.

    Напомним, канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что семья Байдена уговаривает его остаться в предвыборной гонке после провального выступления на дебатах.

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    2 июля 2024, 03:44 • Новости дня
    Байден счел маловероятным приговор Трампу по делу о штурме Капитолия

    Байден раскритиковал решение Верховного суда США относительно частичного иммунитета Трампа

    Байден счел маловероятным приговор Трампу по делу о штурме Капитолия
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Маловероятно, что бывшего президента США Дональда Трампа осудят по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, заявил нынешний глава государства Джо Байден, раскритиковав решение Верховного суда.

    Как заявил Байден, решение Верховного суда относительно частичного иммунитета Трампа «почти наверняка означает, что действия президента буквально ничем не ограничены». По его словам, это стало «фундаментально новым принципом» и «опасным прецедентом», так как полномочия Белого дома теперь «не будут ограничены законом и даже Верховным судом», передает РИА «Новости».

    Президент США заявил, что народ «имеет право получить ответы» относительно штурма Капитолия «до того, как будет голосовать вновь». Однако теперь это «крайне маловероятно», сказал Байден.

    Решение о том, было ли поведение Трампа незаконным, будут принимать сами американцы, сказал президент. По его словам, границы президентской власти теперь будет определять не закон, а «личность мужчины или женщины на посту».

    «Я знаю, что я буду уважать пределы полномочий, как я уже делал это три с половиной года. Но любой президент, включая Трампа, теперь могут свободно игнорировать закон», – сказал Байден, выразив обеспокоенность за демократию в США. В конце выступления он заявил: «Сохрани Господь нашу демократию».

    Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования. Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США.

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    2 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    СМИ: Провал Байдена на дебатах с Трампом вызвал раскол в Белом доме

    Axios: Провал Байдена на дебатах с Трампом вызвал раскол в Белом доме

    Tекст: Александра Юдина

    Провальное выступление действующего президента США Джо Байдена во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом привело к расколу в Белом доме, сообщает корреспондент портала Axios Алекс Томпсон.

    По словам журналиста, ряд сотрудников Белого дома деморализованы, а другие чиновники не придают значения провалу Байдена, что привело к расколу, передает ТАСС.

    Корреспондент отмечает, что люди «наверху» иногда не понимают, насколько недовольны те, кто находится ниже них по должности.

    Томпсон добавил, что между семьей Байдена и сотрудниками его администрации есть «невероятный разрыв».

    Напомним, спонсоры Демократической партии обсуждают возможность исключения Байдена из списка претендентов на пост президента США после провального выступления на дебатах.

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    3 июля 2024, 05:26 • Новости дня
    Хантер Байден стал участвовать в общении отца с командой в Белом доме

    NBC News сообщил об участии Хантера Байдена в общении президента США с помощниками в Белом доме

    Tекст: Антон Антонов

    В общении президента США Джо Байдена со своими помощниками в Белом доме начал участвовать его сын Хантер, сообщает NBC News.

    Хантер Байден стал общаться со старшими сотрудниками Белого дома. Некоторых членов команды Байдена удивило его присутствие. По данным источников NBC News, Хантер Байден консультирует своего отца с тех пор, как семья собралась в Кэмп-Дэвиде в выходные после дебатов, передает ТАСС.

    Напомним, жюри присяжных признало сына президента США Джо Байдена Хантера виновным по делу о нарушениях при хранении оружия. Сообщалось, что демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Дональдом Трампом, но семья убеждает Байдена не сниматься с выборов.


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    2 июля 2024, 04:25 • Новости дня
    Суд в США объявил о снятии введенного Байденом запрета на экспорт СПГ

    Tекст: Антон Антонов

    Окружной суд штата Луизиана заявил, что считает необходимым снять запрет на экспорт СПГ, который ввела администрация Джо Байдена.

    Суд полагает, что «истцы имеют право на досудебное снятие запрета». В связи с этим суд решил удовлетворить «ходатайство о немедленном полном снятии запрета», передает РИА «Новости».

    Напомним, 16 американских штатов через суд потребовали отменить запрет Байдена на контракты об экспорте сжиженного природного газа (СПГ). С помощью запрета Байден перед выборами пытается стабилизировать цены на бензин и снизить инфляцию.


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