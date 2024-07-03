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    Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.

    14 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Что нас ждет после капитализма

    Сейчас основные наши успехи человечества в экономике измеряют ростом потребления. Если оно растет – хорошо, растет ВВП и прочие показатели. Идеальным человеком становится потребитель, все иные характеристики человека оказываются вторичными. Отсюда нынешние процессы расчеловечивания.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Давайте не будем помогать террористам

    Это не ислам делает людей опасными психопатами – наоборот, опасные психопаты приспосабливают знамя ислама под свои нужды. Не было бы его – приспособили бы еще что-нибудь.

    28 комментариев
    3 июля 2024, 06:24 • Новости дня

    Байден признался, что «чуть не уснул на сцене» во время дебатов с Трампом

    Байден объяснил свое состояние на дебатах с Трампом предшествующими поездками по миру

    Байден признался, что «чуть не уснул на сцене» во время дебатов с Трампом
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, поскольку до этого провел несколько заграничных поездок.

    Байден сказал, что «решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов». Он посетовал, что «не послушал своих помощников». Как признался президент США, он «чуть не уснул на сцене», передает ТАСС.

    По словам Байдена, «это не оправдание, а объяснение». Свое решение о заграничных поездках он назвал «не очень разумным». Он извинился за провал на дебатах, но заявил, что его выступление было «критически важным» для победы на выборах.

    Напомним, официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер, комментируя выступление Байдена на дебатах, заверила, что президент США не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным, Белый дом не видит необходимости публиковать дополнительные данные о его здоровье.


    1 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США

    Трамп назвал концом «охоты на ведьм» решение Верховного суда США о его иммунитете

    Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат на пост президента США Дональд Трамп счел историческим решение Верховного суда страны, по которому он обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

    Решение Верховного суда США является историческим, оно должно положить конец «охоте на ведьм», которую организовал действующий президент США Джо Байден, заявил Трамп в Truth Social, передает ТАСС.

    Он добавил, что это решение стало «большой победой» для конституции и демократии США.

    Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования.

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    1 июля 2024, 18:41 • Новости дня
    Верховный суд США заявил об иммунитете Трампа от уголовного преследования
    Верховный суд США заявил об иммунитете Трампа от уголовного преследования
    @ Steven Hirsch/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США и 45-й по счету глава американского государства Дональд Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования, постановил Верховный суд Соединенных Штатов.

    Для Трампа полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий», передает ТАСС со ссылкой на постановление.

    Политик также обладает иммунитетом от преследования за все действия в рамках должностных полномочий. На другие действия иммунитет не распространяется.

    Ранее Верховный суд отменил решение апелляционного суда, постановившего, что у Трампа нет иммунитета от юридического преследования.

    У Демократической партии США началась паника после дебатов действующего президента страны Джозефа Байдена с Трампом.

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    2 июля 2024, 06:17 • Новости дня
    Израильский министр выразил желание увидеть Ле Пен президентом Франции

    Израильский министр Шикли заявил о желании увидеть победу Ле Пен и Трампа на президентских выборах во Франции и США

    Tекст: Антон Антонов

    Для Израиля стали бы положительными результатами победа Марин Ле Пен и Дональда Трампа на президентских выборах во Франции и США, заявил израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли.

    Как заявил министр, президентство Ле Пен стало бы «отличным» результатом выборов для Израиля. «С десятью восклицательными знаками», – добавил он. Шикли, который представляет правую партию «Ликуд», полагает, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху разделяет его точку зрения, передает РИА «Новости».

    Шикли указал, что Ле Пен поддерживает борьбу Израиля против палестинского движения ХАМАС, а также участвовала в шествии против антисемитизма в Париже, на котором не было действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

    Министр также отметил, что Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и способствовал заключению так называемых Авраамовых соглашений, позволивших нормализовать отношения Израиля с рядом арабских стран. Оценивая политику нынешней администрации США, Шикли сказал, что та является проблематичной для Израиля.

    Напомним, правая партия «Национальное объединение» стала лидером в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции.

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    1 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    CNN: Семья убеждает Байдена не сниматься с выборов
    CNN: Семья убеждает Байдена не сниматься с выборов
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Семья президента США Джо Байдена уговаривает его остаться в предвыборной гонке после провального выступления на дебатах, сообщил канал CNN со ссылкой на источники.

    Как сообщил источник ТАСС, родные Байдена убеждают его продолжить предвыборную борьбу и выражают ему «однозначную поддержку» на семейном собрании в Кэмп-Дэвиде.

    Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что спонсоры Демократической партии обсуждают возможность исключения американского лидера Джо Байдена из списка претендентов на пост президента США.

    При этом, как отмечала Politico, согласно уставу Демократической партии США, провалившийся на дебатах с Дональдом Трампом глава Белого дома Джо Байден должен сам отказаться от участия в предвыборной гонке.

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    2 июля 2024, 21:04 • Новости дня
    Рейтинг одобрения Байдена после дебатов с Трампом упал до минимума

    Рейтинг одобрения Байдена после дебатов с Трампом достиг нового минимума

    Рейтинг одобрения Байдена после дебатов с Трампом упал до минимума
    @ Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена после первых президентских дебатов достиг нового минимума, свидетельствуют данные опроса телекомпании CNN.

    Согласно опросу, экс-президент Дональд Трамп опережает своего конкурента на шесть пунктов – 49% к 43%. Также три четверти американских избирателей считают, что у Демократической партии было бы больше шансов занять президентское кресло в 2024 году, если бы кандидатом на выборах был не Байден, передает ТАСС.

    Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной: замену действующего кандидата кем-то другим.

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    2 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    Штаб Байдена сообщил о рекордном сборе средств после дебатов

    WP: Штаб Байдена утверждает, что дни после дебатов стали рекордными для сбора средств

    Штаб Байдена сообщил о рекордном сборе средств после дебатов
    @ Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предвыборная кампания президента США Джо Байдена в ответ на обеспокоенность демократов его слабым выступлением на предвыборных дебатах заявляет, что собрала почти 40 миллионов долларов пожертвований за несколько дней после них, сообщает издание Washington Post.

    Представители штаба Байдена сообщили, что четверг на прошлой неделе, когда состоялись дебаты, стал лучшим днем для сбора средств за всю кампанию, а пятница – вторым, передает РИА «Новости».

    Как пишет WP, штаб Байдена превозносит свои успехи в сборе средств, пытаясь убедить всех в способности действующего президента обеспечить финансирование для ведения предвыборной кампании. Всего во втором квартале кампания Байдена собрала 264 млн долларов, что на 75 млн долларов больше, чем в первом.

    Ранее стало известно об изучении спонсорами демократов вариантов замены Байдена.

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    30 июня 2024, 14:39 • Новости дня
    Стало известно об изучении спонсорами демократов вариантов замены Байдена
    Стало известно об изучении спонсорами демократов вариантов замены Байдена
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спонсоры Демократической партии обсуждают возможность исключения американского лидера Джо Байдена из списка претендентов на пост президента США, сообщает The New York Times (NYT).

    По данным издания, спонсоры «впали в глубокую тревогу» после выступления 81-летнего Байдена на дебатах, некоторые спонсоры начали обсуждать «тайные процедуры», которые позволят вывести Байдена из предвыборной гонки, сообщает РБК.

    NYT сообщает также, другие доноры надеются, что действующий Байден «прозреет и добровольно откажется» от участия в выборах.

    Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной: замену действующего кандидата кем-то другим.

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    2 июля 2024, 23:49 • Новости дня
    Белый дом заявил, что у Байдена нет деменции

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер отвергла предположения о деменции у Байдена

    Белый дом заявил, что у Байдена нет деменции
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным, Белый дом не видит необходимости публиковать дополнительные данные о его здоровье, заявила официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер.

    Отвечая на вопрос о дегенеративных заболеваниях, Жан-Пьер сказала: «У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ – нет», – передает РИА «Новости».

    Жан-Пьер заверила, что Белый дом «прозрачен» в вопросах о состоянии здоровья Байдена, публикует отчеты врачей, «специалисты считают, что проведения проверки его когнитивных способностей «не требуется», передает ТАСС.

    При этом пресс-секретарь Белого дома заявила, что Байден продолжает болеть простудой, от которой страдал на дебатах. Она заверила, что Байден «не принимал никаких препаратов в тот день».

    Жан-Пьер утверждает, что видео, на которых президент США представляется потерянным, являются «дешевыми подделками», «нацеленной на президента атакой по дезинформации». В Белом доме не жалеют о своих высказываниях о «дешевых фейках».

    При этом Жан-Пьер признала, что вопросы о выступлении американского лидера нельзя назвать «несправедливыми». Она заявила: «Это была плохая ночь». Белый дом понимает беспокойство общественности по поводу выступления Байдена на дебатах, но он не отказывается от участия в выборах. Жан-Пьер утверждает, что Байден по-прежнему способен обеспечивать лидерство США на мировой арене, хотя и признала его возраст и «замедление».

    Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Дональдом Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению возможной замены действующего кандидата кем-то другим.

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    2 июля 2024, 20:28 • Новости дня
    Politico: Трамп после победы на выборах может отказаться от расширения НАТО
    Politico: Трамп после победы на выборах может отказаться от расширения НАТО
    @ Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент США Дональд Трамп работает над сделкой, подразумевающей отказ НАТО от расширения на восток, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

    В случае победы на предстоящих выборах президента США Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток, в особенности на Украину и в Грузию, а также отозвать гарантии безопасности для стран блока, чьи расходы на оборону не превышают 2% ВВП, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    При этом отмечается, что отзыв гарантий безопасности может быть расценен как нарушение статьи 5 договора НАТО, обязывающей членов блока принимать «необходимые меры» для помощи союзникам, на которых совершено нападение. Однако в «мозговом штабе» Трампа по внешней политике заявляют, что формулировка этой статьи является гибкой и не обязывает к силовому ответу.

    По данным издания, Трамп также обдумывает заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным по вопросу того, какие страны в дальнейшем смогут вступить в НАТО.

    Ранее бывший советник экс-президента США Джон Болтон посоветовал Трампу посеять хаос в ООН.

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    1 июля 2024, 09:24 • Новости дня
    Володин: Действующие главы США и Франции с треском терпят поражение

    Володин назвал причины поражения Байдена на дебатах и партии Макрона на выборах в парламент

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выборные процессы в США и Франции показали, что действующие главы государств – Джо Байден и Эммануэль Макрон – с треском терпят поражение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Он напомнил, что Байден потерпел поражение в ходе дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, а партия Макрона заняла только третье место на выборах в парламент.

    «Байден стал токсичным даже для своих: в окружении ломают голову, как снять его кандидатуру с выборов. Макрон хотел показать всему миру насколько популярен и контролирует ситуацию – показал. Смеются все, кроме него самого», – написал Володин в Telegram.

    По словам спикера ГД, такие результаты неслучайны, поскольку американцы и французы делают выбор в пользу проведения национально ориентированной политики. Граждане этих стран высказываются за развитие национальных экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности.

    По прогнозам Володина, правящую консервативную партию Британии также ожидает поражение на предстоящих парламентских выборах.

    Причину, отметил он, им необходимо искать в себе. Байден, Макрон, премьер Британии Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц сделали все, чтобы разрушить стабильность в мире.

    «Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода», – заключил Володин.

    Напомним, первое место в первом туре парламентских выборов во Франции заняла правая партия «Национальное объединение», партия Макрона – третья.

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    1 июля 2024, 23:43 • Новости дня
    Захарова назвала Байдена «жертвой»
    Захарова назвала Байдена «жертвой»
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден стал жертвой людей, которые привели его к власти «в абсолютно бессознательном состоянии», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сказала, что должно быть жалко людей, которые «стали его жертвами», но и сам Байден оказался «жертвой», учитывая, в каком состоянии он «выбирался» и «дошел до конца своего срока», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

    По ее словам, людей вовлекли в «американскую авантюру под названием Украина». Как заявила Захарова, «это были американские демократы, либеральные демократы». Она считает, что «все это началось» со времен вице-президентства Байдена.

    Напомним, канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что семья Байдена уговаривает его остаться в предвыборной гонке после провального выступления на дебатах.

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    2 июля 2024, 03:44 • Новости дня
    Байден счел маловероятным приговор Трампу по делу о штурме Капитолия

    Байден раскритиковал решение Верховного суда США относительно частичного иммунитета Трампа

    Байден счел маловероятным приговор Трампу по делу о штурме Капитолия
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Маловероятно, что бывшего президента США Дональда Трампа осудят по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, заявил нынешний глава государства Джо Байден, раскритиковав решение Верховного суда.

    Как заявил Байден, решение Верховного суда относительно частичного иммунитета Трампа «почти наверняка означает, что действия президента буквально ничем не ограничены». По его словам, это стало «фундаментально новым принципом» и «опасным прецедентом», так как полномочия Белого дома теперь «не будут ограничены законом и даже Верховным судом», передает РИА «Новости».

    Президент США заявил, что народ «имеет право получить ответы» относительно штурма Капитолия «до того, как будет голосовать вновь». Однако теперь это «крайне маловероятно», сказал Байден.

    Решение о том, было ли поведение Трампа незаконным, будут принимать сами американцы, сказал президент. По его словам, границы президентской власти теперь будет определять не закон, а «личность мужчины или женщины на посту».

    «Я знаю, что я буду уважать пределы полномочий, как я уже делал это три с половиной года. Но любой президент, включая Трампа, теперь могут свободно игнорировать закон», – сказал Байден, выразив обеспокоенность за демократию в США. В конце выступления он заявил: «Сохрани Господь нашу демократию».

    Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования. Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США.

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    30 июня 2024, 17:55 • Новости дня
    Свыше 70% американцев считают, что Байдену стоит выйти из президентской гонки

    Tекст: Ольга Иванова

    В США телеканал CBS провел опрос, который показал, что более 70% граждан США полагают, что умственное состояние президента Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание.

    Такой оценки придерживаются 72% опрошенных, при этом 27% респондентов считают, что Байдену следует продолжать участие в президентской гонке, передает РИА «Новости».

    При этом относительно второго кандидата, экс-президента Дональда Трампа мнения граждан США разделились примерно поровну – 50% считает, что умственное состояние политика позволяет ему продолжать борьбу за пост, а 49% – что не позволяет.

    Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной: замену действующего кандидата кем-то другим.

    Коментарии (0)
    2 июля 2024, 20:46 • Новости дня
    Бывшая няня рассказала о домогательствах со стороны Кеннеди-младшего

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывшая няня по имени Элиза Куни сообщила журналу Vanity Fair о том, что кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший совершал домогательства в отношении нее.

    Она работала в семье Кеннеди с 1998 года. По словам Куни, в один из дней Кеннеди-младший гладил ей ногу за столом, а также начал прикасаться к ней, когда она возвращалась с занятий йогой в спортивном костюме, передает РИА «Новости».

    Няня рассказала о произошедшем только в 2017 году, когда движение #MeToo набирало популярность, и лишь матери. Мать няни, Холли Куни, отметила, что она была удивлена, но не шокирована произошедшим, из-за того, что знала о привилегированном мире, в котором они жили.

    Когда Роберт Кеннеди-младший объявил о своем желании баллотироваться на пост президента в 2023 году, Элиза рассказала о произошедшем двум близким друзьям и адвокату. Адвокат считал, что у нее есть основания для иска против кандидата, однако Элиза отказалась от этой идеи.

    Ранее Кеннеди-младший призвал Белый дом начать мирные переговоры с Россией.

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    2 июля 2024, 04:25 • Новости дня
    Суд в США объявил о снятии введенного Байденом запрета на экспорт СПГ

    Tекст: Антон Антонов

    Окружной суд штата Луизиана заявил, что считает необходимым снять запрет на экспорт СПГ, который ввела администрация Джо Байдена.

    Суд полагает, что «истцы имеют право на досудебное снятие запрета». В связи с этим суд решил удовлетворить «ходатайство о немедленном полном снятии запрета», передает РИА «Новости».

    Напомним, 16 американских штатов через суд потребовали отменить запрет Байдена на контракты об экспорте сжиженного природного газа (СПГ). С помощью запрета Байден перед выборами пытается стабилизировать цены на бензин и снизить инфляцию.


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