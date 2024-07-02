Белый дом заявил, что у Байдена нет деменции

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер отвергла предположения о деменции у Байдена

Tекст: Антон Антонов

Отвечая на вопрос о дегенеративных заболеваниях, Жан-Пьер сказала: «У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ – нет», – передает РИА «Новости».

Жан-Пьер заверила, что Белый дом «прозрачен» в вопросах о состоянии здоровья Байдена, публикует отчеты врачей, «специалисты считают, что проведения проверки его когнитивных способностей «не требуется», передает ТАСС.

При этом пресс-секретарь Белого дома заявила, что Байден продолжает болеть простудой, от которой страдал на дебатах. Она заверила, что Байден «не принимал никаких препаратов в тот день».

Жан-Пьер утверждает, что видео, на которых президент США представляется потерянным, являются «дешевыми подделками», «нацеленной на президента атакой по дезинформации». В Белом доме не жалеют о своих высказываниях о «дешевых фейках».

При этом Жан-Пьер признала, что вопросы о выступлении американского лидера нельзя назвать «несправедливыми». Она заявила: «Это была плохая ночь». Белый дом понимает беспокойство общественности по поводу выступления Байдена на дебатах, но он не отказывается от участия в выборах. Жан-Пьер утверждает, что Байден по-прежнему способен обеспечивать лидерство США на мировой арене, хотя и признала его возраст и «замедление».

Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Дональдом Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению возможной замены действующего кандидата кем-то другим.

