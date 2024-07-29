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Один из крупнейших мостов в Ленобласти решили временно закрыть
Мост в Усть-Луге Ленобласти решили закрыть на ремонт до 2026 года
Один из крупнейших мостов Ленинградской области, расположенный в поселке Усть-Луга, будет закрыт на капитальный ремонт сроком на два года, сообщили в комитете по дорожному хозяйству региона.
Ремонтные работы на мосту через реку Лугу начнутся в ближайшее время и продлятся до 2026 года. За это время строители выполнят большой объем работ: соорудят временный мост, перенаправят по нему транспорт, разберут старое мостовое сооружение и построят новый мост, указали в комитете, пишет РБК.
Отмечается, что для обеспечения бесперебойного движения транспорта в период ремонта будет задействован временный мост длиной около 1,5 км. По словам представителей дорожного комитета, столь масштабные ремонтные работы необходимы, так как существующий мост был построен почти 70 лет назад и уже исчерпал свой ресурс.
Ремонт моста в Усть-Луге стал третьим крупным проектом по обновлению мостовых переправ в Ленинградской области за последние годы.
Чиновники также напомнили, что это третья большая мостовая стройка в регионе за последнее время. В октябре 2023 года был открыт мост через Свирь в Подпорожье, переправа получила название мост Победы. В марте этого года был открыт мост над Волховом в Киришах.