Один из крупнейших мостов в Ленобласти решили временно закрыть

Мост в Усть-Луге Ленобласти решили закрыть на ремонт до 2026 года

Tекст: Дарья Григоренко

Ремонтные работы на мосту через реку Лугу начнутся в ближайшее время и продлятся до 2026 года. За это время строители выполнят большой объем работ: соорудят временный мост, перенаправят по нему транспорт, разберут старое мостовое сооружение и построят новый мост, указали в комитете, пишет РБК.

Отмечается, что для обеспечения бесперебойного движения транспорта в период ремонта будет задействован временный мост длиной около 1,5 км. По словам представителей дорожного комитета, столь масштабные ремонтные работы необходимы, так как существующий мост был построен почти 70 лет назад и уже исчерпал свой ресурс.

Ремонт моста в Усть-Луге стал третьим крупным проектом по обновлению мостовых переправ в Ленинградской области за последние годы.

Чиновники также напомнили, что это третья большая мостовая стройка в регионе за последнее время. В октябре 2023 года был открыт мост через Свирь в Подпорожье, переправа получила название мост Победы. В марте этого года был открыт мост над Волховом в Киришах.