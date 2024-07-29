Мишустин призвал сократить зависимость от импорта марганца, хрома и титана

Tекст: Ольга Иванова

На совещании с вице-премьерами он отметил, что важно в полном объеме обеспечить текущие перспективные потребности экономики в стратегических видах твердых полезных ископаемых, сократив зависимость от иностранных поставок, передает ТАСС.

Также Мишустин сообщил, что Россия будет наращивать усилия по комплексному исследованию территорий для открытия новых крупных месторождений полезных ископаемых.

По его словам, правительство утвердило обновленную Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года. Мишустин уточнил, что в документе актуализировали все прогнозные показатели, а в целевом сценарии определили ряд основных задач.

Ранее Мишустин сообщил, что российские продукты остаются востребованными на внешних рынках, несмотря на санкции. Россия является ведущим поставщиком на внешние рынки по многим товарам, она на третьем месте по торговле ячменем, на втором – по зерновым и зернобобовым, подсолнечному и рапсовому маслу, на первом – по пшенице.