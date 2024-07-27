Глава МИД Израиля заявил о близости страны к масштабной войне с Ливаном и «Хезболлах»

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, этот инцидент, в результате которого погибли как минимум 10 мирных жителей, включая детей, пересекает все допустимые границы, передает ТАСС.

«Обстрел Мадждаль-Шамса и нанесение вреда мирным жителям и детям переходят все красные линии. Реакция будет соответствующей. Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с «Хезболлах» и Ливаном», – отметил он.

Кац подчеркнул, что «мы заплатим высокую цену как на фронте, так и в тылу, но в конечном итоге лидер «Хезболлах» Хасан Насрулла и сама организация будут разгромлены, а Ливан понесет серьезные потери».

Министр также сообщил, что поручил дипломатам «готовиться к всеобъемлющей операции по всему миру для обеспечения международной легитимности действий в Ливане». Он выразил уверенность в том, что Израиль получит «полную поддержку» от США и Европы в отношении Ливана.