Су-27 перехватил три британских самолета над Черным морем

Tекст: Алексей Дегтярев

Средства контроля воздушного пространства над акваторией засекли воздушные цели, идущие к границе России, для недопущения пересечения госграницы в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных сил, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Экипаж российского самолета определил цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» британских ВВС. При приближении Су-27 иностранные самолеты развернулись от госграницы.

Российский истребитель благополучно приземлился на аэродроме базирования, нарушения границы не допущено. Полет Су-27 проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, заключили в министерстве.

На прошлой неделе российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США в Баренцевом море.