Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Су-27 перехватил три британских самолета над Черным морем
Британские истребители и самолет-разведчик попытались подойти к российской границе в Черном море, их перехватил истребитель Су-27, сообщило Минобороны России.
Средства контроля воздушного пространства над акваторией засекли воздушные цели, идущие к границе России, для недопущения пересечения госграницы в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных сил, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Экипаж российского самолета определил цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» британских ВВС. При приближении Су-27 иностранные самолеты развернулись от госграницы.
Российский истребитель благополучно приземлился на аэродроме базирования, нарушения границы не допущено. Полет Су-27 проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, заключили в министерстве.
На прошлой неделе российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США в Баренцевом море.