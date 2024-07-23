Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.2 комментария
Минобороны подтвердило уничтожение танка Abrams группировкой «Центр»
Подразделения группировки «Центр» в последние сутки уничтожили три танка, включая американский Abrams M1A1, сообщило Минобороны.
Группировка улучшила тактическое положение и поразила формирования 31-й, 41-й, 47-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Торецка, Димитрова, Гродовки, Розовки, Камышевки и Новоселовки Первой в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также она отразила шесть контратак украинских штурмовиков 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад.
ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки потеряли более 405 человек, три танка, включая Abrams М1А1, три боевые бронированные машины, САУ «Богдана», гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира» и три полевых склада боеприпасов.
Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 129-й бригады теробороны и 17-й бригады нацгвардии у Водяного, Времевки, Пречистовки, Макаровки и Раздольного в ДНР.
ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 115 человек, британскую гаубицу FH-70, американскую гаубицу М777 и орудие Д-20.