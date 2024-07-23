Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка улучшила тактическое положение и поразила формирования 31-й, 41-й, 47-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Торецка, Димитрова, Гродовки, Розовки, Камышевки и Новоселовки Первой в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также она отразила шесть контратак украинских штурмовиков 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад.

ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки потеряли более 405 человек, три танка, включая Abrams М1А1, три боевые бронированные машины, САУ «Богдана», гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира» и три полевых склада боеприпасов.

Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 129-й бригады теробороны и 17-й бригады нацгвардии у Водяного, Времевки, Пречистовки, Макаровки и Раздольного в ДНР.

ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 115 человек, британскую гаубицу FH-70, американскую гаубицу М777 и орудие Д-20.