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    9 комментариев
    21 июля 2024, 16:10 • Новости дня

    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года

    Мария Захарова: Пусть Джонсон даже не мечтает об уходе России из новых регионов

    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия не собирается уходить с освобожденных в ходе СВО территорий, вопреки русофобским ожиданиям в Лондоне, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал Дональда Трампа «укрепить Украину» и заставить «Путина отступить».

    «Джонсон – провокатор-русофоб. Именно он подстрекал киевский режим к отказу от ранее им же запрошенных переговоров с Россией. До границ 2022 года Россия войска не выведет. Пусть даже не мечтают», – сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

    Ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в своей статье для Daily Mail заявил, что в случае достижения целей в СВО Россия, а точнее – президент РФ Владимир Путин «пойдет на Грузию и на все российское «ближнее зарубежье», а также на Прибалтику, чтобы «восстановить СССР».

    Поэтому Джонсон хочет, чтобы Дональд Трамп, в случае победы на выборах, разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS по российским аэродромам и в целом «укрепил Украину». В итоге, по замыслу Джонсона, «Путину придется отступить» как минимум до границ, существовавших до начала СВО, а Украина запустит процесс вступления в ЕС и НАТО.

    При этом в реальности, вопреки чаяниям Джонсона, ВС РФ продвигаются все дальше в зоне СВО. Так, в воскресенье российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Также газета ВЗГЛЯД писала, что ВС РФ применили новый козырь в зоне спецоперации – авиабомбу ФАБ-3000, а сама Украина провалила тест на патриотизм.

    Стоит напомнить, что в ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

    20 июля 2024, 20:36 • Новости дня
    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс

    Меркурис: В Донбассе скоро произойдет последняя кульминационная битва

    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Финальная битва за Донбасс может произойти через три или четыре месяца после того, как будут взяты под контроль России большая часть населенных пунктов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, основные украинские укрепленные позиции начинают разрушаться, сопротивление ВСУ снижается, после этого, когда будет взято больше деревень, в Донбассе начнется последняя кульминационная битва, передает РИА «Новости».

    Меркурис также заявил, что оборона ВСУ крайне дезорганизована, украинские солдаты утратили способность сдерживать натиск российских войск в какой-либо степени.

    «Так что, куда бы вы ни посмотрели, везде на фронте ситуация снова очень плохая», – подчеркнул эксперт.

    Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление ВСУ закончится провалом.

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    21 июля 2024, 07:39 • Новости дня
    Подпольщик сообщил о возросшей активности на украинских аэродромах

    Tекст: Максим Попов

    На каждом украинском аэродроме обычно базируется один или два самолета, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в последнее время Украина начала использовать ранее не задействованные аэродромы, в том числе гражданские, передает ТАСС.

    Лебедев отметил, что на некоторых аэродромах можно увидеть и услышать реактивные двигатели взлетающих самолетов. Однако пока в основном это небольшие одномоторные машины, которые, вероятно, используются для обучения пилотов, сказал он.

    Напомним, до этого Лебедев отметил, что потери ВСУ в Крынках Херсонской области превысили пять тысяч человек.

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    21 июля 2024, 12:14 • Новости дня
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    @ IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США сможет добиться усиления киевского режима до такой степени, что России придется вывести войска в том числе из новых регионов, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон.

    Трамп, по словам британского политика, может в случае переизбрания главой американского государства окончить конфликт на украинской территории на выгодных для Запада и киевских властей условиях, заявил Джонсон в статье для Mail Online.

    Для этого будущему главе Белого дома нужно в качестве первого шага снять бюрократические препоны и задержки в помощи Украине и дать украинцам разрешения, которые им требуются для достижения своих целей.

    В таком случае российские войска будут вынуждены отойти до границ минимум 2022 года, и в этот момент Трамп сможет сделать предложение. По мнению Джонсона, президенту России Владимиру Путину во избежание будущих конфликтов «придется признать Украину свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО».

    Москва же взамен сможет объявить о том, что спецоперация увенчалась успехом, и о том, что Украина денацифицирована, а для русскоязычных на Украине могут предусмотреть меры защиты.

    Также при Трампе возможно возвращение сближения с Россией, когда она была «уважаемым партнером G8 и НАТО», но добиться этого получится только с помощью силы. Вашингтону придется показать, что «Советскую империю нельзя возродить силой», отметил Джонсон.

    Экс-премьер Британии добавил, что если бы Трампа переизбрали на второй срок раньше, то Россия бы «не вторглась на Украину». Также победа Украины может привести к улучшению отношений с Россией, заключил политик.

    В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    21 июля 2024, 05:21 • Новости дня
    Российский офицер сообщил о случаях расстрела ВСУ жителей Красногоровки

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска в Красногоровке в ДНР расстреливали местное население, сообщил заместитель командира 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» с позывным «Мамай».

    «Были прецеденты, когда людей в Красногоровке просто расстреливали», – приводит ТАСС слова российского военного.

    «Мамай» подчеркнул, что информацию подтверждают и взятые в плен украинские военнослужащие. «По их словам, был негласный указ уничтожать гражданских, которые выходят на улицу. Раз они остались, значит, ждут прихода российских войск», – добавил он.


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    21 июля 2024, 08:26 • Новости дня
    Подполье сообщило о британских и румынских наемниках в Николаеве

    Лебедев: В Николаеве отмечаются британские и румынские наемники со стороны ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемники из Британии и Румынии базируются в Николаеве, рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в Николаеве замечены шотландские и канадские наемники. Лебедев добавил, что канадцев определяют по нашивкам, и шотландцев вычислили после того, как один из них ходил по городу в килте и вышиванке, передает ТАСС.

    Он отметил, что в Николаеве отмечаются также румынские наемники, а вот количество поляков наемников в зоне СВО уменьшилось.

    Лебедев сообщил также, что в рядах ВСУ количественно преобладают «свежемобилизованные мужики».

    Напомним, в конце июня Следственный комитет России сообщал, что за украинскую армию воюют свыше 3 тыс. иностранных наемников.

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    20 июля 2024, 21:44 • Новости дня
    В Белгородской области после обстрела ВСУ нашли опасные суббоеприпасы

    Гладков: В Шебекино и Новой Таволжанке после обстрела ВСУ нашли более ста опасных суббоеприпасов

    Tекст: Вера Басилая

    После обстрелов ВСУ в Шебекино и в Новой Таволжанке обнаружено более сотни опасных суббоеприпасов, известных как «колокольчики», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков предупредил в своем Telegram-канале, что такие боеприпасы могут находиться в любом районе приграничья, в случае обнаружения нужно обратиться по номеру экстренной службы, оградить территорию и не допускать к ней детей.

    Ранее Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ Шебекина ранены семь человек.

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    21 июля 2024, 07:13 • Новости дня
    Подполье: Потери ВСУ в Крынках превысили пять тысяч человек

    Tекст: Максим Попов

    Потери Вооруженных сил Украины в Крынках Херсонской области превысили пять тысяч человек, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    «Сначала мы их там били, как резиновых, а они сбрасывали трупы в подвалы частных домов. Но потом подвалов стало не хватать. Исходя из этого, можно предположить, что потери составили более пяти тысяч человек», – приводит ТАСС слова Лебедева.

    Напомним ранее, пропавшими без вести в Крынках объявили почти 800 военных ВСУ.

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    21 июля 2024, 05:37 • Новости дня
    Спасенная из Красногоровки рассказала об атаках ВСУ по домам жителей города

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные целенаправленно обстреливали дома, в которых укрывались мирные жители Красногоровки, сообщила Любовь Подолянюк, которой удалось спастись из города.

    «Нас расстреливала украинская армия. Они били по нашим домам, а затем по подвалам, где мы прятались. Наши дома стали целью для обстрела», – приводит ТАСС слова Подолянюк.

    По словам женщины, мирные жители укрывались в подвалах, которые подвергались обстрелу из крупнокалиберной и реактивной артиллерии, танков и минометов. Кроме того, ВСУ использовали FPV-дроны, и в день могло быть до 30 атак.

    Во время одного из обстрелов рухнул подъезд, в подвале которого укрывалась группа мирных жителей. Несколько семей оказались под завалами. Однако российские военные смогли их спасти. Они же потом помогали выжившим, приносили воду, рассказала она.

    Напомним, до этого командир 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» с позывным «Мамай» сообщил о случаях расстрела ВСУ мирных жителей Красногоровки.


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    21 июля 2024, 09:41 • Новости дня
    Над Херсонской областью сбиты две ракеты ATACMS

    Сальдо: ПВО России утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS над Херсонской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью, враг пытался атаковать Крым, осколки снарядов упали вдали от населенных пунктов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, ПВО России утром в воскресенье сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью, которыми ВСУ пытался атаковать Крым, передает РИА «Новости». Сальдо добавил, что осколки снарядов упали вдали от жилья, жертв, пострадавших и разрушений нет.

    Напомним, в пятницу Сальдо назвал потери ВСУ при попытках закрепиться на левом берегу Днепра.

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    20 июля 2024, 22:10 • Новости дня
    БПЛА атаковали более десяти населенных пунктов Курской области в течение дня

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска неоднократно обстреливали территорию Курской области в течение дня. В результате атак пострадали двое человек, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    По словам Смирнова, вблизи села Снагость Кореневского района украинские коптеры атаковали работавшие в поле комбайны. Был ранен механизатор. После сброса боеприпаса в селе Новоивановка Суджанского района ранение получил местный житель. Он был доставлен в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь, отметил Смирнов в Telegram-канале.

    Кроме того, врио губернатора сообщил, что в течение дня ВСУ неоднократно обстреливали села Гордеевка, Сергеевка, Николаево-Дарьино, деревни Успеновка, Елизаветовка, хутор Красный Пахарь, а также пункт пропуска «Суджа».

    Также сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались в Рыльском, Кореневском, Беловском, Суджанском и Глушковском районах. Смирнов добавил, что атаки украинских коптеров привели к возгораниям на полях в Глушковском и Кореневском районах, в течение дня там работали спасатели.

    Напомним, в пятницу два жителя Курска получили ранения в результате падения обломков украинского беспилотника.


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    21 июля 2024, 00:23 • Новости дня
    ВСУ обстреляли территорию ДНР 31 раз за сутки

    Tекст: Максим Попов

    За прошедшие сутки украинские войска 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по населенным пунктам 87 различных боеприпасов, говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    «Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 31 атаку ВСУ за прошедшие сутки. Из них 16 обстрелов – на донецком направлении, 15 – на горловском», – приводит РИА «Новости» цитату из сообщения.

    В результате обстрелов три мирных жителя получили ранения.

    Напомним, 16 июля ВСУ выпустили 146 боеприпасов по территории ДНР за сутки.


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    21 июля 2024, 07:26 • Новости дня
    Средства ПВО обезвредили беспилотники в Белгородской области и над Черным морем

    Tекст: Максим Попов

    Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и перехватили еще пять коптеров над Черным морем, сообщили в Минобороны.

    «В течение прошедшей ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России. Средствами ПВО три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, а пять беспилотников были перехвачены в акватории Черного моря», – приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения.

    Напомним, накануне Минобороны пресекло попытку ВСУ атаковать с помощью БПЛА территорию России.


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    21 июля 2024, 09:33 • Новости дня
    В результате обстрелов ВСУ в Шебекине пострадали девять человек

    Гладков: В результате обстрелов ВСУ в Шебекине пострадали девять человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Девять человек получили ранения за сутки в результате обстрелов со стороны Украины Шебекина Белгородской области, одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, в Шебекине за последние сутки у нас пострадало девять человек, при этом одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации, передает ТАСС. Гладков добавил, что остальные пострадавшие находятся в больницах города Белгорода или уже находятся дома.

    Губернатор добавил, что в Шебекине повреждено восемь многоквартирных и 18 частных домов, 15 автомобилей. «Один дом полностью уничтожен, два автомобиля сгорели», – отметил губернатор.

    Напомним, накануне при обстреле ВСУ Шебекина были ранены семь человек.

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    21 июля 2024, 11:12 • Новости дня
    При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с БПЛА в ДНР погибла мирная жительница

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мирная жительница погибла в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с БПЛА на населенный пункт Верхнеторецкое Ясиноватского муниципального округа ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Как сообщили в СЦКК, в населенном пункте Верхнеторецкое (Ясиноватский муниципальный округ): в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Октябрьской погибла женщина 1971 года рождения. передает РИА «Новости».

    Там добавили, что в результате сброса на Верхнеторецкое был также ранен мужчина 1967 года рождения, а при обстреле автостанции «Трудовская» в Петровском районе Донецка ранения получил 1964 года рождения.

    В СЦКК рассказали также, что в результате обстрела ВСУ в Никитском районе Горловки загорелся многоквартирный жилой дом по улице Шашурина.

    Ранее спасатель пострадал из-за атаки коптера ВСУ в курском поселке Теткино.

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    21 июля 2024, 15:41 • Новости дня
    В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В сообщении говорится, что корреспонденты издания сообщают о взрывах в Херсоне, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что серия взрывов раздалась в Харькове.

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